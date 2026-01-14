Exregistrador pidió al CNE revocar 14 listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en ciudades clave: esto se sabe

Exregistrador pidió al CNE revocar 14 listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en ciudades clave - crédito Colprensa

La permanencia del Pacto Histórico en la contienda por la Cámara de Representantes corre serio riesgo tras una solicitud presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que podría anular la inscripción de 14 listas de candidaturas en regiones estratégicas como Bogotá, Nariño y Valle del Cauca para las elecciones del 8 de marzo de 2026.

De ser aceptada esta petición, la coalición perdería toda opción de respaldo en dichas jurisdicciones, sin margen para modificar sus listas y con la exigencia adicional de reintegrar los fondos públicos utilizados en las consultas populares de 2025.

Entre las consecuencias más directas, la petición destaca que los precandidatos que participaron en la consulta y que resulten desplazados por esta revocatoria quedarían inhabilitados para postularse en otras agrupaciones políticas dentro del mismo proceso electoral. Esta advertencia se fundamenta en la obligatoriedad de los resultados de las consultas, tal como dispone la Ley Estatutaria 1475 de 2011.

De acuerdo con el documento entregado por Nicolás Farfán Namén, exregistrador delegado para lo electoral y abogado, el CNE debe proceder a la revocatoria por la inscripción irregular de listas de candidaturas a la Cámara en circunscripciones como Bogotá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada y la circunscripción internacional.

La querella interpuesta por Nicolás Farfán Namén señala que las inscripciones violan el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política - crédito red social X

La razón expuesta está relacionada con que estas listas fueron presentadas por distintas coaliciones integradas por el Movimiento Político Pacto Histórico (MPH), Colombia Humana (CH) y partidos con personería jurídica.

La petición sostiene que dichas inscripciones violan el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política, que establece como límite el 15% de la votación válida para la conformación de coaliciones, y el artículo 7 de la mencionada ley estatutaria, que impone la obligatoriedad de acatar los resultados de las consultas populares.

La solicitud tambien advierte que, si queda firme la revocatoria, quienes participaron como precandidatos en las consultas y hayan visto invalidados sus avales no podrían competir por otros partidos o coaliciones en el mismo proceso electoral - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

A partir de los cálculos electorales, el documento detalla que la coalición MPH-Colombia Humana supera los topes constitucionales en varias regiones: Bogotá alcanza un 28,9%, Cauca un 27,07% y Putumayo un 38,47%, excediendo en todos los casos el umbral permitido del 15%. Por lo tanto, la coalición en esos territorios quedaría, según la solicitud, fuera del marco constitucional.

El argumento incluye, además, que la reciente fusión de partidos para conformar el Pacto Histórico implica que este debe sumar los derechos y obligaciones electorales de cada organización absorbida. Bajo esta lógica, se considera la sumatoria de resultados previos para la evaluación del cumplimiento del umbral legal.

Segun expone el documento, en varias circunscripciones, los candidatos escogidos en la consulta del Pacto Histórico comparten listas con postulantes respaldados por partidos que no participaron de ese mecanismo democrático, citando la Alianza Verde, el Partido Ecologista y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, (Mais).

En particular, en departamentos como Caldas, Guaviare, Meta y Sucre, estos candidatos de partidos ajenos habrían sido seleccionados de manera directa, desplazando a los triunfadores legítimos de la consulta popular del 26 de octubre de 2025.

La solicitud tambien advierte que, si queda firme la revocatoria, quienes participaron como precandidatos en las consultas y hayan visto invalidados sus avales no podrían competir por otros partidos o coaliciones en el mismo proceso electoral.

Pacto Histórico inicia nueva etapa como movimiento político

Pacto Histórico inicia nueva etapa como movimiento político - crédito @QuenaRibadeneir/X

A pesar de la denuncia de Nicolás Farfán Namén, el Pacto Histórico avanza de cara a las elecciones de 2026, tras el fallo que emitió el CNE, el 3 de diciembre de 2025, de constituirse un movimiento político.

Con este logro, la colectividad trabaja en la organización de una estructura interna y definir roles, entre ellos una presidencia colegiada de transición, una secretaría general de coordinación, un equipo administrativo y la conformación de comisiones de trabajo: Organización Territorial y Afiliación, Educación y Formación, Comunicaciones, Relaciones Internacionales y Sectores Sociales.