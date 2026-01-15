El Charrito Negro reconoció a Yeison Jiménez como “el segundo Rey” del despecho, durante el homenaje en Bogotá

El Charrito Negro sobre Yeison Jiménez: “Se fue siendo el segundo Rey del despecho” - crédito montaje @charritonegrooficial / Instagram - REUTERS/Luisa González - EFE

El fallecimiento de Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026 provocó una ola de reacciones en la música popular colombiana. La noticia de su muerte en un accidente aéreo en Boyacá impactó profundamente a colegas y seguidores, quienes lo consideraban una figura clave del género.

El artista tenía 35 años y planeaba alejarse de los escenarios para tomarse un descanso, un propósito que quedó truncado tras la tragedia.

Entre los mensajes que circularon tras la confirmación del deceso, destacó la voz de El Charrito Negro, uno de los referentes históricos de la música popular en Colombia. En entrevista, el cantante expresó: “Estamos destrozados, porque fue algo muy grande para nosotros. Se nos fue este hombre que, no me pesa decirlo, era el segundo Rey, así de sencillo”. Con estas palabras, el artista posicionó a Yeison Jiménez como el “segundo Rey” del despecho, justo por detrás de Darío Gómez, conocido como el “Rey del Despecho”.

El Charrito Negro, cuyo nombre también es sinónimo de la música popular, manifestó no comprender la razón por la que personas a las que consideraba buenas sufrían desenlaces tan trágicos. “Se nos fue en una muerte que no se esperaba de él. Dios me lo tenga en lo más grande del cielo, pero yo me pregunto: ¿por qué la gente buena se va tan ligero?”, declaró.

La partida de Yeison Jiménez fue confirmada por Medicina Legal, que identificó su cuerpo junto a otras cinco víctimas del accidente. El traslado del artista a Bogotá permitió a su familia despedirse en una ceremonia privada el 13 de enero.

La despedida pública se realizó el 14 de enero en el Movistar Arena, donde miles de fans y colegas se congregaron para rendir homenaje a su legado. El evento estuvo marcado por la presencia de figuras de la música popular y palabras de despedida de familiares, como Lina Jiménez, quien compartió sus impresiones tras el homenaje.

La carrera de Yeison Jiménez había alcanzado una notoriedad que lo ubicó cerca de los referentes históricos del género. El reconocimiento de El Charrito Negro y la masiva respuesta de sus seguidores durante el homenaje en Bogotá consolidaron la percepción de que el cantante se fue ocupando el lugar de “segundo Rey” del despecho.

El accidente aéreo que terminó con la vida del artista y de otras cinco personas se produjo en Boyacá el sábado 10 de enero. Tras la confirmación de la muerte, el luto se expandió por las redes sociales y los principales escenarios musicales de Colombia. Las repercusiones del hecho y las palabras de sus colegas resaltaron la influencia de Yeison Jiménez en la música popular, así como la fortaleza de su vínculo con el público y los exponentes del género.

‘El aventurero en el cielo’: homenaje colectivo de la música popular colombiana a Yeison Jiménez tras su fallecimiento

La noche del 14 de enero, el Movistar Arena de Bogotá fue escenario de un homenaje musical a Yeison Jiménez. Durante el evento, doce artistas de la música popular colombiana presentaron la canción El aventurero en el cielo, compuesta y grabada en solo cuatro días como tributo colectivo al cantante.

La canción fue una iniciativa de Pipe Bueno y Ciro Quiñonez, quienes convocaron a intérpretes como Jhonny Rivera, Arelys Henao, Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Francy, Jessi Uribe, Paola Jara, El Charrito Negro, Alzate y Sebastián Ayala. El productor Yohan Usuga y el ingeniero de sonido Dany On The Beat estuvieron a cargo de la producción, que se concretó rápidamente con el objetivo de que el homenaje pudiera formar parte de la despedida pública al artista.

El aventurero en el cielo fue presentada durante la segunda parte del homenaje. La letra incluye frases que aluden tanto a la personalidad de Yeison Jiménez como a su impacto en la música popular. Una de las estrofas dice: “Una despedida con farra. No se preocupen por la plata, que esta noche invito yo. Vamos a escuchar a Yeison, que seguro él ya está en el cielo. Está en su mejor caballo. Qué faltas en mí, parcero”.

Otra parte del tema refleja la reacción de sus seguidores y colegas tras su muerte: “No olvides que te queremos, por eso estamos cantando. Mi Dios solicita al aventurero, de buenas botas, caballo y sombrero. Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando. Desde arriba tú nos estarás cuidando. Con el corazón brindamos, porque todos te queremos. Colombia llora de pura rabia”.

La canción también aborda la percepción sobre su figura en vida: “Las mujeres te extrañamos, con tu música tomamos, nos dejaste un gran dolor. Aquí todas te recuerdan como todo un caballero, de palabra y gran señor. Vamos a escuchar a Yeison, que se curó allá en el cielo. Está en su mejor, mi parcero”.