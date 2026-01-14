Colombia

Yina Calderón regresará a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la labor que realizará en su participación

La inesperada reaparición de la empresaria de fajas en el programa trae consigo promesas de momentos intensos y nuevas tensiones, ya que ahora asumirá un importante papel con el que espera causar polémica entre las celebridades

Yina Calderón vuelve a La
Yina Calderón vuelve a La casa de los famosos Colombia y llega dispuesta a encender el reality - crédito Canal RCN

El regreso de Yina Calderón a La casa de los famosos Colombia genera altas expectativas entre los seguidores del reality, los cuales esperan una jornada cargada de dinamismo y confrontación.

Aunque la exparticipante no entra para competir, su presencia introducirá una dinámica diferente en la convivencia, pues tendrá la función de juzgar y señalar las conductas de quienes actualmente habitan la casa con el fin de que empiecen a mostrar sus verdaderas personalidades.

Este miércoles 14 de enero, las redes sociales amanecieron atentas al desarrollo del programa, especialmente ante la inminente interacción de Calderón con los concursantes, quienes desconocen que serán evaluados bajo su mirada crítica.

La producción prevé que las reacciones ante su llegada marquen un punto de inflexión en el desarrollo del juego durante estos primeros días de la tercera temporada, ya que será la encargada de estar a cargo del juicio en el programa.

El regreso de Yina Calderón
El regreso de Yina Calderón sacude La casa de los famosos Colombia: ahora será la jueza de la convivencia - crédito @yinacalderontv/IG

Es por esto que en algunos de los comentarios más destacados de los televidentes, muchos anticipan que “por fin se prenderá la casa”, en referencia a la capacidad de Calderón para encarar abiertamente a los demás y “decirles las verdades a los participantes”, así como también de “sacarles los trapitos al sol” y de “quitar máscaras”.

La estrategia de producción contempla que Calderón actúe como una observadora activa pero independiente, sin integrar la competencia formalmente.

En las primeras noches, los participantes ya habían obtenido ventajas y cargas que modificarán la progresión de la competencia, pero la irrupción de una personalidad tan polémica como la de Calderón supone una alteración mayor en la atmósfera del reality.

Los seguidores recalcan en sus mensajes el entusiasmo que supone volver a ver a Yina Calderón en la pantalla, atribuyéndole el potencial de “ponerle sazón a la convivencia” y, según los mensajes de la publicación realizada por el canal se resalta que el público espera que la exparticipante de la segunda temporada no contenga sus opiniones y logre expresar en voz alta los reclamos y críticas que muchos televidentes comparten, ya que muchos consideran que actualmente hay amistades que no se forjaron en realidad.

Así reaccionan los seguidores tras
Así reaccionan los seguidores tras el regreso de Yina Calderón a La casa de los famosos Colombia - crédito @yinacalderontv/IG

La nueva edición de La casa de los famosos Colombia inició el lunes 12 de enero con el ingreso de un plantel renovado de celebridades, poniendo de inmediato en movimiento las redes sociales y generando un intenso seguimiento digital.

Aunque las primeras horas han transcurrido con cierta calma, la llegada de Calderón como jueza promete modificar radicalmente el ambiente del programa, imponiendo retos adicionales a los famosos y redefiniendo las reglas no escritas del reality.

Pero no solo ese proyecto de Yina Calderón ha dado de qué hablar en las últimas horas, pues a través de una transmisión en vivo, la huilense lanzó duras críticas hacia la producción y el formato de los espacios posteriores de La casa de los famosos Colombia y esto se volvió tendencia rápidamente.

La empresaria de fajas expresó su descontento con la elección de Karen Sevillano y Vicky Berrío para conducir el After del programa nuevamente, subrayando que la combinación no logra enganchar a la audiencia ni mantener el dinamismo.

Yina Calderón sugiere renovación total
Yina Calderón sugiere renovación total en el After de La casa de los famosos Colombia - crédito @lamansiondeluinny/IG

En los comentarios finales de la transmisión, la percepción generalizada fue de monotonía y apatía en las figuras centrales.

Una de las seguidoras resumió ese sentir con una afirmación directa: “Hoy no sé si era por el estrés las vi como muy sosas, como muy calladas, como que no, como que no... Ni Karen tenía como ese picante que tenía antes. O sea, como que estaban ahí por estar, por existir, no más”.

La audiencia identificó una ausencia notoria de energía tanto en Carla Giraldo, que según varios televidentes aportó mayor vitalidad en la edición de 2025, como en Karen Sevillano y Vicky Berrío.

Durante la transmisión, Calderón fue enfática sobre la necesidad de revisar las fórmulas elegidas para los espacios digitales del programa y planteó que solo uno de los formatos debería mantenerse y sugirió que, de haber tenido la decisión en sus manos, habría optado por una configuración con mayor atractivo.

“Yo no hubiera dejado ¿Qué hay para dañar?, yo hubiera dejado solamente el After. O qué hay para dañar después del programa, no en simultáneo", explicó ante los espectadores. Además, propuso cambios en el elenco: “Yo no hubiera dejado a Vicky y a Karen, literal, yo hubiera puesto una Karina con Emiro o hubiese sido con Melissa, un ejemplo, y la hubieran sacado al estadio”.

