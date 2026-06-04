Revelan video del momento exacto en que un bus del Sitp atropelló y mató a una mamá y a su pequeño hijo en Bogotá

El momento exacto en que la tragedia golpeó a Villa Cindy quedó registrado por una cámara de seguridad: el autobús del SITP comenzó a desplazarse sin conductor y, en cuestión de segundos, arrolló mortalmente a Rosa Angélica Hurtado Llerena y a su hijo pequeño - crédito @LaJornadaco / X

Un trágico accidente marcó la noche del 30 de mayo de 2026 en el barrio Villa Cindy, en el noroccidente de Bogotá, cuando un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) atropelló mortalmente a una joven madre y su hijo pequeño tras quedar sin control en plena vía urbana.

El registro de las cámaras de seguridad captó la secuencia completa: el conductor del bus descendió para ingresar a un baño público, dejando el vehículo encendido y, según los testimonios, sin el freno de mano asegurado. Apenas unos segundos después, el autobús comenzó a desplazarse cuesta abajo, cruzando la calle 138D con carrera 158B, en la localidad de Suba.

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Antes de la colisión fatal, el vehículo impactó primero el costado de un automóvil estacionado. Un peatón, que caminaba por la acera opuesta, aceleró el paso para resguardarse. Más adelante, un grupo de personas, entre ellas una mujer vestida de blanco, un hombre y al menos un niño, advirtieron el peligro y trataron de apartarse.

El bus del SITP se desplazó solo cuesta abajo tras quedar estacionado cuando su conductor fue al baño - crédito Pasa en Bogotá/X

El bus, sin control alguno, alcanzó a la joven y a su hijo de tres años en la esquina de la calle frente al poste de la luz. El hombre que los acompañaba intentó socorrerlos, pero la magnitud del vehículo imposibilitó el rescate inmediato. Tras el impacto, el bus terminó incrustándose en la fachada de un edificio y derribó el poste, lo que agravó el caos del momento.

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Las imágenes de seguridad también muestran cómo vecinos y transeúntes intentaron abrir puertas y ventanas del bus para auxiliar a los heridos. Entre gritos y llamadas de auxilio, se vivieron minutos de desesperación.

Las víctimas y la respuesta social

Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron Rosa Angélica Hurtado Llerena, de 19 años, y su hijo menor. Ambos murieron a consecuencia del impacto, pese a los esfuerzos de los vecinos y del personal médico por reanimarlos. El menor fue trasladado en un vehículo de carga de un residente hacia un Centro de Atención Médica Inmediata (Cami), mientras que Rosa fue remitida al Hospital de Suba, donde se confirmó su fallecimiento.

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TransMilenio S.A. aseguró que colaborará con las investigaciones y recordó que el vehículo implicado pertenece al Consorcio Express, responsable de las pólizas civiles del caso - crédito Maosri Frases / Facebook

La reacción de la comunidad fue inmediata y encendida. La muerte de la joven y su hijo desató la furia de los residentes, quienes confrontaron físicamente al conductor del SITP tras conocer la presunta negligencia.

Para evitar disturbios mayores, la Policía Metropolitana de Bogotá intervino de urgencia y resguardó al conductor, mientras agentes de tránsito iniciaron las investigaciones para esclarecer si se trató de una falla humana o técnica.

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Investigación oficial y pronunciamiento de TransMilenio

La empresa Transmilenio S.A. lamentó públicamente la tragedia y expresó sus condolencias a la familia afectada y a la comunidad de Suba. En un comunicado, aclaró que el vehículo implicado, de placas WHS 676 y ruta T13, pertenece al Consorcio Express, operador privado del sistema zonal, y que las pólizas de responsabilidad civil corresponden a dicho consorcio.

La familia de Rosa Angélica Hurtado Llerena inició una campaña solidaria para poder cubrir los gastos funerarios tras el accidente ocurrido en Villa Cindy - crédito Maosri Frases / Facebook

La entidad se comprometió a “colaborar plenamente con las investigaciones judiciales y entregar toda la información que permita esclarecer lo sucedido”, y reiteró su disposición para atender los requerimientos de las autoridades. Además, la empresa subrayó que continuará “monitoreando las condiciones de las vías” para reducir los factores de riesgo que afectan la seguridad de los peatones en la capital.

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Clamor por justicia y medidas preventivas

La familia de Rosa Angélica y los habitantes de Suba reclamaron justicia y exigieron a las autoridades acciones concretas para prevenir hechos similares. El padre de la joven y otros allegados iniciaron una campaña solidaria destinada a cubrir los gastos funerarios, invitando a la ciudadanía a colaborar directamente en la vivienda de doña ‘Blanquita’ o mediante contacto telefónico al 321 555 9601.