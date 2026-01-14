Alexa Torres rompió en llanto como líder en ‘La casa de los famosos’: “No me gusta estar detrás de las personas”

Tras asumir la organización de las tareas en la casa, Alexa Torres se mostró afectada por la presión del liderazgo - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Alexa Torres, participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, mostró su lado más humano al romper en llanto y confesar el temor que siente por su rol de líder dentro del reality.

La influencer, quien asumió la responsabilidad tras una dinámica en la que los concursantes eligieron un globo con distintos poderes, expresó abiertamente sus emociones ante las cámaras y sus compañeros.

Desde que fue nombrada líder, Alexa ha intentado mantener el orden en la casa, asignando tareas y recordando a sus compañeros la importancia de la colaboración

“Siempre he sido líder, pero no me gusta estar detrás de las personas diciéndoles qué deben hacer”, aseguró durante una conversación con Tebi Bernal. La joven admitió que disfruta de los beneficios que otorga el liderazgo, pero que la responsabilidad también le genera preocupación. “Me preocupa”, confesó, al referirse a la constante necesidad de supervisar y organizar el grupo.

La situación se intensificó cuando Alexa, al pedir a sus compañeros que recogieran prendas de ropa dejadas en el baño, recibió reacciones diversas dentro de la casa. El miércoles, tras dar una orden, la influencer no pudo contener las lágrimas y explicó los motivos de su reacción. “No quiero ser la mala”, dijo entre sollozos, manifestando su miedo a ser percibida negativamente por asumir un papel que para ella resulta incómodo.

Alexa, como líder de la semana, intenta poner orden en la cocina, pero se encuentra con la resistencia de Beba, lo que genera una acalorada discusión - crédito @alexatorrexcontreras/ Instagram

A pesar de su compromiso con el bienestar del grupo, Alexa Torres dejó claro que liderar implica desafíos emocionales. Su sinceridad al compartir sus miedos y sentimientos generó empatía entre algunos de sus compañeros y abrió el debate sobre la presión que supone el liderazgo en un entorno competitivo y mediático como el de La casa de los famosos.

Alexa rompe en llanto tras encontronazo con Beba en La casa de los famosos - crédito @alexatorrexcontreras/ Instagram

Durante su liderazgo, la influencer ha estado atenta a las tareas domésticas y ha pedido a los participantes que recojan objetos y prendas dejadas fuera de lugar. Esta actitud generó algunos comentarios y reacciones en el grupo. El miércoles, tras dar una orden, Alexa rompió en llanto y expresó su sentir: "No quiero ser la mala", dijo, mostrando el conflicto interno que le produce asumir una postura firme frente a sus compañeros.

Sorpresa en ‘La Casa de los Famosos’: Tebi Bernal expulsó a Jay Torres

La noche del martes 13 de enero, apenas en el segundo capítulo, el ambiente dentro de la casa se tornó tenso ante la inminente salida de uno de los participantes, en una decisión que recayó directamente sobre Tebi Bernal.

Desde el inicio del reality, la producción advirtió que los llamados “poderes” serían determinantes para el desarrollo del juego. En el episodio inaugural, los concursantes eligieron bombas que contenían distintas ventajas o castigos. Fue entonces cuando Tebi Bernal obtuvo el poder de expulsión, una responsabilidad que no se ejecutó en ese momento pero que generó gran expectativa entre los televidentes.

El momento decisivo llegó en la segunda emisión, transmitida en la señal abierta y a través de la app con cobertura 24 horas. Antes de tomar la decisión, Tebi Bernal confesó que tenía en mente a cuatro posibles expulsados: Juan Palau, Beba, Jay Torres y Yuli Ruiz. La sola mención de estos nombres alteró por completo la dinámica dentro de la casa, generando incertidumbre y especulación entre los participantes.

Tebi Bernal decidió que el poder de la expulsión sería usado con Jay Torres - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

La tensión se incrementó cuando los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo intervinieron para pedirle a Tebi que esperara unos minutos más antes de anunciar el nombre definitivo. La expectativa se apoderó de la audiencia y de los concursantes, quienes seguían atentos cada movimiento y expresión.

Finalmente, tras varios instantes de nerviosismo, Tebi Bernal anunció que el primer expulsado sería Jay Torres. El participante debió abandonar la casa y fue trasladado al loft, donde su futuro en el programa quedó en manos del público, que deberá decidir mediante votación si le permite regresar o no a la competencia.