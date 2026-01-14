Colombia

Menor de edad se convirtió en el primer fallecido por fiebre amarilla en 2026 en Tolima

Las autoridades instaron a la ciudadanía a acudir a un centro médico cercano ante la aparición de síntomas compatibles con este padecimiento

Guardar
La vacunación es clave para
La vacunación es clave para prevenir enfermedades y evitar brotes epidémicos en viajeros y comunidades - crédito Colprensa

El municipio de Ataco en el departamento de Tolima enfrenta una alerta sanitaria tras confirmarse el primer fallecimiento del año por fiebre amarilla, de acuerdo con lo informado por el secretario de Salud municipal, Pablo Charry, en declaraciones que fueron difundidas por los medios locales.

Como parte de la respuesta, las autoridades recomendaron que toda la comunidad verifique su carné de vacunación y acuda de manera inmediata a un centro asistencial ante cualquier síntoma asociado a la enfermedad, una instrucción dirigida especialmente a aquellos que residen en zonas que han sido consideradas como problemáticas en el departamento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el reporte oficial de las autoridades, el adolescente fallecido tenía 17 años y residía en zona rural de Ataco. Además, se confirmó que fue trasladado el 7 de enero de 2026 en estado crítico al Hospital Federico Lleras Acosta, en Ibagué, donde fue ingresado de urgencia.

Pese a recibir atención especializada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, falleció el sábado 10 de enero tras presentar un cuadro multisistémico grave. Según la información revelada por el hospital, el menor tenía antecedente de vacunación contra la fiebre amarilla, por lo que en el comunicado oficial se expresaron condolencias a la familia de la víctima.

Tolima es uno de los
Tolima es uno de los sectores más afectados por la fiebre amarilla - crédito Shutterstock

Ante la gravedad de los casos ocurridos por este padecimiento, la Secretaría de Salud local y la Alcaldía de Ataco, en coordinación con instituciones regionales, nacionales e internacionales, desplegaron jornadas permanentes de vacunación en sectores rurales, con el propósito de disminuir el riesgo de nuevos casos, especialmente en aquellos pacientes vulnerables.

Del mismo modo, las autoridades recordaron que la vacuna gratuita contra la fiebre amarilla está disponible en el Hospital Nuestra Señora de Lourdes, el Centro de Salud de Santiago Pérez, el punto de ingreso al municipio por el Batallón y el sector de Cuatro Vientos.

Charry enfatizó que “La solución está en la vacunación. Es una vacuna gratuita, es una vacuna segura y está disponible en nuestro municipio”, al insistir en la necesidad de inmunizarse para proteger tanto a cada individuo como a la comunidad.

Alerta en Tolima por casos de fiebre amarilla

El departamento ha intensificado la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla para visitantes durante la temporada de vacaciones, como respuesta al elevado número de contagios que enfrenta la región.

Y es que el departamento concentra 122 casos confirmados y 48 fallecidos por la enfermedad, lo que representa aproximadamente el 85% de los casos reportados en todo Colombia en el último año. Por esta razón, las autoridades han implementado retenes pedagógicos, respaldados por la fuerza pública, para exigir a aquellos que ingresan a los municipios el carné de vacunación y así evitar mayores contagios.

La concentración de contagios por
La concentración de contagios por fiebre amarilla demuestra la importancia de seguir las recomendaciones médicas - crédito Freepik

De acuerdo con Katherine Rengifo, secretaria de Salud departamental, “Tolima tiene el 85% de los casos de fiebre amarilla a nivel nacional”, por lo que solicitó a los visitantes llegar ya inmunizados y entender que “ese retén pedagógico es un pare por la vida”, según declaraciones publicadas por la emisora La FM.

Allí se confirmó que el operativo se reforzó durante el puente de Reyes, periodo en el que se registró un aumento en el flujo de vehículos y turistas provenientes del centro del país y de departamentos vecinos como Quindío y Huila.

Debido al panorama, el comandante de la Policía del Tolima, Jhon Vargas, señaló que la prioridad es evitar la propagación de la fiebre amarilla en el cierre de la temporada festiva mediante el trabajo coordinado con autoridades sanitarias.

Las autoridades piden responsabilidad a
Las autoridades piden responsabilidad a los viajeros para evitar contagios - crédito Sebastião Moreira/EFE

Por los casos registrados anteriormente, las autoridades sanitarias recomendaron a los turistas recibir la vacuna al menos 10 días antes de llegar al Tolima para garantizar la inmunización.

Temas Relacionados

Fiebre amarillaTolimaAtacoIbaguéHospital Federico Lleras AcostaFiebre amarilla síntomasColombia-Noticias

Más Noticias

‘Desafío Siglo XXI’: las tensiones están a flor de piel en la competencia después del box de contacto

El esperado regreso del ‘reality’ ha sorprendido a los seguidores con fuertes pruebas y nuevas peleas

‘Desafío Siglo XXI’: las tensiones

Estalla nueva confrontación entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo tras criticas a una alocución en apoyo a Petro: “La doctora me sacó del chat”

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo confirmó que lo eliminaron del chat interno de directores, luego de referirse a un mensaje de respaldo al presidente leído desde la Casa de Nariño

Estalla nueva confrontación entre Angie

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Los Diablos Rojos jugarán su primer amistoso, mientras que el conjunto albo terminará su preparación en territorio vallecaucano de cara al inicio de la Liga BetPlay I-2026

EN VIVO América de Cali

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

América de Cali anunció al jugador con el que cerraría su periodo de traspasos, mientras que Junior sigue sin acordar los pormenores con Luis Muriel para reforzar su delantera

EN VIVO - Mercado de

Galán le salió al paso a la polémica por incremento del precio de TransMilenio: “Gobernar es tomar decisiones y asumir las consecuencias”

El alcalde de Bogotá, en sus redes sociales, defendió el incremento de 350 pesos en la tarifa del sistema masivo de transporte, frente a las duras críticas provenientes del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que se quejó de manera pública

Galán le salió al paso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército sometió y desarticuló comisión

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó otra victoria y a Neos le tocó pagar arriendo

Shakira unió fuerzas con un viejo conocido y generó furor en redes sociales: “¡De vuelta!"

EN VIVO: en ‘La casa de los famosos Colombia’ tuvieron prueba de presupuesto y conocieron el nombre del primer expulsado

Exparticipante del ‘Desafío’ anunció el embarazo de su pareja tras la pérdida de un bebé: “Todavía nos cuesta creerlo”

Así fue la reacción de Marcela Reyes tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

América de Cali y Once

América de Cali y Once Caldas no se hicieron daño en el Pascual: empataron 1-1 en medio de la lluvia

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

América de Cali prendió las alarmas previo al inicio de la Liga BetPlay: tres lesionados ante Once Caldas

Jhon Arias valdría una millonada para Palmeiras: esto es lo que Wolverhampton pediría por el colombiano

Teófilo Gutiérrez reveló si sigue en Junior o se despide del club de cara a la Copa Libertadores 2026