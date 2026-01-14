Colombia

Abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno dijo que un testigo señaló a Paola Fernández como la determinadora del crimen contra el joven

Datos adicionales recogidos por el medio confirman que este testigo, pieza clave tanto en la causa contra Paola Fernández como contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González, abandonará Colombia para continuar estudios en Alemania

Jaime Esteban Moreno fue asesinado
Jaime Esteban Moreno fue asesinado en la madrugada del 31 de octubre de 2025, en el centro de Bogotá

La reconstrucción del caso que involucra al estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, agredido mortalmente la madrugada del 31 de octubre de 2025, en Bogotá, ha puesto el foco en nuevas revelaciones sobre el papel de Kleidimar Paola Fernández.

Prófuga de la justicia y ahora buscada con una circular roja de Interpol, su figura emerge con fuerza no solo como participante, sino como instigadora central según el testimonio clave conocido por La FM.

El eje de la acusación descansa en la declaración de una persona, de la cual se desconoce su identidad, considerado testigo estrella, que modificó el curso de la investigación: “Escuché cómo Kleidimar Paola Fernández le gritaba una y otra vez a Ricardo González: ‘No lo dejen ir, acábenlo. No lo dejen ir, acábenlo’”, se puede escuchar en una de las grabaciones reproducidas por el medio de comunicación.

Estas palabras, nunca captadas por los videos por falta de audio, pero confirmadas ante la Fiscalía, se suman a la descripción visual de lo ocurrido. Camilo Rincón, abogado de la familia de Moreno, relató la situación en los términos más contundentes:

Jaime Esteban Moreno - Kleidymar
Jaime Esteban Moreno - Kleidymar Fernández Sulbarán (implicada en el homicidio del joven)

“En los videos que conoce todo el país, especialmente uno, es una cámara frontal que da al Oxxo, donde se observa cómo emprende la carrera Juan Carlos Suárez para interceptar por segunda vez a Jaime Esteban Moreno. Paola Fernández iba bajando caminando con Ricardo Rafael González Castro. Por supuesto, en los videos no se escucha porque son videos sin audio, pero el testigo da cuenta de que ella gritaba: ‘No lo dejen ir, acábenlo’”, indicó Camilo Rincón a La FM.

El testimonio se hizo aún más grave cuando el amigo de la víctima describió el instante final: “Paola Fernández se quedó por una fracción de segundos frente a él y a Jaime Esteban Moreno, mientras agonizaba, y le gritó con total desprecio: ‘Bien hecho. Se lo tenía merecido’”, relató Juan David Cárdenas a La FM.

La Fiscalía confirmó que ya
La Fiscalía confirmó que ya se expidió la circular roja de búsqueda internacional de la Interpol en contra de la venezolana Kleydimar Paola Fernández Sulbarán

El abogado Rincón consideró que tal conducta fue determinante en el fatal desenlace: “Lo más aterrador de toda esta situación es esa frase lapidaria que ella le manifestó al cuerpo ya en sus últimos segundos de vida: ‘Bien hecho, se lo tenía merecido’”, sostuvo Camilo Rincón al medio.

Reforzó que la instigación de Fernández fue decisiva para que los agresores completaran la golpiza: “El testigo manifestó que si Paola Fernández no hubiese hostigado, incitado, determinado, señalado esa muerte, Jaime Esteban Moreno estaría con vida”, concluyó el abogado Camilo Rincón en La FM.

Datos adicionales recogidos por el medio confirman que este testigo, pieza clave tanto en la causa contra Paola Fernández como contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González, abandonará Colombia para continuar estudios en Alemania. Su nuevo rumbo será la ciberseguridad.

Jaime Esteban MorenoKleidimar Paola FernándezAbogado de la FamiliaCamilo RincónColombia-Noticias

Marcelo Cezán reveló que uno

Jessica Cediel reaparece en redes

Petro priorizaría asuntos personales sobre

Revelan el papel clave y

Estadounidense Timothy Alan Livingston, señalado
