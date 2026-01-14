Peso colombiano lidera la apreciación entre monedas emergentes en enero frente al dólar: habría trampa y el país quedaría empeñado

Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, alertó que el dólar en Colombia alcanzó los $3.630 el 14 de enero, pero las razones de la caída son aterradoras y peligrosas - crédito @ToroDeArena/X

El peso colombiano inició 2026 como la moneda emergente con mayor apreciación, al registrar un aumento del 3,8% en los primeros 14 días de enero. En este mismo periodo, superó a otras monedas latinoamericanas, lo que generó preocupación sobre las causas detrás de la fortaleza y el marcado descenso del dólar en Colombia. El fortalecimiento del peso contrastó con la tendencia a la baja del dólar estadounidense en el país. La divisa llegó a negociarse por debajo de los $3.630, un nivel que no se observaba desde 2021. El comportamiento sorprendió tanto a operadores locales como internacionales, lo que generó un análisis sobre el impacto de la deuda externa y los factores que influyen en el mercado cambiario.

Otras monedas latinoamericanas también mostraron avances relevantes en estas primeras semanas del año. El peso chileno exhibió una apreciación de 2,8% y el peso argentino de 1%. En el mismo entorno, el real brasileño, el colón costarricense y el peso mexicano figuran entre las divisas emergentes más fortalecidas. Por el contrario, el guaraní paraguayo y el peso dominicano tuvieron devaluaciones de 9,6% y 0,4%, respectivamente, lo que reflejó un panorama dispar dentro de la región.

Las sesiones recientes del mercado de divisas en Colombia mostraron movimientos marcados. El 14 de enero, el dólar abrió en $3.630, alcanzó un mínimo de $3.610 y cerró en $3.673,31. Según los datos de la jornada, se efectuaron 794 transacciones por un volumen de USD677,1 millones antes del mediodía, mientras la Tasa Representativa del Mercado quedó fijada en $3.663,24. El entorno estuvo dominado por un aumento en el interés de operadores e inversionistas, en un contexto de volatilidad que abre nuevas oportunidades.

El dólar se debilitó a nivel global en 2025 y en ahora, en enero de 2026, en Colombia se cotiza por debajo de los $3.700 - crédito Freepik

Al respecto, varios expertos se refirieron a la situación. La analista de mercados de HFM, Paula Chaves resume la situación al decir que la explicación estructural de la tendencia bajista está ligada a la venta de deuda pública en dólares, un proceso que el mercado viene descontando de manera anticipada y que incrementó la oferta de divisas. Detalló, además, que la expectativa de nuevas emisiones externas con vencimientos a tres, cinco y siete años provocó que inversionistas institucionales vendieran dólares de forma anticipada, lo que presionó la tasa de cambio a la baja.

El fenómeno se vio amplificado por el calendario tributario, que lleva a grandes empresas a liquidar dólares antes de febrero para cumplir las obligaciones fiscales, lo que incrementa la oferta en las primeras semanas del año. Los ajustes de portafolio de inversionistas institucionales también sumaron presión en la dinámica cambiaria local.

Riesgos adicionales: rebote técnico

Desde el enfoque técnico, la experta ve que hay riesgos adicionales. “Desde el punto de vista técnico, el dólar ha deteriorado estructuras importantes, rompiendo niveles que previamente funcionaban como soporte, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevas caídas”, dijo. No obstante, en referencia a la jornada del 14 de enero, anotó que esta “funcionó como un rebote técnico, apoyado en un nivel dinámico semestral, lo que sugiere que el precio se encuentra en una zona relevante, donde aumenta la probabilidad de reacciones alcistas de corto plazo aun dentro de una estructura bajista”.

En la primera subasta de compra de TES UVR de 2026 se recibieron intenciones de compra por $1,9 billones - crédito @MinHacienda/X

Chaves remarcó la importancia de distinguir entre factores puntuales y escenarios sostenibles. “En conjunto, el comportamiento del dólar en Colombia durante la jornada refleja un exceso puntual de oferta de divisas, más que un cambio estructural de tendencia, con los operadores enfocados en la evolución de estos flujos y en las decisiones de endeudamiento que adopte el Gobierno en las próximas semanas, mientras el componente técnico empieza a ganar relevancia en niveles cada vez más sensibles.”

Tasas de interés de la FED

A nivel internacional, las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), que están un rango de 3,5% a 3,75%, también influyen en el mercado colombiano. Los mercados prevén que la entidad mantendrá sin cambios sus tasas hasta mediados de 2026, situación que contribuye a mantener la presión bajista sobre el dólar. Además, los datos muestran un crecimiento en las ventas minoristas de Estados Unidos en noviembre y una inflación que aún resiste, factores que fortalecen la confianza en los activos de mercados emergentes.

Dólar seguirá cayendo, pero...

Por su parte, el economista Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, ofreció, por medio de X, una visión diferente sobre el significado de un dólar a la baja. “El dólar cayendo siempre ha sido una señal positiva para la economía: refleja confianza en nuestra moneda. Y, en mi opinión, el dólar seguirá cayendo por bastante tiempo, dado el cambio estructural que se está viviendo en el mundo.”

De igual forma, explicó la relación histórica entre el comportamiento del dólar y la macroeconomía local. Aclaró que “cuando el entorno mundial mejora (piensen precio de café y oro explotando al alza), la ecuación sana es clara: suben las exportaciones, baja el riesgo país, crece la economía, cede la inflación, mejoran las tasas, el dólar baja, y se repite de nuevo.” Sin embargo, advirtió que la coyuntura actual responde a una lógica distinta y es que “hoy pasa lo contrario: bajo crecimiento, riesgo país y deuda en máximos históricos y exportaciones estancadas.”

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, anotó que la deuda está en máximos históricos y las exportaciones están estancadas - crédito @FelipeCamposPC/X

Sobre el aumento reciente de la deuda externa, Campos indicó los riesgos de recurrir a financiamiento internacional para sostener el descenso del dólar. “Si bien, el mundo está cambiando, en este momento forzar la caída del dólar a punta de deuda es un gran riesgo. La divisa acaba de bajar $300 en pocos días mientras emitimos afuera $40 billones entre Pimco y la colocación de hoy (si el famoso crédito del FMI fueron $20 billones)”.

Caída del dólar es un “espejísmo”

A su vez, el fundador de Arena Alfa, Sebastián Toro, hizo una dura crítica sobre la narrativa dominante, al calificar de “espejismo” el descenso del dólar. “El dólar en Colombia bajó hoy a $3.630, pero eso no es más que un espejismo, una trampa”, puntualizó por medio de un video en redes sociales.

Atribuye la apreciación del peso a la colocación masiva de deuda del Gobierno de Gustavo Petro. “USD5.000 millones acaba de tomar hoy el Gobierno de Gustavo Petro en deuda. Eso se suma a los más de USD10.000 millones que ya habíamos anunciado. O sea, que estamos hablando ya de una deuda afuera de más de USD15.000 millones en muy poco tiempo”.

De acuerdo con él, la presión a la baja sobre la tasa de cambio obedece a un mecanismo claro. “Cuando tú tomas deuda en dólares en el extranjero, esos dólares los tienes que traer a Colombia, generando una oferta de dólares. Tienes que vender dólares y al vender esos dólares bajas el precio del dólar”, insistió.

El dólar en Colombia perdió $8,23 en la jornada del 14 de enero - crédito Willy Kurniawan/Reuters

De igual forma, alertó sobre el plan de repatriar fondos de ahorro pensional invertidos en el exterior para reforzar la oferta de divisas. “Quieren que los fondos vendan nuestras pensiones que están invertidas afuera y diversificadas y traigan todo ese dinero a Colombia, lo que también hace que baje el dólar por las expectativas de monetización de este enero del ahorro pensional que se quieren robar”.

Caída del dólar es “artificial”

Además, recalcó los riesgos potenciales de esta estrategia del Gobierno y pidió estar alerta. “Ojo que esta caída del dólar es artificial y es muy negativa porque es producto de más endeudamiento. El Gobierno de Gustavo Petro nos está dejando a Colombia empeñada, endeudada a tasas altísimas y nadie le está poniendo cuidado a la forma en la que están empeñando este país”.

Sebastián Toro lamentó que solamente en estos tres años del Gobierno de Petro, el presidente le metió más deuda a Colombia que en los 160 años de historia de Colombia.