Valle del Cauca reporta cero muertes y reducción del 50% en accidentes durante el puente de Reyes Magos

Las autoridades reforzaron controles viales, utilizaron tecnología y coordinaron operativos interinstitucionales, logrando atención eficiente de emergencias, supervisión del tráfico y prevención de incidentes durante el periodo festivo

Agentes de tránsito y dispositivos
Agentes de tránsito y dispositivos tecnológicos reforzaron la seguridad en los principales corredores viales durante el puente festivo. - crédito Gobernación del Valle del Cauca

El departamento de Valle del Cauca reportó cero muertes y una reducción del 50% en accidentes de tránsito durante el puente festivo de Reyes Magos, según confirmó la Gobernación del Valle del Cauca. Las autoridades atribuyeron estos resultados a una estrategia reforzada de control vial y prevención que incluyó la circulación aproximada de 400.000 vehículos por los principales corredores del territorio.

La Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca desplegó 150 reguladores y agentes de tránsito en 19 puntos estratégicos del departamento, sumando controles permanentes en 16 ubicaciones adicionales. Esta operación coordinada contó con la participación del Centro de Gestión de Emergencia y Seguridad (CEGES) y grupos operativos en municipios como Dagua, Calima Darién, Roldanillo, Riofrío y San Pedro.

Iván Arboleda, secretario de Movilidad del Valle del Cauca, explicó que “hemos tenido la atención de todas nuestras unidades, tanto del grupo CEGES, como del grupo operativo para la regulación y el acompañamiento a las actividades en los municipios”. Arboleda aseguró que se desarrollaron “operativos de control y radar para garantizar la seguridad de todos los actores viales del departamento”.

Durante el puente festivo, las autoridades atendieron 11 eventos de accidentalidad, ninguno con víctimas fatales. Además, se realizaron 104 pruebas de embriaguez, todas con resultado negativo, y se impusieron 195 comparendos. Las autoridades también reportaron la inmovilización de cinco vehículos.

El Valle contó con monitoreo
El Valle contó con monitoreo constante y controles en puntos estratégicos a lo largo del puente de Reyes Magos. - crédito Alcaldía local de Versalles / Facebook

Resultados adicionales de seguridad y prevención

Como parte de los operativos, se llevaron a cabo 17 capturas y se logró la incautación de más de dos toneladas de marihuana. Estos resultados consolidaron un balance favorable en materia de seguridad vial y ciudadana, de acuerdo con el balance oficial.

La estrategia incluyó la implementación de corredores seguros, liderados por la Gobernación del Valle del Cauca, y el uso de herramientas tecnológicas como drones, cámaras de videovigilancia y el helicóptero Halcón. Las autoridades prestaron apoyo en el Terminal de Transporte de Cali y mantuvieron monitoreo constante del flujo vehicular, especialmente en la capital del departamento.

Andrés Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que en la ciudad se movilizaron más de 360.000 vehículos durante el puente festivo. Arias subrayó el apoyo de los dispositivos tecnológicos y la integración de las cámaras de seguridad para fortalecer la supervisión en Cali y su área metropolitana.

La integración de drones y
La integración de drones y cámaras de videovigilancia optimizó el monitoreo permanente del tráfico. - crédito Secretaría de Movilidad de Cali.

Emergencias viales por lluvias y gestión de riesgos

Durante el plan retorno, las precipitaciones intensas generaron emergencias viales en Cali y zonas aledañas. El cierre total de la vía Cali–Buenaventura a la altura de El Saladito, debido a la caída de un árbol y un poste, fue atendido por los organismos de emergencia. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali logró la reapertura de la vía luego de varias horas de trabajo tras la caída de un pino ciprés el lunes 12 de enero.

Según Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, las lluvias también ocasionaron deslizamientos en el kilómetro 11 de la vía al Mar, donde actualmente se opera a un solo carril, y en el kilómetro 30, donde continúan las labores para restablecer el paso total. En la Avenida Sexta Oeste con calle 46A, en el sector de El Molino, la caída de varios árboles generó restricciones temporales, atendidas por los organismos distritales.

Peñuela indicó que “todo el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se encuentra articulado y atendiendo las emergencias que se han presentado”. El funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, planificar sus desplazamientos y atender las recomendaciones oficiales.

Equipos de gestión del riesgo
Equipos de gestión del riesgo respondieron a emergencias causadas por las lluvias y mantuvieron el flujo vehicular. - crédito referencia Redes sociales

Articulación institucional y balance de la jornada

La coordinación entre la Secretaría de Movilidad del Valle, la Policía de Carreteras y los organismos municipales fue clave para fortalecer las acciones de prevención y control en las vías. Las autoridades destacaron la importancia de la articulación interinstitucional para mantener la seguridad vial y proteger la vida durante jornadas de alta movilidad.

La Gobernación del Valle del Cauca resaltó que el resultado alcanzado durante el puente festivo de Reyes Magos representa uno de los balances más positivos de los últimos años en el departamento. Según el informe oficial, este logro se atribuye a la gestión integral y al compromiso de las autoridades y la ciudadanía.

