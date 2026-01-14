Más de 135 mil desaparecidos del conflicto armado serán buscadas en registros de damnificados, según la Ungrd

Ungrd y Ubpd suscribieron un acuerdo para apoyar la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado - crédito Ungrd

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) firmaron un acuerdo que permitirá emplear bases de datos oficiales para avanzar en la localización de 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Colombia.

El Registro Único de Damnificados (RUD), gestionado por la Ungrd, será utilizado como herramienta de consulta en los procesos humanitarios y extrajudiciales que impulsa la Ubpd en todo el país.

La iniciativa habilita el cruce de información entre el RUD, el Registro Unifamiliar de Emergencias (Rufe) y las solicitudes de búsqueda, bajo parámetros de legalidad, confidencialidad y protección de datos personales.

Según la Ungrd, la entidad entregará únicamente coincidencias que puedan ser útiles para la identificación de personas, mientras que la Ubpd garantizará el uso reservado y exclusivamente humanitario de los datos compartidos.

Carlos Carrillo, director de la Ungrd, resaltó el alcance de la cooperación institucional: “Este acuerdo pone la información del Estado al servicio de la vida y de las familias que por años han buscado respuestas. Desde la Ungrd ponemos a disposición nuestros registros con un enfoque estrictamente humanitario, para ayudar a reducir la incertidumbre y acompañar la búsqueda de las más de 135 mil personas que aún no han sido encontradas”.

La articulación busca fortalecer el intercambio de datos clave para impulsar la búsqueda de los desaparecidos. El trabajo misional de la Ubpd ha permitido realizar 648 entregas dignas a familias y la localización de 464 personas encontradas con vida.

Estas cifras, según la entidad, muestran la relevancia de sumar capacidades institucionales para acelerar los procesos y responder a las solicitudes de los familiares.

Luz Janeth Forero Martínez, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, destacó el carácter humanitario de la labor: “La búsqueda de las personas desaparecidas es una labor profundamente humanitaria que se nutre del trabajo articulado en los territorios y del compromiso de diversos actores sociales e institucionales. Fortalecer alianzas, como la de la Ungrd, permite ampliar las posibilidades de obtener información clave y responder de manera más efectiva a las familias”.

El acuerdo incluye la formación de un equipo técnico conjunto, que se encargará de definir los protocolos para el intercambio de información y realizará seguimiento a su implementación. La vigencia inicial del convenio será de cuatro años.

Desde la Ungrd, se indicó que esta alianza refuerza la coordinación institucional y respalda el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, la dignidad y la búsqueda de sus seres queridos.

¿Qué es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas?

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) es una entidad estatal creada en Colombia con el objetivo de buscar, identificar y entregar información sobre personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Su misión es brindar respuestas a las familias que desconocen el paradero de sus seres queridos, bajo un enfoque humanitario.

La Ubpd desarrolla procesos de búsqueda extrajudicial, lo que implica que no asigna responsabilidades penales ni judicializa a posibles responsables. Su labor se enfoca en la localización de personas desaparecidas, la recuperación de cuerpos y la entrega digna de restos a los familiares, siempre priorizando los derechos de las víctimas.

Para ello, la Ubpd cuenta con herramientas como el Portal de Datos, que permite consultar información oficial sobre casos reportados y avances en las búsquedas. Esta entidad trabaja en conjunto con otros organismos estatales, como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para fortalecer sus procesos técnicos y científicos.

La Ubpd también brinda acompañamiento jurídico y psicosocial a las familias durante el proceso de búsqueda y fomenta la participación de víctimas y organizaciones sociales. Mantiene canales de atención y comunicación directa para orientar a quienes buscan información sobre personas desaparecidas en Colombia.