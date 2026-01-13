“Soy la única que da la cara”: habló María Andrea Benavides, testigo contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla en caso de la Ungrd

María Alejandra Benavides se encuentra protegida por un principio de oportunidad - crédito @JennyAngaritaG/X

La exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides figura central en la investigación por el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ofreció sus primeras declaraciones públicas sobre el caso en una entrevista con Caracol Radio.

La funcionaria, que se encuentra bajo la figura de testigo, se encuentra bajo un principio de oportunidad y goza de protección como testigo, aseguró que “estaba haciendo caso, es lo único que puedo decir” respecto a su participación en los hechos que sacudieron a la entidad.

Sobre su historia en la cartera de Hacienda y Crédito Público comentó: “ Yo entré al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el año 2020. Estuve como contratista por dos años largos y en diciembre de 2022 me dan un cargo de asesor, un asesor pequeño dentro de este ministerio. Y yo no esperaba lo que se venía", dijo.

María Alejandra Benavides guardó silencio en la Corte Suprema, tras diligencia por el caso de corrupción en la Ungrd - crédito redes sociales

"En septiembre de 2023, en efecto, mi jefe del momento, Andrea Ramírez, me dice: ‘El ministro decidió, el ministro Ricardo Bonilla, que tú ibas a reemplazarme en algunos temas como jefe de la oficina de enlace con el Congreso’. Y yo hice caso. No tenía ni idea de todo lo que se me venía al aceptar eso“, comentó.

“Yo me equivoqué y yo lo reconozco, como funcionaria pública. Yo fallé porque cuando yo sentí que las cosas no iban bien, no lo reporté. Y ahí me equivoqué. Sin embargo, yo estoy aquí hoy y soy la única que da la cara y soy la única que está dispuesta a ir cuantas veces sea necesario ante las autoridades pertinentes. Porque como usted lo acaba de decir, yo tengo la tranquilidad de que estoy diciendo la verdad. Pese a que en las noches me duermo con miedo por lo que pueda pasar, porque yo tengo una amenaza sobre mi cabeza, a mí me tranquiliza el hecho de que yo estoy diciendo la verdad. Yo con mi dicho, con mi celular, yo pasé toda la información que las autoridades me lo pidieron”, dijo la exasesora en la entrevista.

Durante la conversación, Benavides relató que ingresó al Ministerio de Hacienda en 2020 como contratista y asumió el cargo de asesora a finales de 2022.

La exasesora técnica del Ministerio de Hacienda colabora con la justicia bajo un principio de oportunidad y cuenta con medidas de protección - crédito X

La exasesora explicó que su entonces jefa, Andrea Ramírez, le comunicó que sería designada como enlace con el Congreso en reemplazo suyo, con autorización directa del ministro. Desde esa posición, sostuvo reuniones con legisladores que ahora están bajo investigación

La funcionaria remarcó que todas sus actuaciones fueron autorizadas y que no actuó por beneficio económico.

“Mi intención no es hablar mal de nadie ni juzgar, pero sí contar lo que vi”, aclaró, y reiteró: “Eso que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Estaba trabajando en un Ministerio y recibiendo órdenes de un ministro. Estaba haciendo caso, es lo único que puedo decir”.

“Tengo miedo”: María Andrea Benavides confirmó que está amenazada

Consultada sobre las pruebas que entregó a la Fiscalía, Benavides sostuvo que su testimonio se basa en la verdad sobre lo que presenció como enlace entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso. “Hay una línea delgada que no quiero cruzar, soy testigo, protegida y tengo un principio de oportunidad”, advirtió.

Benavides relató que jamás previó la magnitud de las repercusiones en su vida. “Nadie está listo para un día levantarse y ver que en el celular de su mamá, de su abogado y otro miembro de su familia, hay una amenaza sobre su cabeza. Yo no soy de una familia política, yo no tengo un respaldo político, yo no soy una cuota política de nadie ni le doy un favor a nadie. Yo soy como cualquier otro ciudadano. Y de la noche a la mañana, por estar trabajando, me amenazan”, expuso.

Afirmó que las amenazas alteraron radicalmente su entorno: “Esto cambió mi vida por completo. Yo no sé qué es tener una vida como la conocía antes. Y es de mucha responsabilidad, pero al tiempo da mucho miedo el saber que cada cosa que yo pueda decir ante la Corte Suprema, ante la Fiscalía o ante cualquier ente, tenga repercusiones en otros y en mí. Es como caminar sobre cáscaras de huevo”.

Benavides fue clave para que las autoridades judiciales condenaran al exministro Ricardo Bonilla - crédito Colprensa/Captura de pantalla @FiscaliaCol/X

Sobre cómo se dio cuenta de la gravedad de los hechos, la exasesora prefirió no entregar detalles, aunque aseguró que toda la información la comunicaba directamente a su jefe en el Ministerio.

En la misma entrevista, abordó la relación de Benavides con otros protagonistas del caso, como el exdirector de Crédito Público, José Roberto Acosta, que dejó de asistir a las sesiones de la comisión interparlamentaria en 2023 tras “encontronazos” con varios congresistas, según reconoció la exasesora.

Frente a la pregunta sobre la posible implicación de más parlamentarios en el caso de la Ungrd, Benavides respondió: “Tengo miedo. Me abstengo de responder”.