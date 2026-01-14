Menor de edad se convirtió en el primer fallecido por fiebre amarilla en 2026 en Tolima

La vacunación es clave para prevenir enfermedades y evitar brotes epidémicos en viajeros y comunidades - crédito Colprensa

El municipio de Ataco en el departamento de Tolima enfrenta una alerta sanitaria tras confirmarse el primer fallecimiento del año por fiebre amarilla, de acuerdo con lo informado por el secretario de Salud municipal, Pablo Charry, en declaraciones que fueron difundidas por los medios locales.

Como parte de la respuesta, las autoridades recomendaron que toda la comunidad verifique su carné de vacunación y acuda de manera inmediata a un centro asistencial ante cualquier síntoma asociado a la enfermedad, una instrucción dirigida especialmente a aquellos que residen en zonas que han sido consideradas como problemáticas en el departamento.

Según el reporte oficial de las autoridades, el adolescente fallecido tenía 17 años y residía en zona rural de Ataco. Además, se confirmó que fue trasladado el 7 de enero de 2026 en estado crítico al Hospital Federico Lleras Acosta, en Ibagué, donde fue ingresado de urgencia.

Pese a recibir atención especializada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, falleció el sábado 10 de enero tras presentar un cuadro multisistémico grave. Según la información revelada por el hospital, el menor tenía antecedente de vacunación contra la fiebre amarilla, por lo que en el comunicado oficial se expresaron condolencias a la familia de la víctima.

Ante la gravedad de los casos ocurridos por este padecimiento, la Secretaría de Salud local y la Alcaldía de Ataco, en coordinación con instituciones regionales, nacionales e internacionales, desplegaron jornadas permanentes de vacunación en sectores rurales, con el propósito de disminuir el riesgo de nuevos casos, especialmente en aquellos pacientes vulnerables.

Del mismo modo, las autoridades recordaron que la vacuna gratuita contra la fiebre amarilla está disponible en el Hospital Nuestra Señora de Lourdes, el Centro de Salud de Santiago Pérez, el punto de ingreso al municipio por el Batallón y el sector de Cuatro Vientos.

Charry enfatizó que “La solución está en la vacunación. Es una vacuna gratuita, es una vacuna segura y está disponible en nuestro municipio”, al insistir en la necesidad de inmunizarse para proteger tanto a cada individuo como a la comunidad.

Alerta en Tolima por casos de fiebre amarilla

El departamento ha intensificado la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla para visitantes durante la temporada de vacaciones, como respuesta al elevado número de contagios que enfrenta la región.

Y es que el departamento concentra 122 casos confirmados y 48 fallecidos por la enfermedad, lo que representa aproximadamente el 85% de los casos reportados en todo Colombia en el último año. Por esta razón, las autoridades han implementado retenes pedagógicos, respaldados por la fuerza pública, para exigir a aquellos que ingresan a los municipios el carné de vacunación y así evitar mayores contagios.

De acuerdo con Katherine Rengifo, secretaria de Salud departamental, “Tolima tiene el 85% de los casos de fiebre amarilla a nivel nacional”, por lo que solicitó a los visitantes llegar ya inmunizados y entender que “ese retén pedagógico es un pare por la vida”, según declaraciones publicadas por la emisora La FM.

Allí se confirmó que el operativo se reforzó durante el puente de Reyes, periodo en el que se registró un aumento en el flujo de vehículos y turistas provenientes del centro del país y de departamentos vecinos como Quindío y Huila.

Debido al panorama, el comandante de la Policía del Tolima, Jhon Vargas, señaló que la prioridad es evitar la propagación de la fiebre amarilla en el cierre de la temporada festiva mediante el trabajo coordinado con autoridades sanitarias.

Por los casos registrados anteriormente, las autoridades sanitarias recomendaron a los turistas recibir la vacuna al menos 10 días antes de llegar al Tolima para garantizar la inmunización.