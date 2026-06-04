Colombia

Kathe, exparticipante del ‘Desafío’ presentó a su hija con una tierna foto: supo de su embarazo durante la competencia

La joven, recordada por descubrir su embarazo durante las pruebas del ‘reality’, anunció la llegada de su bebé y agradeció los mensajes de apoyo recibidos de la audiencia

Guardar
Google icon
Kathe, exintegrante del Desafío, celebró el nacimiento de su hija tras descubrir su embarazo en el reality - crédito @ katheringomezg/ Instagram
Kathe, exintegrante del Desafío, celebró el nacimiento de su hija tras descubrir su embarazo en el reality - crédito @ katheringomezg/ Instagram

La llegada de una nueva vida marcó un capítulo especial para los seguidores del Desafío Siglo XXI: Kathe, exparticipante del reality, confirmó el nacimiento de su hija, un hecho que conmovió a quienes siguieron de cerca su historia desde la televisión y las redes sociales.

La noticia se conoció a través de una publicación en Instagram, donde la exintegrante del equipo Neos compartió una imagen en blanco y negro que muestra la pequeña mano de la recién nacida sujetando el dedo de su madre.

PUBLICIDAD

“Mi sueño hecho realidad”, escribió Kathe en una de sus publicaciones, resumen de la emoción que atraviesa este momento. El nacimiento de la bebé fue recibido con mensajes de cariño y felicitaciones por parte de familiares, amigos y fanáticos. Sin embargo, Kathe no ha revelado más detalles sobre el parto ni ha mostrado el rostro de la niña, por lo que la información sobre el nombre y otros aspectos permanece en el entorno privado de la familia.

La mano de la recién nacida de Kathe, exparticipante del Desafío, fue la imagen elegida para anunciar la llegada de su hija en redes sociales - crédito @katheringomezg/ Instagram
La mano de la recién nacida de Kathe, exparticipante del Desafío, fue la imagen elegida para anunciar la llegada de su hija en redes sociales - crédito @katheringomezg/ Instagram

En entrevistas previas, la deportista había señalado que le gustaría llamar Emma a su hija, aunque hasta ahora esa elección no ha sido confirmada públicamente.

PUBLICIDAD

La historia de Kathe se volvió parte de la memoria colectiva del Desafío Siglo XXI cuando, durante su participación en el programa, comenzó a presentar síntomas que llamaron la atención de sus compañeros. Las sospechas derivaron en una prueba médica que confirmó el embarazo, en un episodio que quedó registrado por las cámaras del reality.

La presentadora Andrea Serna destacó la singularidad del momento al expresar: “En este lugar donde se respira fuerza, resistencia, supervivencia, superación, hay algo que nos recuerda que lo más grande es la vida. De confirmarse, esto sería la primera vez en la historia del Desafío. Al parecer, una jugadora está esperando bebé”. La declaración reflejó la sorpresa y la trascendencia del hecho dentro del formato.

Debido a las exigencias físicas de la competencia y tras las valoraciones médicas correspondientes, Kathe debió abandonar el programa por recomendación profesional. Aunque su paso por el Desafío fue breve, su historia generó una fuerte conexión con la audiencia y se convirtió en uno de los episodios más recordados de la segunda edición.

Después de su salida, Kathe mantuvo informados a sus seguidores sobre distintas etapas de su gestación. En febrero de 2026, junto a su pareja Nicolás Acevedo, protagonizó la revelación del género de la bebé a través de un video en redes sociales. La reacción de ambos, marcada por la emoción, quedó registrada en la frase: “Mi sueño hecho realidad”, que acompañó la publicación.

La noticia del nacimiento de la hija de Kathe generó una ola de comentarios positivos y buenos deseos en el entorno digital. El caso de la exparticipante del Desafío ganó notoriedad no solo por la sorpresa que causó su embarazo en pleno reality, sino también por la manera en que compartió su proceso y por el acompañamiento de la audiencia durante los meses de espera y ahora, en el comienzo de una nueva etapa familiar.

El embarazo de Kathe fue descubierto durante las grabaciones del Desafío Siglo XXI, en uno de los momentos más recordados del programa - crédito @katheringomezg / Instagram
El embarazo de Kathe fue descubierto durante las grabaciones del Desafío Siglo XXI, en uno de los momentos más recordados del programa - crédito @katheringomezg / Instagram

Mientras la noticia del nacimiento de la hija de Kathe sigue generando reacciones entre los seguidores del Desafío, otro acontecimiento ha captado la atención de la audiencia del reality: la propuesta de matrimonio protagonizada por Anthony Zambrano, ganador de la temporada, a su pareja Miryan Hernández. El atleta colombiano, conocido por su trayectoria en los 400 metros planos y por su carisma en el programa, decidió dar un paso clave en su vida personal aprovechando una fecha especial.

La relación entre Anthony Zambrano y Miryan Hernández surgió durante el desarrollo del Desafío Siglo XXI. Lo que comenzó como una amistad fue fortaleciéndose en medio de la convivencia, hasta consolidar una pareja que, tras finalizar el concurso, se mantuvo unida y compartió con sus seguidores distintos momentos de su vida fuera de las cámaras. Los rumores sobre una posible relación se confirmaron en los últimos capítulos, cuando ambos decidieron mostrarse abiertamente como pareja ante la audiencia.

La historia de amor entre el medallista y Miryan dio un giro especial cuando, durante una fiesta familiar, el deportista se arrodilló y selló su compromiso ante la emoción de todos - crédito @miryamdaniela/ TikTok

La propuesta de matrimonio se realizó el 29 de mayo, durante la celebración del cumpleaños de Miryan. En un ambiente íntimo, Zambrano llegó con una torta y sorprendió a su pareja con un anillo de compromiso. El video del momento, publicado en las redes sociales de ambos, muestra cómo el atleta se arrodilla y le hace la pregunta esperada. La reacción de Miryan fue inmediata y entre lágrimas, aceptó la propuesta, generando una ola de mensajes de apoyo y felicitaciones en la comunidad digital.

“Gracias a Dios y a la vida por ti💍❤️ Futuro esposo”, escribió Miryan junto al video que rápidamente sumó miles de reacciones. Más tarde, compartió otro mensaje dirigido a Zambrano: “Te amo como no te imaginas, mi amor. Gracias por hacerme tan feliz”. En las imágenes, Miryan muestra el anillo de compromiso, que lleva una piedra preciosa incrustada, y agradece los comentarios de sus seguidores.

Temas Relacionados

Kathe Desafíonacimiento hija KatheDesafío Caracol TelevisiónColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella calificó de “censura” la prohibición judicial de usar la camiseta de la selección Colombia

El abogado Germán Calderón España calificó como una forma de censura la decisión del juzgado penal de Bogotá que vetó la camiseta de la selección Colombia en actividades proselitistas del candidato

El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella calificó de “censura” la prohibición judicial de usar la camiseta de la selección Colombia

Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

En medio de un clima político agitado que también salpicó a la Federación Colombiana de Fútbol, el capitán de la selección Colombia evitó acceder al pedido de la joven durante la entrega de la bandera a la Tricolor

Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

Acore calificó de “preocupante” la posible salida del general Erick Rodríguez del Ejército por orden de la Presidencia

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares advirtió sobre la gravedad de la desvinculación del alto oficial, a pocos días de la elección presidencial, y pidió claridad sobre las razones de la decisión

Acore calificó de “preocupante” la posible salida del general Erick Rodríguez del Ejército por orden de la Presidencia

Mujer defendió a Yulixa Toloza y contó su experiencia con una cirugía estética: “Ni tú ni nadie me puede juzgar”

La usuaria en redes sociales afirmó que la presión por los estándares de belleza, las deudas y la falta de recursos llevan a muchas pacientes a acudir a centros que, en las citas previas, parecen confiables

Mujer defendió a Yulixa Toloza y contó su experiencia con una cirugía estética: “Ni tú ni nadie me puede juzgar”

Reacciones políticas a la decisión de un juez que prohibió usar la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella

La orden provisional del despacho judicial generó pronunciamientos de líderes políticos, juristas y figuras públicas: unos cuestionaron la decisión, otros la defendieron como una garantía de neutralidad y algunos llamaron a intensificar el uso del símbolo como muestra de respaldo

Reacciones políticas a la decisión de un juez que prohibió usar la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Él es el primer DJ colombiano en debutar en el famoso festival de música electrónica ‘A Summer Story’ junto a David Guetta

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

‘El Desafío’ no tendría una nueva temporada: por qué el Canal Caracol no renovaría el ‘reality’ más visto

Deportes

Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo

Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo

Técnico de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026, ‘sacó pecho’ tras el empate ante Dinamarca: “Estuvimos bastante sólidos”

Álbum Panini Mundial 2026: ‘influencer’ colombiano mostró cómo es la caja, los sobres y las láminas de la edición especial de Estados Unidos

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: Gustavo Petro hará la entrega de la bandera

Edwin Cardona confió en que Nacional repunte en el partido de vuelta de la final contra el Junior, con polémico mensaje: “No somos el Tolima”