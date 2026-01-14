María Fernanda Cabal y María José Pizarro se ‘agarraron’ por supuestas burlas a los tatuajes de la congresista del Pacto Histórico: “Moral selectiva”

La senadora del Centro Democrático la comparó con integrantes de bandas criminales de El Salvador que se encuentran en las cárceles de máxima seguridad en el país centroamericano - crédito Colprensa

Varios comentarios ha generado la publicación del caricaturista colombiano Julio César González, conocido como Matador, en la que comparó una imagen de una paloma blanca con una fotografía de Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, lo cual fue interpretada como una burla basada en la apariencia física de la congresista, considerado como violencia física y política contra la mujer.

Sin embargo, a la par de las críticas contra el candidato al Senado del Pacto Histórico, se suma un nuevo episodio de críticas por el aspecto físico de una congresista del oficialismo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso en cuestión hace referencia a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que en una publicación de su cuenta de X se refirió en tono burlesco a una fotografía de la parlamentaria del Pacto Histórico, María José Pizarro, en la que mostró a sus seguidores un tatuaje en homenaje a los frailejones que están ubicados en el Páramo de Sumapaz.

María José Pizarro mostró a sus seguidores un tatuaje en homenaje a los frailejones que están ubicados en el Páramo de Sumapaz - crédito María José Pizarro/Facebook

“Llevo conmigo a nuestro pueblo. Cuidar el jaguar es cuidar el país que estamos construyendo: digno, soberano, vivo y en paz”, escribió Pizarro en la publicación con las fotografías de su modificación corporal.

Posteriormente, la congresista de oposición cuestionó a Pizarro por mostrar dichas imágenes, y le recordó la situación de seguridad en El Salvador, donde han sido capturados y condenados múltiples integrantes de bandas criminales que tienen la identidad de estas organizaciones en su piel.

“Ya no puede ir a El Salvador. Parece una representante de los Maras Salvatruchas”, comentó la senadora Cabal en X.

La senadora del Centro Democrático criticando los tatuajes de María José Pizarro - crédito @MariaFdaCabal/X

Ante ello, la senadora Pizarro arremetió contra la exprecandidata presidencial, al mencionar que Cabal fue una de las primeras que cuestionó el comentario de ‘Matador’ contra su compañera de bancada.

“¿No que era despreciable burlarse del físico? Parece que su moral es selectiva. El verdadero peligro son sus ideas, no mis tatuajes”, indicó Pizarro en las redes sociales.

Finalmente, la congresista del oficialismo instó a la senadora Paloma Valencia a expresar su solidaridad por el ataque en su contra. “Espero la solidaridad en este caso de acoso por parte de Paloma Valencia”, concluyó.

Pizarro respondió a las críticas de Cabal por su tatuaje - crédito @PizarroMariaJo/X

María José Pizarro se solidarizó con Paloma Valencia

Previo al comentario de María Fernanda Cabal, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro expresó su rechazo por el comentario de Julio César González (Matador), reiterando que ha sido una de las voceras en defender la actividad política de la mujer, por lo que calificó como grave la postura del caricaturista contra la senadora del Centro Democrático.

Sin embargo, también manifestó que no puede asumir la responsabilidad sobre las actitudes de sus copartidarios.

“Cuando hay hombres que se han excedido, yo he sido la primera en decirlo, pero también les quiero decir que estoy mamada, y lo digo así, mamada de responder por los hombres. ¿Por qué carajos tengo yo que estar en la palestra pública para responder por lo que hacen los hombres en este país? Pues que respondan ellos”, expresó la congresista durante su intervención en un foro público sobre las elecciones en el país.

María José Pizarro se solidarizó con Paloma Valencia tras ataque de Matador por su aspecto físico - crédito Colprensa

Así mismo, la senadora indicó que en Colombia “se tiene que acostumbrar a que existe la alternancia democrática, a que nuestras diferencias las dirimimos en democracia, a que las mujeres hacemos parte de este país, no solamente porque seamos el 52 por ciento, sino porque este país depende en gran parte de nosotras”.

Por último, recordó el episodio de violencia política que sufrió por cuenta del senador de Alianza Verde, Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández.

“Es un senador que se paró y casi me pega en la plenaria del Senado de la República. Y lo peor, ¿Qué fue lo que dijo entonces el presidente de la plenaria del Partido Verde (en referencia a Iván Name)? ‘Tranquilícese’. A mí, que estaba sentada cuando el señor se paró y casi me pega. Esa es una realidad. ¿Y todos los días qué tengo que aguantarme que el señor me ponga en todos los videos y que me violente digitalmente de todas las maneras posibles, con cosas que además no tengo yo ni siquiera la más mínima responsabilidad?”, puntualizó.