Kathe, exparticipante del ‘Desafío’ presentó a su hija con una tierna foto: supo de su embarazo durante la competencia

Kathe, exintegrante del Desafío, celebró el nacimiento de su hija tras descubrir su embarazo en el reality - crédito @ katheringomezg/ Instagram

La llegada de una nueva vida marcó un capítulo especial para los seguidores del Desafío Siglo XXI: Kathe, exparticipante del reality, confirmó el nacimiento de su hija, un hecho que conmovió a quienes siguieron de cerca su historia desde la televisión y las redes sociales.

La noticia se conoció a través de una publicación en Instagram, donde la exintegrante del equipo Neos compartió una imagen en blanco y negro que muestra la pequeña mano de la recién nacida sujetando el dedo de su madre.

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“Mi sueño hecho realidad”, escribió Kathe en una de sus publicaciones, resumen de la emoción que atraviesa este momento. El nacimiento de la bebé fue recibido con mensajes de cariño y felicitaciones por parte de familiares, amigos y fanáticos. Sin embargo, Kathe no ha revelado más detalles sobre el parto ni ha mostrado el rostro de la niña, por lo que la información sobre el nombre y otros aspectos permanece en el entorno privado de la familia.

La mano de la recién nacida de Kathe, exparticipante del Desafío, fue la imagen elegida para anunciar la llegada de su hija en redes sociales - crédito @katheringomezg/ Instagram

En entrevistas previas, la deportista había señalado que le gustaría llamar Emma a su hija, aunque hasta ahora esa elección no ha sido confirmada públicamente.

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La historia de Kathe se volvió parte de la memoria colectiva del Desafío Siglo XXI cuando, durante su participación en el programa, comenzó a presentar síntomas que llamaron la atención de sus compañeros. Las sospechas derivaron en una prueba médica que confirmó el embarazo, en un episodio que quedó registrado por las cámaras del reality.

La presentadora Andrea Serna destacó la singularidad del momento al expresar: “En este lugar donde se respira fuerza, resistencia, supervivencia, superación, hay algo que nos recuerda que lo más grande es la vida. De confirmarse, esto sería la primera vez en la historia del Desafío. Al parecer, una jugadora está esperando bebé”. La declaración reflejó la sorpresa y la trascendencia del hecho dentro del formato.

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Debido a las exigencias físicas de la competencia y tras las valoraciones médicas correspondientes, Kathe debió abandonar el programa por recomendación profesional. Aunque su paso por el Desafío fue breve, su historia generó una fuerte conexión con la audiencia y se convirtió en uno de los episodios más recordados de la segunda edición.

Después de su salida, Kathe mantuvo informados a sus seguidores sobre distintas etapas de su gestación. En febrero de 2026, junto a su pareja Nicolás Acevedo, protagonizó la revelación del género de la bebé a través de un video en redes sociales. La reacción de ambos, marcada por la emoción, quedó registrada en la frase: “Mi sueño hecho realidad”, que acompañó la publicación.

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La noticia del nacimiento de la hija de Kathe generó una ola de comentarios positivos y buenos deseos en el entorno digital. El caso de la exparticipante del Desafío ganó notoriedad no solo por la sorpresa que causó su embarazo en pleno reality, sino también por la manera en que compartió su proceso y por el acompañamiento de la audiencia durante los meses de espera y ahora, en el comienzo de una nueva etapa familiar.

El embarazo de Kathe fue descubierto durante las grabaciones del Desafío Siglo XXI, en uno de los momentos más recordados del programa - crédito @katheringomezg / Instagram

Mientras la noticia del nacimiento de la hija de Kathe sigue generando reacciones entre los seguidores del Desafío, otro acontecimiento ha captado la atención de la audiencia del reality: la propuesta de matrimonio protagonizada por Anthony Zambrano, ganador de la temporada, a su pareja Miryan Hernández. El atleta colombiano, conocido por su trayectoria en los 400 metros planos y por su carisma en el programa, decidió dar un paso clave en su vida personal aprovechando una fecha especial.

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La relación entre Anthony Zambrano y Miryan Hernández surgió durante el desarrollo del Desafío Siglo XXI. Lo que comenzó como una amistad fue fortaleciéndose en medio de la convivencia, hasta consolidar una pareja que, tras finalizar el concurso, se mantuvo unida y compartió con sus seguidores distintos momentos de su vida fuera de las cámaras. Los rumores sobre una posible relación se confirmaron en los últimos capítulos, cuando ambos decidieron mostrarse abiertamente como pareja ante la audiencia.

La historia de amor entre el medallista y Miryan dio un giro especial cuando, durante una fiesta familiar, el deportista se arrodilló y selló su compromiso ante la emoción de todos - crédito @miryamdaniela/ TikTok

La propuesta de matrimonio se realizó el 29 de mayo, durante la celebración del cumpleaños de Miryan. En un ambiente íntimo, Zambrano llegó con una torta y sorprendió a su pareja con un anillo de compromiso. El video del momento, publicado en las redes sociales de ambos, muestra cómo el atleta se arrodilla y le hace la pregunta esperada. La reacción de Miryan fue inmediata y entre lágrimas, aceptó la propuesta, generando una ola de mensajes de apoyo y felicitaciones en la comunidad digital.

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“Gracias a Dios y a la vida por ti💍❤️ Futuro esposo”, escribió Miryan junto al video que rápidamente sumó miles de reacciones. Más tarde, compartió otro mensaje dirigido a Zambrano: “Te amo como no te imaginas, mi amor. Gracias por hacerme tan feliz”. En las imágenes, Miryan muestra el anillo de compromiso, que lleva una piedra preciosa incrustada, y agradece los comentarios de sus seguidores.