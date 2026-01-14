Colombia

Más de 135 mil desaparecidos del conflicto armado serán buscadas en registros de damnificados, según la Ungrd

Según la entidad, la información del Registro Único de Damnificados se usará como apoyo a la búsqueda humanitaria

Guardar
Ungrd y Ubpd suscribieron un
Ungrd y Ubpd suscribieron un acuerdo para apoyar la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado - crédito Ungrd

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) firmaron un acuerdo que permitirá emplear bases de datos oficiales para avanzar en la localización de 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Colombia.

El Registro Único de Damnificados (RUD), gestionado por la Ungrd, será utilizado como herramienta de consulta en los procesos humanitarios y extrajudiciales que impulsa la Ubpd en todo el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La iniciativa habilita el cruce de información entre el RUD, el Registro Unifamiliar de Emergencias (Rufe) y las solicitudes de búsqueda, bajo parámetros de legalidad, confidencialidad y protección de datos personales.

Según la Ungrd, la entidad entregará únicamente coincidencias que puedan ser útiles para la identificación de personas, mientras que la Ubpd garantizará el uso reservado y exclusivamente humanitario de los datos compartidos.

Carlos Carrillo, director de la Ungrd, resaltó el alcance de la cooperación institucional: “Este acuerdo pone la información del Estado al servicio de la vida y de las familias que por años han buscado respuestas. Desde la Ungrd ponemos a disposición nuestros registros con un enfoque estrictamente humanitario, para ayudar a reducir la incertidumbre y acompañar la búsqueda de las más de 135 mil personas que aún no han sido encontradas”.

Carlos Carrillo, director de la Ungrd, resaltó el alcance de la cooperación institucional - crédito Ungrd

La articulación busca fortalecer el intercambio de datos clave para impulsar la búsqueda de los desaparecidos. El trabajo misional de la Ubpd ha permitido realizar 648 entregas dignas a familias y la localización de 464 personas encontradas con vida.

Estas cifras, según la entidad, muestran la relevancia de sumar capacidades institucionales para acelerar los procesos y responder a las solicitudes de los familiares.

Luz Janeth Forero Martínez, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, destacó el carácter humanitario de la labor: “La búsqueda de las personas desaparecidas es una labor profundamente humanitaria que se nutre del trabajo articulado en los territorios y del compromiso de diversos actores sociales e institucionales. Fortalecer alianzas, como la de la Ungrd, permite ampliar las posibilidades de obtener información clave y responder de manera más efectiva a las familias”.

El acuerdo incluye la formación de un equipo técnico conjunto, que se encargará de definir los protocolos para el intercambio de información y realizará seguimiento a su implementación. La vigencia inicial del convenio será de cuatro años.

El acuerdo incluye la formación
El acuerdo incluye la formación de un equipo técnico conjunto, que se encargará de definir los protocolos para el intercambio de información y realizará seguimiento a su implementación - crédito Ungrd

Desde la Ungrd, se indicó que esta alianza refuerza la coordinación institucional y respalda el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, la dignidad y la búsqueda de sus seres queridos.

¿Qué es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas?

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) es una entidad estatal creada en Colombia con el objetivo de buscar, identificar y entregar información sobre personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Su misión es brindar respuestas a las familias que desconocen el paradero de sus seres queridos, bajo un enfoque humanitario.

La Ubpd desarrolla procesos de búsqueda extrajudicial, lo que implica que no asigna responsabilidades penales ni judicializa a posibles responsables. Su labor se enfoca en la localización de personas desaparecidas, la recuperación de cuerpos y la entrega digna de restos a los familiares, siempre priorizando los derechos de las víctimas.

La Unidad de Búsqueda de
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) es una entidad estatal creada en Colombia con el objetivo de buscar, identificar y entregar información sobre personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado - crédito Ungrd

Para ello, la Ubpd cuenta con herramientas como el Portal de Datos, que permite consultar información oficial sobre casos reportados y avances en las búsquedas. Esta entidad trabaja en conjunto con otros organismos estatales, como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para fortalecer sus procesos técnicos y científicos.

La Ubpd también brinda acompañamiento jurídico y psicosocial a las familias durante el proceso de búsqueda y fomenta la participación de víctimas y organizaciones sociales. Mantiene canales de atención y comunicación directa para orientar a quienes buscan información sobre personas desaparecidas en Colombia.

Temas Relacionados

Víctimas conflicto armadoConflicto armadoUngrdUbdpDesapariciones conflicto armadoDesaparicionesColombia-Noticias

Más Noticias

Un informe revela cómo las disidencias de las Farc articularon su logística en 2024 por diferentes departamentos del país

Los registros de inteligencia distinguen entre cabecillas que estaban vinculados al proceso de paz y otros que no tenían relación con dichas negociaciones, pero que igualmente participaban en los movimientos durante 2024

Un informe revela cómo las

Yuri Buenaventura compartió la historia de cómo compuso ‘El Guerrero’, la canción preferida de Miguel Uribe Turbay

“Su familia me pidió que estuviera aquí cantándole esa canción”, expresó el cantante durante la ceremonia de honras fúnebres realizada en la Catedral Primada de Colombia, en Bogotá

Yuri Buenaventura compartió la historia

Diego Arnary deslumbra en la alfombra roja de ‘Anaconda’ y conquista Hollywood con su primer gran papel

El colombo-australiano Diego Arnary sorprendió en este estreno junto a grandes figuras, marcando un antes y un después en su carrera al debutar en una de las producciones más comentadas del año

Diego Arnary deslumbra en la

Usuarios de Sanitas en Tunja enfrentan largas esperas por traslado del servicio de medicamentos a Colsubsidio

Una notificación sobre el cambio de dispensario provocó un aumento en la cantidad de personas que, desde temprano, acudieron al punto de atención, donde afirman que el refuerzo de personal anunciado todavía no se ha implementado

Usuarios de Sanitas en Tunja

Manuela Gómez confesó el complicado proceso que vivió para perder peso tras recibir el apodo de “Marranuela”

La creadora de contenido compartió una preocupante confesión que generó varias reacciones en redes sociales

Manuela Gómez confesó el complicado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Yuri Buenaventura compartió la historia

Yuri Buenaventura compartió la historia de cómo compuso ‘El Guerrero’, la canción preferida de Miguel Uribe Turbay

Diego Arnary deslumbra en la alfombra roja de ‘Anaconda’ y conquista Hollywood con su primer gran papel

Manuela Gómez confesó el complicado proceso que vivió para perder peso tras recibir el apodo de “Marranuela”

Misteriosa coincidencia en el tributo al cantante Yeison Jiménez desató teorías entre sus fanáticos

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Fuad Char reconoce las dificultades que tendrá Junior FC en la Copa Libertadores: “Somos los equipos más pobres de Suramérica”

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo