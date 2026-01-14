Colombia

Bogotá abre más de 90 mil vacantes de empleo disponibles: conozca las oportunidades laborales

La capital del país reporta vacantes activas con condiciones laborales variadas y requisitos específicos, incluyendo contrataciones para odontólogos, analistas de calidad y enfermeros

Bogotá registra más de 90
Bogotá registra más de 90 mil vacantes laborales activas abarcando perfiles profesionales y técnicos de diversas áreas del mercado - crédito Luisa González/REUTERS

El mercado laboral en Bogotá exhibe una renovada vitalidad con más de 90 mil oportunidades de empleo activas para personas con distintos niveles de experiencia y formación.

Las vacantes se extienden desde el sector salud hasta la educación y la comunicación, destacando la diversidad de perfiles buscados por las empresas en la capital.

Las compañías han hecho explícito que estas oportunidades están abiertas tanto para quienes buscan su primer empleo como para quienes desean reinsertarse o cambiar de rumbo profesional.

Entre las posiciones que sobresalen se encuentra la de odontólogo general para la empresa Compensar. La vacante ofrece una remuneración de $4.000.000 mensuales y exige que el aspirante cuente con título profesional, al menos dos años de experiencia y certificado en radioprotección.

El sector salud destaca con
El sector salud destaca con vacantes como odontólogo general en Compensar, con salario mensual de $4.000.000 y requisitos de experiencia y certificados - crédito Pexels

El rol implica diagnóstico, atención extramural, aplicación de tratamientos y coordinación con el equipo médico para asegurar la calidad del servicio, además de mantener registros detallados de las intervenciones.

La empresa busca, en palabras propias, un “talentoso odontólogo general” encargado de “proveer atención odontológica general extramural a los pacientes” y “realizar diagnósticos dentales precisos”, según se lee en la oferta publicada. Entre los requisitos se destaca el “título profesional en Odontología”, experiencia mínima de dos años y el “curso de Radioprotección completo”.

En el ámbito educativo, la empresa Kuepa Edutech busca un analista de calidad académica con un salario de $3.400.000. El puesto requiere experiencia en análisis de datos y en el sector educativo, así como dominio avanzado de herramientas como Excel, Power BI o Looker.

La misión principal será mejorar la retención y el desempeño de estudiantes y docentes mediante la gestión de calidad y la creación de tableros de control, además de coordinar la programación académica y fomentar la mejora continua.

Entre los requisitos, la empresa señala la importancia de contar con al menos un año en análisis de datos y experiencia en instituciones educativas o EdTech.

Keralty busca enfermero especialista en
Keralty busca enfermero especialista en cuidado crítico, con retribución entre $4.000.000 y $4.800.000 y experiencia en unidades de cuidados intensivos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otra vacante relevante es la de enfermero especialista en cuidado crítico para la compañía Keralty, con una retribución que oscila entre $4.000.000 y $4.800.000. Los requisitos incluyen licenciatura en Enfermería, especialización en cuidado crítico y al menos tres años de trayectoria en unidades de cuidados intensivos.

Las funciones del cargo se centran en la atención especializada a pacientes graves, cumplimiento de protocolos y colaboración estrecha con el equipo médico.

La empresa exige una “licenciatura en Enfermería con especialización en cuidado crítico” y experiencia comprobada en unidades de cuidados intensivos.

En el sector de la comunicación, la firma Conconcreto busca incorporar un comunicador social. La remuneración se definirá según el perfil seleccionado. Entre los requisitos figuran título profesional en áreas afines, posgrado en ciencias sociales, arquitectura o urbanismo, experiencia de tres años y mínimo un año en proyectos con comunidades o infraestructura.

El sector comunicación abre vacante
El sector comunicación abre vacante para comunicador social en Conconcreto, con perfil profesional y experiencia en proyectos comunitarios o de infraestructura - crédito Freepik

Es así que, el objetivo central es diseñar y ejecutar estrategias de comunicación y gestión digital para resaltar los avances del proyecto Transmilenio, así como coordinar la participación comunitaria.

Conconcreto está en búsqueda de un comunicador social para el proyecto Transmilenio, con la misión de “desarrollar estrategias de comunicación efectivas” y “coordinar actividades de comunicación organizacional y para el desarrollo con las comunidades involucradas”.

La convocatoria solicita un título profesional en Comunicación Social o áreas afines, así como experiencia en proyectos con comunidades o infraestructura.

Los procesos de selección permanecerán abiertos durante los próximos días y las postulaciones son completamente gratuitas, según aseguran los responsables de la plataforma.

Para conocer más detalles sobre estas y otras vacantes, los interesados pueden consultar directamente en el sitio web de Magneto365, donde se listan más de 90 mil posiciones disponibles en la ciudad.

