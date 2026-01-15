Colombia

Último adiós de Luis Alberto Posada a Yeison Jiménez dejó lágrimas, nuevas peleas y reflexiones

El artista se robó la atención al interpretar emotivas canciones y por la actitud que tuvo sobre el escenario

Guardar
El artista dejó una lección para los amantes del género popular - crédito TikTok

Los desacuerdos entre Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez dieron de qué hablar en la escena musical colombiana desde enero de 2024. En ese momento, El Caballo de la música popular acusó al fallecido artista de sabotear el sonido durante un concierto, situación que generó una cadena de tensiones y hasta acciones legales.

El conflicto trascendió al plano profesional y estuvo marcado por las diferencias artísticas. Aunque los problemas llamaron la atención de los seguidores y alimentaron debates en redes sociales, la repentina partida de Yeison Jiménez causó un fuerte dolor en su colega, que no dudó en asistir al homenaje que se realizó en el Movistar Arena, donde se presentó y terminó causando una discusión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el homenaje en el Movistar Arena de Bogotá, Posada emocionó a los presentes con sus palabras, pues se refirió al pasado conflictivo con Yeison Jiménez, pero expuso el valor del perdón: “Para nadie es un secreto que (hubo) una querella, una discrepancia, pero eso no es el hecho para que yo no venga a su funeral y me sigan gustando las canciones de él”, dijo Posada a los asistentes, provocando ovaciones y una atmósfera cargada de emotividad.

Yeison Jiménez y Luis Alberto
Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada tuvieron una fuerte pelea, aunque la muerte del joven dejó arrepentido al gran artista - crédito Instagram y Montaje Infobae

Acto seguido, Posada reconoció la calidad humana y la entrega de Yeison Jiménez ante su público: “Entiendo todos los jimenistas que han venido a hacerle esta compañía a mi parcero, a su familia, a Sonia, su mamá, pues, pucha, esto le parte el corazón a cualquiera. Lleno de vida. Quería comerse el mundo. Y para nadie es un secreto que uno vive hasta que el eterno quiere. De ahí para allá no va más. Me disculpan. Me disculpan si se me quiebra la voz, porque esto para mí no es fácil”, expresó Posada en el homenaje.

Luego, el artista interpretó Sin un adiós y Por quién doblan las campanas, dos de sus canciones más icónicas que son reconocidas por acompañar a los miles de seguidores del género en sus duelos por la partida de seres queridos.

El artista se vio notablemente afectado y tomado durante la presentación - crédito TikTok

Luis Alberto Posada se molestó sobre la tarima

Al finalizar sus interpretaciones, los organizadores le solicitaron bajarse del escenario para cumplir con el itinerario, puesto que había más artistas en la lista y el homenaje tenía que terminar antes por causa de los desmanes ocurridos a las afueras del recinto de eventos y que se desataron por la molestia de los asistentes que se quedaron sin ingresar al homenaje.

Pese a los llamados, Luis Alberto Posada no quería abandonar la tarima: “Venga, señor, ¿usted me puede disculpar, señor? ¿Usted por qué es tan grosero? Yo quería cantar otra canción. Señor. No la voy a cantar con ustedes, no la voy a cantar con ustedes (refiriéndose a los músicos). Le voy a cantar esta canción al señor y a mi parce, Yeison Jiménez. Pero no sean groseros. Dijimos que tres canciones. Tres canciones para cantar. Pero tranquilos, si alguno en la orquesta se molestaron conmigo, no pasa nada. Así es producción, no pasa nada. Este no es momento de conflictos ni de nada. Pero a capela la voy a hacer”, recalcó Posada ante el público.

En ese momento, el presentador intentó suavizar el ambiente, respondiendo: “No, maestro, para nada. Simplemente estamos un poquito apresurados”, buscando evitar incrementar las molestias.

La situación dividió opiniones entre los seguidores, pues algunos criticaron al artista, mientras que otros recordaron que generalmente tiene episodios similares - crédito TikTok

Parte de los presentes se refirieron al estado de embriaguez de Posada, un rasgo que algunos consideraron usual en sus apariciones públicas y que generó reacciones divididas entre los asistentes al homenaje.

Sin embargo, lejos de la discusión sobre los tragos que se tomó el intérprete, en las redes sociales los internautas se refirieron al impacto emocional que la partida de Yeison Jiménez tuvo en el entorno artístico y en el público.

El dolor acompañó a asistentes,
El dolor acompañó a asistentes, familiares y artistas que asistieron al evento - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Entre los comentarios aparecieron reflexiones como: “Luis Alberto Posada lo que tiene es remordimiento, y esto nos debe dejar una enseñanza, no esperemos a que estemos en un cajón”, así como apreciaciones sobre el valor de resolver disputas: “Nos toca amar y perdonar en vida para no tener la actitud de Luis Alberto Posada”. Otra persona agregó: “Luis Alberto Posada creo yo que es fiel testimonio de que a veces puede ser tarde, de que hay que perdonar y pedir perdón en vida”.

Temas Relacionados

Luis Alberto PosadaYeison JiménezHomenaje Yeison JiménezMovistar ArenaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Precios bajos, lotería inédita y visados bloqueados: el gran desafío para los colombianos rumbo a los Juegos Olímpicos 2028

Mientras el comité organizador anunció el valor de las entradas para las competencias en Los Ángeles, el Departamento de Estado sorprendió a 75 países al suspender sus trámites migratorios

Precios bajos, lotería inédita y

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los 20 equipos durante el 14 de enero

A solo dos días del inicio de la Liga BetPlay, conjuntos como el Junior de Barranquilla se movieron con sus refuerzos y otros esperan bajas en los próximos, como el Deportivo Pasto

Mercado de fichajes Liga BetPlay:

Petro insistió que se la pasa de “censura en censura” por la normativa de la CRC que limita sus alocuciones televisadas

Desde octubre de 2025, el mandatario puede realizar únicamente una intervención semanal, con tema y duración previamente autorizados, en cumplimiento de los lineamientos de la entidad

Petro insistió que se la

Sindicatos de la rama ejecutiva salieron en respaldo de Andrés Idárraga, luego de denunciar que había sido ‘chuzado’ por Pegasus

El ministro de Justicia encargado, que sorprendió al país con sus revelaciones sobre presuntas filtraciones a sus dispositivos móviles, generaron un masivo respaldo de los empleados de esta dependencia afiliados a las organizaciones pro Gobierno

Sindicatos de la rama ejecutiva

‘Desafío Siglo XXI’: sigue la preocupación por la lesión de Kevyn, mientras Leo confesó su cariño por Zambrano

Los participantes continúan expresando su molestia con sus compañeros

‘Desafío Siglo XXI’: sigue la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Diez militares heridos tras ola

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: sigue la

‘Desafío Siglo XXI’: sigue la preocupación por la lesión de Kevyn, mientras Leo confesó su cariño por Zambrano

Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: familia y amigos le dieron el último adiós

Luis Alfonso propuso acoger con trabajo al equipo de Yeison Jiménez luego de su fallecimiento: “Así lo hubiera querido”

Top 10 Netflix Colombia: Las películas más populares de que no podrás dejar de ver

Yeison Jiménez y Darío Gómez: reviven videos de la estrecha relación entre los grandes artistas

Deportes

Precios bajos, lotería inédita y

Precios bajos, lotería inédita y visados bloqueados: el gran desafío para los colombianos rumbo a los Juegos Olímpicos 2028

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los 20 equipos durante el 14 de enero

La carrera contra el despido: estos son los 20 entrenadores que arrancan la Liga BetPlay con trabajo

Cúcuta sorprendió y derrotó 1-0 a San Lorenzo en amistoso internacional

Junior apuesta por la continuidad: las renovaciones clave para la liga y Copa Libertadores