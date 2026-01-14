El exmilitar italiano investigado por narcotráfico habría entrenado a la élite de la Policía en Colombia

La sanción impuesta en noviembre de 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre Ryan James Wedding (Boda) —exesquiador olímpico canadiense y uno de los Diez Fugitivos Más Buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI)— reveló una trama de alcance global, con ramificaciones directas en Colombia.
Las autoridades estadounidenses consideran a Wedding responsable del tráfico de toneladas de cocaína, así como de ordenar múltiples asesinatos, utilizando métodos sofisticados y una organización criminal que blanquea dinero a través de criptomonedas y una red de empresas internacionales.
Wedding habría recurrido a figuras del crimen trasnacional para gestionar sus operaciones, entre ellas, Gianluca Tiepolo, exmiembro de las fuerzas Especiales italianas, vinculado ahora a presuntas actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales.
El rol de Gianluca Tiepolo: exfuerzas especiales e instructor táctico
Gianluca Tiepolo, que aparece en documentos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, habría sido reclutado por Ryan James Wedding para aprovechar su experiencia militar.
Tiepolo figura como propietario del 50% e instructor principal de una academia táctica. Según los documentos oficiales, se le acusa de entrenar a algunos de los sicarios de la organización criminal de Wedding y de actuar como testaferro, adquiriendo bienes de lujo y poniéndolos a su nombre para ocultar el rastro financiero de las ganancias ilícitas.
Tiepolo posee dos empresas dedicadas al comercio de vehículos de alta gama: Stile Italiano SRL en Italia y TMR Ltd en el Reino Unido. Además, fundó Windrose Tactical Solutions SRLS, una compañía que opera en campos de entrenamiento militar y táctico. La relevancia de este vínculo trasciende el mundo empresarial y alcanza a la élite policial de Colombia.
Imágenes y publicaciones en redes, el nexo con la Policía Nacional
En su cuenta de Instagram, Tiepolo publicó fotografías que muestran su participación en sesiones de instrucción con miembros del Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (Grate) de la Policía Nacional de Colombia.
Las publicaciones, realizadas entre 2023 y 2025, exhiben a Tiepolo en actividades de entrenamiento táctico, presuntamente contratadas a través de su empresa Windrose Tactical Solutions SRLS.
Infobae Colombia confirmó que ninguna de las personas que aparecen en las imágenes ha sido acusada por el Gobierno estadounidense, y que las acusaciones contra Tiepolo no han sido probadas en tribunales en el momento de la publicación.
El feed de Tiepolo lo presenta como parte de un ecosistema internacional de seguridad, rodeado por empresas de consultoría y clubes de equipos de protección personal que se promocionan como solucionadores de problemas de alto riesgo.
La estructura y funciones del Grate
El Grate, adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, es una unidad de elite especializada en operaciones de alto riesgo, infiltración de organizaciones criminales y desarticulación de grupos ilegales.
Según la descripción institucional, el grupo desarrolla misiones complejas de antiterrorismo y combate, en coordinación con otras unidades como el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes) y el Goer. Su entrenamiento táctico y operativo ha posicionado a sus integrantes entre los cuerpos más calificados de la fuerza pública en Colombia.
Una de las publicaciones de Windrose Tactical Solutions SRLS muestra una imagen alusiva al “S.O.C.P/programa de entrenamiento de Geometría de combate”, diseñado para aumentar la seguridad y eficiencia operativa de profesionales de primer nivel. Este material, de acuerdo con la investigación de Infobae Colombia, apuntalaría el vínculo entre Tiepolo y los procesos de instrucción en la élite policial colombiana.
Investigación en curso y contexto internacional
La red de Ryan James Wedding no solo abarca América del Norte y Latina, sino que extiende su influencia a Europa a través de figuras como Rolan Sokolovski —joyero canadiense identificado como principal blanqueador de dinero de Wedding— y el propio Gianluca Tiepolo. Ambos gestionaron activos y propiedades de lujo a nombre de Wedding, según los documentos del Tesoro estadounidense.
Es preciso mencionar que a la fecha, la investigación sobre la posible relación de Tiepolo con Wedding y el narcotráfico sigue en desarrollo y que, hasta el momento, no existe condena judicial contra el exmilitar italiano.
Las imágenes en redes sociales, sin embargo, constituyen un testimonio gráfico de su cercanía con la élite policial colombiana durante 2025; no obstante se presume que se habrían impartido instrucciones tácticas desde 2023. Las autoridades continúan analizando el alcance de estas conexiones internacionales.
Las imágenes difundidas en redes sociales y documentos oficiales reflejan la colaboración de un instructor extranjero con grupos especializados, mientras la justicia estadounidense mantiene una investigación sobre sus posibles actividades ilícitas: