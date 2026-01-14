Desmienten propuesta de Petro sobre eliminación de peajes en Eje Cafetero para 2026: “No hemos recibido ninguna notificación oficial”

Desmienten propuesta de Petro sobre eliminación de peajes en el Eje Cafetero para 2026 - crédito Cristian Bayona/LongVisual via Z

El presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó retirar varios peajes ubicados en las autopistas del Eje Cafetero, una decisión que anticipa cambios profundos en la movilidad y la gestión de la infraestructura vial en la región. La medida, adoptada por la Casa de Nariño, responde a demandas sostenidas de comerciantes, transportistas y viajeros afectados por los costos y la densidad de las casetas, y plantea consecuencias inmediatas, en particular, la reducción del valor de los trayectos y un potencial alivio en los precios de productos transportados por carretera.

Santiago Osorio, representante a la Cámara, confirmó al medio que la Agencia Nacional de Infraestructura recibió una instrucción clara y directa de la Presidencia: “levantar los peajes que operan en las autopistas del Eje Cafetero y poner fin de manera anticipada a la concesión de Autopistas del Café”. La empresa, responsable durante años de la administración de los cobros en Caldas, Risaralda y Quindío, deberá finalizar su participación, dando paso a una nueva fase con el Instituto Nacional de Vías (Invías) como operador.

De concretarse la orden presidencial, el Invías asumirá la gestión, el mantenimiento y el funcionamiento de las carreteras principales del Eje Cafetero. Esta transferencia implicará que el Estado retome la dirección directa de vías consideradas estratégicas para la conectividad y la economía de la región.

A pesar de la orden del jefe de Estado, la concesión Autopistas del Café, responsable de una de las arterias viales que conecta las tres capitales del Eje Cafetero (Manizales, Pereira y Armenia), enfrenta una intensa controversia tras una oleada de rumores acerca de su presunta terminación anticipada.

En este clima de incertidumbre, el concesionario comunicó el 13 de enero de 2026 que no ha recibido notificación alguna por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre una eventual finalización prematura del contrato, cuya vigencia se extiende hasta 2027.

“A la fecha, Autopistas del Café no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, entidad concedente del proyecto, que indique una intención de terminar anticipadamente la concesión, como se ha afirmado en algunos medios de comunicación y redes sociales”.

Además, señaló que “el Contrato de Concesión se encuentra en etapa de operación y mantenimiento hasta el momento, y mantiene su vigencia hasta el año 2027, por lo que continúa ejecutándose en los términos pactados, con un porcentaje de cumplimiento de las obligaciones contractuales del 100% y una calificación de la interventoría de 4,6 sobre 5 en el índice de estado, superior al 4,0 exigido contractualmente”. Mientras tanto, los usuarios afrontan un incremento en la tarifa del peaje de Circasia, ubicado en el tramo entre Armenia y Pereira, que pasó de $20.200 a $21.200, lo que implica un aumento de $1.000.

Aumento en los peajes para 2026

Las tarifas de peajes en Colombia serán ajustadas a partir del 16 de enero de 2026, según informaron la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte. El incremento corresponderá a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año pasado, que fue de 5,10%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En el caso de 15 estaciones, como El Placer, Cisneros, Aburra, Machetá, El Carmen, La Pintada, Fusca, Andes, Unisabana, Supia, Puerto Berrío, Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral, el ajuste será mayor debido a la aplicación del Decreto 050; sumarán al IPC un porcentaje adicional determinado para la “normalización” de tarifas según las resoluciones del Ministerio de Transporte.

Algunos peajes, concretamente Amagá y Laberinto, aplicarán un aumento gradual vinculado al avance en la entrega de unidades funcionales establecidas por los contratos de concesión, además del ajuste por IPC.

El proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar contempla que las tarifas de La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre tendrán un incremento del 2% adicional al IPC.