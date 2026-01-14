Defensoría del Pueblo prende las alarmas por la salud mental: cerca de 2,5 millones de personas viven con depresión en Colombia

La depresión es uno de los trastornos mentales que más afecta la salud de lo colombianos - créditos Pexels | Defensoría del Pueblo / sitio web

Como parte de las acciones que se realizan en todo el mundo por la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión (13 de enero), diversas organizaciones y entidades de salud en Colombia han advertido sobre la magnitud de esta condición.

Una de ellas fue la Defensoría del Pueblo, que, según cifras oficiales publicadas en su cuenta de X, encendió las alertas sobre la salud mental en el país.

Todo porque alrededor de 2,5 millones de personas en Colombia viven con depresión, cifra que refleja una problemática que requiere respuestas inmediatas y coordinadas para proteger el derecho fundamental a la salud mental.

Asimismo, desde el Ministerio de Salud y Protección Social ha reiterado que la salud mental constituye un derecho humano fundamental y debe recibir atención integral, digna y oportuna.

Este llamado cobra especial importancia en las poblaciones más vulnerables, como los jóvenes y la comunidad universitaria, donde los riesgos psicosociales han aumentado en los últimos años.

crédito @DefensoriaCol/X

De acuerdo con la cartera de salud en uno de sus comunicados, “resulta indispensable eliminar todas las barreras y estigmas que impiden el acceso a servicios de salud mental”.

Sumado a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado a la depresión como una de las principales causas de discapacidad a nivel global y la necesidad de políticas públicas eficientes.

En este caso, el país ha intensificado la implementación de estrategias de prevención, canales de atención y campañas pedagógicas, destacó la Defensoría del Pueblo en la misma publicación.

Estas acciones buscan fortalecer las redes de apoyo comunitarias, promover el cuidado emocional y combatir la estigmatización que sufren quienes enfrentan trastornos mentales.

Las líneas de atención y los programas de acompañamiento han ampliado su cobertura en varias regiones de Colombia, priorizando el acceso de los sectores con mayor índice de riesgo.