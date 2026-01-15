Las ventas de carros eléctricos se dispararon en 2025 y un modelo terminó en el primer lugar: esta es la lista de más vendidos

El BYD Yuan Up fue el vehículo eléctrico más matriculado en Colombia durante 2025, en un año marcado por el mayor crecimiento histórico del segmento - crédito Corferias

El mercado automotor colombiano cerró 2025 con una señal clara de transformación. Los vehículos eléctricos e híbridos dejaron de ser un nicho concentrado en las grandes capitales para convertirse en un fenómeno de alcance nacional, con crecimientos acelerados en ciudades intermedias y departamentos que hasta hace pocos años no figuraban en el mapa de la movilidad sostenible.

De acuerdo con el más reciente informe de registro de vehículos eléctricos e híbridos, elaborado por Fenalco y la Andi con base en cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), durante todo 2025 se matricularon en el país 19.724 vehículos eléctricos nuevos, lo que representa un crecimiento del 115% frente a 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En paralelo, el segmento de vehículos híbridos alcanzó 67.899 unidades, con un incremento anual del 59%.

El impulso fue especialmente notorio en el último mes del año. Solo en diciembre de 2025 se vendieron 3.234 vehículos eléctricos, un 67% más que en el mismo mes de 2024, cifra que les permitió representar el 11% del total de vehículos comercializados en el país durante ese mes.

En el caso de los híbridos, diciembre cerró con 8.381 unidades matriculadas, un crecimiento del 49,5% interanual, equivalente al 28% del mercado mensual.

BYD lidera el mercado colombiano de automóviles eléctricos

Las ventas de vehículos eléctricos se duplicaron en 2025 y tuvieron como protagonista al BYD Yuan Up, el modelo más registrado según cifras oficiales del RUNT- créditos Albert Gea/REUTERS

Más allá del volumen de ventas, los datos reflejan un cambio estructural en las preferencias de los consumidores. En apenas dos años, las matrículas de vehículos eléctricos pasaron de 3.677 unidades en 2023 a casi 20.000 en 2025, mientras que los híbridos superaron las 67.000 unidades, más del doble de lo registrado en 2023.

El crecimiento no se limita a un solo tipo de vehículo. Tanto en eléctricos como en híbridos, los SUV, automóviles y pick-ups concentraron la mayor parte de las matrículas, desplazando la idea de que la movilidad sostenible se restringe a vehículos pequeños o de uso urbano.

Este comportamiento también sugiere que los compradores están incorporando estas tecnologías como alternativas reales para uso familiar, comercial y de largo recorrido.

En el segmento eléctrico, la concentración por marcas fue evidente. Durante diciembre, BYD lideró con más del 50% de participación, seguida por Chery, GAC, Volvo y Chevrolet, que en conjunto representaron más de tres cuartas partes del mercado mensual. En el acumulado del año, BYD mantuvo el primer lugar con una participación del 52,4%, confirmando el peso de los fabricantes asiáticos en la transformación del sector.

Las ciudades intermedias impulsan el mayor crecimiento

UV y automóviles lideraron las ventas de vehículos eléctricos e híbridos durante 2025, reflejando un cambio en las preferencias de los consumidores. - crédito Secretaria de Movilidad

Uno de los datos más llamativos del informe es la expansión territorial de la movilidad eléctrica e híbrida. Aunque Bogotá continúa liderando en números absolutos, con más de 10.300 vehículos eléctricos matriculados en 2025, los mayores crecimientos porcentuales se registraron en ciudades intermedias.

En diciembre, Villavicencio reportó un aumento del 450% en registros de vehículos eléctricos, seguida por Manizales (390%) y Rionegro (350%). En el caso de los híbridos, Cartago sobresalió con un incremento del 4.900%, mientras que Sincelejo y Tunja registraron crecimientos superiores al 150%.

Este comportamiento sugiere que la adopción de tecnologías limpias en el transporte ya no depende exclusivamente de políticas locales de grandes capitales, sino de una combinación de factores como reducción de costos operativos, incentivos tributarios y una mayor disponibilidad de modelos en concesionarios regionales.

Un avance acelerado, pero con desafíos pendientes

La movilidad eléctrica ganó terreno en el mercado automotor colombiano y ya representa una parte significativa de las matrículas mensuales - crédito Asopartes

A pesar del crecimiento sostenido, el informe también pone sobre la mesa los retos que enfrenta el país para consolidar esta transición. La infraestructura de carga sigue concentrada en las principales ciudades, lo que podría limitar la adopción en zonas rurales o corredores intermunicipales. A esto se suma la necesidad de garantizar estabilidad en los incentivos fiscales que han impulsado la demanda.

Con todo, las cifras de 2025 marcan un punto de inflexión para el sector automotor colombiano. La movilidad eléctrica e híbrida dejó de ser una promesa de largo plazo y se consolidó como una tendencia que ya está redefiniendo el mercado, el consumo y la forma en que los colombianos se movilizan por el territorio.