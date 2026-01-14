Colombia

El exmilitar italiano investigado por narcotráfico habría entrenado a la élite de la Policía en Colombia

Fotografías difundidas en internet y reportes de autoridades estadounidenses exhiben la cercanía de un exintegrante de fuerzas especiales con unidades de operaciones de alto riesgo en el país

Guardar
El italiano Gianluca Tiepolo, exfuerzas
El italiano Gianluca Tiepolo, exfuerzas especiales, habría entrenadon no solo a sicarios sino a la élite de la Policía en Colombia - crédito windrosetactical / Instagram

La sanción impuesta en noviembre de 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre Ryan James Wedding (Boda) —exesquiador olímpico canadiense y uno de los Diez Fugitivos Más Buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI)— reveló una trama de alcance global, con ramificaciones directas en Colombia.

Las autoridades estadounidenses consideran a Wedding responsable del tráfico de toneladas de cocaína, así como de ordenar múltiples asesinatos, utilizando métodos sofisticados y una organización criminal que blanquea dinero a través de criptomonedas y una red de empresas internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Wedding habría recurrido a figuras del crimen trasnacional para gestionar sus operaciones, entre ellas, Gianluca Tiepolo, exmiembro de las fuerzas Especiales italianas, vinculado ahora a presuntas actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales.

La Ofac sancionó en noviembre
La Ofac sancionó en noviembre de 2025 a Ryan James Wedding, exesquiador olímpico canadiense, por tráfico internacional de cocaína y asesinatos ligados al crimen organizado - crédito FBIMostWanted

El rol de Gianluca Tiepolo: exfuerzas especiales e instructor táctico

Gianluca Tiepolo, que aparece en documentos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, habría sido reclutado por Ryan James Wedding para aprovechar su experiencia militar.

El italiano Gianluca Tiepolo, exfuerzas
El italiano Gianluca Tiepolo, exfuerzas especiales, habría entrenado a sicarios y actuado como testaferro en la organización de Wedding, según el Departamento del Tesoro - crédito windrosetactical / Instagram

Tiepolo figura como propietario del 50% e instructor principal de una academia táctica. Según los documentos oficiales, se le acusa de entrenar a algunos de los sicarios de la organización criminal de Wedding y de actuar como testaferro, adquiriendo bienes de lujo y poniéndolos a su nombre para ocultar el rastro financiero de las ganancias ilícitas.

Tiepolo posee dos empresas dedicadas al comercio de vehículos de alta gama: Stile Italiano SRL en Italia y TMR Ltd en el Reino Unido. Además, fundó Windrose Tactical Solutions SRLS, una compañía que opera en campos de entrenamiento militar y táctico. La relevancia de este vínculo trasciende el mundo empresarial y alcanza a la élite policial de Colombia.

Tiepolo aparece en la reseña
Tiepolo aparece en la reseña de la página oficialdel Departamento del Tesoro de los Estados Unidos - crédito .treasury.gov / Sitio web

Imágenes y publicaciones en redes, el nexo con la Policía Nacional

En su cuenta de Instagram, Tiepolo publicó fotografías que muestran su participación en sesiones de instrucción con miembros del Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (Grate) de la Policía Nacional de Colombia.

Las publicaciones, realizadas entre 2023 y 2025, exhiben a Tiepolo en actividades de entrenamiento táctico, presuntamente contratadas a través de su empresa Windrose Tactical Solutions SRLS.

Las redes sociales de Tiepolo
Las redes sociales de Tiepolo documentan su participación en sesiones de entrenamiento con la élite policial colombiana entre 2023 y 2025, aunque no enfrenta cargos penales - crédito windrosetactical / Instagram

Infobae Colombia confirmó que ninguna de las personas que aparecen en las imágenes ha sido acusada por el Gobierno estadounidense, y que las acusaciones contra Tiepolo no han sido probadas en tribunales en el momento de la publicación.

El feed de Tiepolo lo presenta como parte de un ecosistema internacional de seguridad, rodeado por empresas de consultoría y clubes de equipos de protección personal que se promocionan como solucionadores de problemas de alto riesgo.

La Dijín de la Policía
La Dijín de la Policía Nacional compartió fotografías de las instrucciones que impartía Tiepolo a los uniformados del Grate - crédito dijinpolicía / Instagram

La estructura y funciones del Grate

El Grate, adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, es una unidad de elite especializada en operaciones de alto riesgo, infiltración de organizaciones criminales y desarticulación de grupos ilegales.

Según la descripción institucional, el grupo desarrolla misiones complejas de antiterrorismo y combate, en coordinación con otras unidades como el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes) y el Goer. Su entrenamiento táctico y operativo ha posicionado a sus integrantes entre los cuerpos más calificados de la fuerza pública en Colombia.

En esta fotografía se aprecia
En esta fotografía se aprecia a los uniformados Grate frente a la sede de ka Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policía con una bandera de la empresa de Tiepolo, Windrose Tactical -crédito windrosetactical / Instagram

Una de las publicaciones de Windrose Tactical Solutions SRLS muestra una imagen alusiva al “S.O.C.P/programa de entrenamiento de Geometría de combate”, diseñado para aumentar la seguridad y eficiencia operativa de profesionales de primer nivel. Este material, de acuerdo con la investigación de Infobae Colombia, apuntalaría el vínculo entre Tiepolo y los procesos de instrucción en la élite policial colombiana.

El Grate, unidad de elite
El Grate, unidad de elite de la Policía Nacional adscrita a la Dijín, se especializa en misiones de alto riesgo, infiltración y desarticulación de organizaciones criminales - crédito windrosetactical / Instagram

Investigación en curso y contexto internacional

La red de Ryan James Wedding no solo abarca América del Norte y Latina, sino que extiende su influencia a Europa a través de figuras como Rolan Sokolovski —joyero canadiense identificado como principal blanqueador de dinero de Wedding— y el propio Gianluca Tiepolo. Ambos gestionaron activos y propiedades de lujo a nombre de Wedding, según los documentos del Tesoro estadounidense.

Es preciso mencionar que a la fecha, la investigación sobre la posible relación de Tiepolo con Wedding y el narcotráfico sigue en desarrollo y que, hasta el momento, no existe condena judicial contra el exmilitar italiano.

Las imágenes en redes sociales, sin embargo, constituyen un testimonio gráfico de su cercanía con la élite policial colombiana durante 2025; no obstante se presume que se habrían impartido instrucciones tácticas desde 2023. Las autoridades continúan analizando el alcance de estas conexiones internacionales.

Las imágenes difundidas en redes sociales y documentos oficiales reflejan la colaboración de un instructor extranjero con grupos especializados, mientras la justicia estadounidense mantiene una investigación sobre sus posibles actividades ilícitas:

Windrose Tactical Solutions SRLS,
Windrose Tactical Solutions SRLS, empresa de Tiepolo aparece reseñada en la Oficina de Control de Activos, OFAC - sanctionssearch.ofac.treas.gov / Sitio web
Publicaciones en redes sociales presentan
Publicaciones en redes sociales presentan a la empresa de Tiepolo colaborando con equipos de la Policía Nacional en sesiones especializadas de combate - crédito dijinpolicia, windrosetactical / Instagram
Gianluca Tiepolo, exmilitar italiano investigado
Gianluca Tiepolo, exmilitar italiano investigado por narcotráfico, impartió sesiones de entrenamiento táctico uniformados cuyo chaleco, en la foto, indica que son de la Dijín - crédito windrosetactical / Instagram
En esta imagen se observa
En esta imagen se observa a Tiepolo de espaldas, que se logra identificar por los tatuajes en sus brazos, con una camiseta marcada con la abreviatura Grate - crédito windrosetactical / Instagram
Las actividades de Tiepolo como
Las actividades de Tiepolo como instructor en Colombia coincidieron con la investigación internacional que lo señala por presunto blanqueo de capitales . crédito windrosetactical / Instagram
Inclusive, Tiepolo acompañó a unidades
Inclusive, Tiepolo acompañó a unidades del Grate en su participación en el UAE Swat Challenge, una competencia internacional anual organizada por la Policía de Dubái, que reúne a equipos tácticos y de fuerzas especiales - crédito windrosetactical / Instagram
Cuenta personal en de Gianluca
Cuenta personal en de Gianluca Tiepolo en Instagram y cuenta de la empresa del italiano - crédito Instagram

Temas Relacionados

Gianluca TiepoloRyan James WeddingNarcotráficoDepartamento del Tesoro de los Estados UnidosPolicía Nacional de ColombiaGRATEDIJINColombia-Noticias

Más Noticias

Cirugías y hormonización: así ha sido el proceso de transición de las gemelas Espinosa para convertirse en mujeres

Emma y Gabriela toman una hormona de por vida y han pasado por algunas operaciones de reafirmación de género, como la orquiectomía bilateral, que consiste en la extirpación de los testículos

Cirugías y hormonización: así ha

“Rezábamos todos los días pidiéndole a Dios que nos volviera mujeres”: las gemelas trans que desafiaron el miedo y la culpa para vivir a su modo

Emma y Gabriela Espinosa hicieron su proceso de transición casi al mismo tiempo, tras darse cuenta de que, definitivamente, no se sentían cómodas con su cuerpo masculino. Esta es su historia

“Rezábamos todos los días pidiéndole

Esto es lo que va a pasar con el concierto de Yeison Jiménez en el estadio El Campín, programado para el 28 de marzo

La inesperada partida del cantante dejó en vilo el esperado ‘show’ en la capital de Colombia y uno de los organizadores salió a explicar lo que podría ocurrir con el evento

Esto es lo que va

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

El encuentro se lleva a cabo hoy, 14 de enero de 2026, en el Movistar Arena de la capital del país, donde miles de fanáticos buscan reunirse para hacer un homenaje en torno a lo que fue su carrera artística

EN VIVO | Siga el

Junior vs. Santa Fe: hora y dónde ver la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

Los campeones del 2025 en la Liga BetPlay inician la temporada oficial del fútbol colombiano con la disputa del título de supercampeón

Junior vs. Santa Fe: hora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Esto es lo que va

Esto es lo que va a pasar con el concierto de Yeison Jiménez en el estadio El Campín, programado para el 28 de marzo

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

Marcela Reyes volvió a hablar sobre la millonaria apuesta que hizo con Epa Colombia y contó los detalles

Alexa Torres rompió en llanto como líder en ‘La casa de los famosos’: “No me gusta estar detrás de las personas”

Yina Calderón regresará a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la labor que realizará en su participación

Deportes

Junior vs. Santa Fe: hora

Junior vs. Santa Fe: hora y dónde ver la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Fuad Char reconoce las dificultades que tendrá Junior FC en la Copa Libertadores: “Somos los equipos más pobres de Suramérica”

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense