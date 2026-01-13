Treinta niños quedaron sin aulas en zona rural de Nechí, Antioquia: incendio incineró la única escuela de un caserío

Institución Educativa Rural La Trinidad, en Nechí, quedó incinerada por un incendio - crédito Facebook

En las horas de la tarde del lunes 12 de enero de 2026, un voraz incendio consumió la única escuela rural de la vereda Malanoche, en Nechí, Antioquia, que dejó como resultado a cerca de 30 niños sin aulas.

El siniestro arrasó por completo la Institución Educativa Rural Trinidad Arriba, ubicada en una zona de difícil acceso, donde residen aproximadamente 100 personas distribuidas en unas 30 viviendas, conoció Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información proporcionada por el medio radial, la emergencia se produjo tras un presunto cortocircuito generado por una sobrecarga eléctrica ocurrida al restablecer el servicio de energía en la vereda

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nechí, Juan Alcides Rentería Gómez, explicó que el contador de luz se encontraba expuesto al agua, lo que habría provocado el incidente.

“La escuela como tal quedó incinerada totalmente donde quedaron las neveras, el congelador, estufas, los menajes, toda la provisión quedó incinerada, ventiladores, libros, todo, todo quedó incinerado en su totalidad”, declaró Rentería en conversación con el diario colombiano.