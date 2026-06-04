Colombia

Revelan video del momento exacto en que un bus del Sitp atropelló y mató a una mamá y a su pequeño hijo en Bogotá

En la grabación se evidenció cómo el vehículo rodó por la calle hasta alcanzar a la mujer y su hijo

Guardar
Google icon
El momento exacto en que la tragedia golpeó a Villa Cindy quedó registrado por una cámara de seguridad: el autobús del SITP comenzó a desplazarse sin conductor y, en cuestión de segundos, arrolló mortalmente a Rosa Angélica Hurtado Llerena y a su hijo pequeño - crédito @LaJornadaco / X

Un trágico accidente marcó la noche del 30 de mayo de 2026 en el barrio Villa Cindy, en el noroccidente de Bogotá, cuando un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) atropelló mortalmente a una joven madre y su hijo pequeño tras quedar sin control en plena vía urbana.

El registro de las cámaras de seguridad captó la secuencia completa: el conductor del bus descendió para ingresar a un baño público, dejando el vehículo encendido y, según los testimonios, sin el freno de mano asegurado. Apenas unos segundos después, el autobús comenzó a desplazarse cuesta abajo, cruzando la calle 138D con carrera 158B, en la localidad de Suba.

PUBLICIDAD

Antes de la colisión fatal, el vehículo impactó primero el costado de un automóvil estacionado. Un peatón, que caminaba por la acera opuesta, aceleró el paso para resguardarse. Más adelante, un grupo de personas, entre ellas una mujer vestida de blanco, un hombre y al menos un niño, advirtieron el peligro y trataron de apartarse.

El bus del SITP se desplazó solo cuesta abajo tras quedar estacionado cuando su conductor fue al baño - crédito Pasa en Bogotá/X

El bus, sin control alguno, alcanzó a la joven y a su hijo de tres años en la esquina de la calle frente al poste de la luz. El hombre que los acompañaba intentó socorrerlos, pero la magnitud del vehículo imposibilitó el rescate inmediato. Tras el impacto, el bus terminó incrustándose en la fachada de un edificio y derribó el poste, lo que agravó el caos del momento.

PUBLICIDAD

Las imágenes de seguridad también muestran cómo vecinos y transeúntes intentaron abrir puertas y ventanas del bus para auxiliar a los heridos. Entre gritos y llamadas de auxilio, se vivieron minutos de desesperación.

Las víctimas y la respuesta social

Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron Rosa Angélica Hurtado Llerena, de 19 años, y su hijo menor. Ambos murieron a consecuencia del impacto, pese a los esfuerzos de los vecinos y del personal médico por reanimarlos. El menor fue trasladado en un vehículo de carga de un residente hacia un Centro de Atención Médica Inmediata (Cami), mientras que Rosa fue remitida al Hospital de Suba, donde se confirmó su fallecimiento.

TransMilenio S.A. aseguró que colaborará con las investigaciones y recordó que el vehículo implicado pertenece al Consorcio Express, responsable de las pólizas civiles del caso - crédito Maosri Frases / Facebook
TransMilenio S.A. aseguró que colaborará con las investigaciones y recordó que el vehículo implicado pertenece al Consorcio Express, responsable de las pólizas civiles del caso - crédito Maosri Frases / Facebook

La reacción de la comunidad fue inmediata y encendida. La muerte de la joven y su hijo desató la furia de los residentes, quienes confrontaron físicamente al conductor del SITP tras conocer la presunta negligencia.

Para evitar disturbios mayores, la Policía Metropolitana de Bogotá intervino de urgencia y resguardó al conductor, mientras agentes de tránsito iniciaron las investigaciones para esclarecer si se trató de una falla humana o técnica.

Investigación oficial y pronunciamiento de TransMilenio

La empresa Transmilenio S.A. lamentó públicamente la tragedia y expresó sus condolencias a la familia afectada y a la comunidad de Suba. En un comunicado, aclaró que el vehículo implicado, de placas WHS 676 y ruta T13, pertenece al Consorcio Express, operador privado del sistema zonal, y que las pólizas de responsabilidad civil corresponden a dicho consorcio.

La familia de Rosa Angélica Hurtado Llerena inició una campaña solidaria para poder cubrir los gastos funerarios tras el accidente ocurrido en Villa Cindy - crédito Maosri Frases / Facebook
La familia de Rosa Angélica Hurtado Llerena inició una campaña solidaria para poder cubrir los gastos funerarios tras el accidente ocurrido en Villa Cindy - crédito Maosri Frases / Facebook

La entidad se comprometió a “colaborar plenamente con las investigaciones judiciales y entregar toda la información que permita esclarecer lo sucedido”, y reiteró su disposición para atender los requerimientos de las autoridades. Además, la empresa subrayó que continuará “monitoreando las condiciones de las vías” para reducir los factores de riesgo que afectan la seguridad de los peatones en la capital.

Clamor por justicia y medidas preventivas

La familia de Rosa Angélica y los habitantes de Suba reclamaron justicia y exigieron a las autoridades acciones concretas para prevenir hechos similares. El padre de la joven y otros allegados iniciaron una campaña solidaria destinada a cubrir los gastos funerarios, invitando a la ciudadanía a colaborar directamente en la vivienda de doña ‘Blanquita’ o mediante contacto telefónico al 321 555 9601.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoBus SitpMujer y su hijo de 3 añosDos fallecidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella calificó de “censura” la prohibición judicial de usar la camiseta de la selección Colombia

El abogado Germán Calderón España calificó como una forma de censura la decisión del juzgado penal de Bogotá que vetó la camiseta de la selección Colombia en actividades proselitistas del candidato

El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella calificó de “censura” la prohibición judicial de usar la camiseta de la selección Colombia

Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

En medio de un clima político agitado que también salpicó a la Federación Colombiana de Fútbol, el capitán de la selección Colombia evitó acceder al pedido de la joven durante la entrega de la bandera a la Tricolor

Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

Acore calificó de “preocupante” la posible salida del general Erick Rodríguez del Ejército por orden de la Presidencia

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares advirtió sobre la gravedad de la desvinculación del alto oficial, a pocos días de la elección presidencial, y pidió claridad sobre las razones de la decisión

Acore calificó de “preocupante” la posible salida del general Erick Rodríguez del Ejército por orden de la Presidencia

Mujer defendió a Yulixa Toloza y contó su experiencia con una cirugía estética: “Ni tú ni nadie me puede juzgar”

La usuaria en redes sociales afirmó que la presión por los estándares de belleza, las deudas y la falta de recursos llevan a muchas pacientes a acudir a centros que, en las citas previas, parecen confiables

Mujer defendió a Yulixa Toloza y contó su experiencia con una cirugía estética: “Ni tú ni nadie me puede juzgar”

Reacciones políticas a la decisión de un juez que prohibió usar la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella

La orden provisional del despacho judicial generó pronunciamientos de líderes políticos, juristas y figuras públicas: unos cuestionaron la decisión, otros la defendieron como una garantía de neutralidad y algunos llamaron a intensificar el uso del símbolo como muestra de respaldo

Reacciones políticas a la decisión de un juez que prohibió usar la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Kathe, exparticipante del ‘Desafío’ presentó a su hija con una tierna foto: supo de su embarazo durante la competencia

Él es el primer DJ colombiano en debutar en el famoso festival de música electrónica ‘A Summer Story’ junto a David Guetta

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

Deportes

Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo

Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo

Técnico de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026, ‘sacó pecho’ tras el empate ante Dinamarca: “Estuvimos bastante sólidos”

Álbum Panini Mundial 2026: ‘influencer’ colombiano mostró cómo es la caja, los sobres y las láminas de la edición especial de Estados Unidos

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: Gustavo Petro hará la entrega de la bandera

Edwin Cardona confió en que Nacional repunte en el partido de vuelta de la final contra el Junior, con polémico mensaje: “No somos el Tolima”