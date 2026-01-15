Así quedó la primera jornada de votaciones y porcentajes de ‘La casa de los famosos Colombia 3′: esta fue la celebridad con más apoyo

Así quedaron los primeros porcentajes de las votaciones para La casa de los famosos - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

La noche del 14 de enero, La casa de los famosos Colombia transmitió uno de los episodios más intensos de su tercera temporada, con la realización de la primera jornada de nominaciones y un juicio en vivo que marcó un punto de quiebre entre los participantes.

Los conflictos entre los concursantes alcanzaron un nuevo nivel de tensión frente a la audiencia del programa.

La mecánica de la noche incluyó la votación para la nominación. Los concursantes emitieron sus votos por parejas, entregando dos puntos al primer nominado y uno al segundo, en algunos casos desde el confesionario y en otros frente a sus compañeros.

El proceso incrementó las tensiones dentro de la casa. Nicolás Arrieta, quien ya estaba en placa por decisión previa, sumó su nombre al de Marilyn Patiño y Renzo, ambos seleccionados por el público. Además, Yuli, Luisa y Lorena quedaron nominadas tras ser votadas por sus propios compañeros.

Después de terminarse la transmisión por la señal en el Canal RCN, la cuenta de Instagram del reality reveló los porcentajes que recibieron el resto de participantes, votos que los terminaron salvando.

Según los datos, Valentino Lázaro se convirtió en la celebridad más votada, llevándose un 17,30% del apoyo del público. Sin embargo, este mismo porcentaje fue alcanzado por el artista JuanDa Caribe, marcando un empate.

Por otro lado, la celebridad con menos votos, pero que logró salvarse de la placa, fue Eidevin López, con un 1,10 % de los votos.

Otras de las celebridades con una fuerte votación fueron: Johanna Fadul con un 9,20%, Sara Uribe con 8,20 %, Mariana Zapata logró un 7,20%, Jay Torres 5,8%, siendo los famosos con mayor apoyo.

La publicación de los porcentajes desató varias reacciones divididas en redes sociales, donde algunos celebraron las posiciones que ubicaron sus favoritos y otros las cuestionaron. “Date Valentino”, “Qué tal si Nicolás no hubiese estado nominado fuera el mayor porcentaje”, “Team Valentino apoyando full a Nicolás”, “Valentino la dio toda esta semana, me está cayendo bien”, “¿Quién votó por JuanDa?, no empecemos RCN", “Mariana Zapata rompió, dejo a Marilyn Patiño”.

Así se vivió la jornada de votación dentro de la casa

La primera noche de eliminación en La casa de los famosos Colombia dejó una atmósfera cargada de nerviosismo y estrategia entre los participantes. La dinámica consistió en que los concursantes votaron por parejas, asignando dos puntos al primer nominado de su preferencia y un punto al segundo.

El proceso se desarrolló tanto en el confesionario como en la sala común, lo que generó momentos de tensión y miradas cruzadas entre los integrantes del reality.

El detalle de los votos reflejó alianzas y rivalidades que ya se perfilan en la competencia. Alexa y Nicolás otorgaron un punto a Manuel Gómez y dos a Luisa. Tebi y Juan entregaron dos puntos a Lorena y uno a Marilyn Patiño.

Marcela y Manuela asignaron dos puntos a Juanse y uno a Renzo. Eiverin y Alejandro decidieron dar dos puntos a Beba y uno a Sara. Juanda y Maiker repartieron dos puntos a Renzo y uno a Manuela. Campanita y Sofía concentraron cuatro puntos en Luisa y uno en Lorena.

Luisa y Beba dieron dos puntos a Manuela y uno a Tebi. Marilyn y Juli optaron por dos puntos para Mariana y uno para Beba. Renzo y Sara dirigieron dos puntos a Luisa y uno a Lorena. Jhoanna y Mariana dieron dos puntos a Marilyn y uno a Valentino. Finalmente, Lorena y Valentino destinaron dos puntos a Tebi y uno a Luisa.

La noche no solo estuvo marcada por la estrategia y la votación, sino también por un inesperado cambio de imagen. Los concursantes sorprendieron al público al presentarse vestidos de gala, luciendo atuendos elegantes y sofisticados, en contraste con la vestimenta casual del resto del día.