Colombia

“Soy la única que da la cara”: habló María Andrea Benavides, testigo contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla en caso de la Ungrd

La exasesora, pieza clave en la investigación por corrupción en la Ungrd, explicó en una entrevista que actuó siguiendo directrices y se declaró dispuesta a colaborar con la justicia

Guardar
María Alejandra Benavides se encuentra
María Alejandra Benavides se encuentra protegida por un principio de oportunidad - crédito @JennyAngaritaG/X

La exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides figura central en la investigación por el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ofreció sus primeras declaraciones públicas sobre el caso en una entrevista con Caracol Radio.

La funcionaria, que se encuentra bajo la figura de testigo, se encuentra bajo un principio de oportunidad y goza de protección como testigo, aseguró que “estaba haciendo caso, es lo único que puedo decir” respecto a su participación en los hechos que sacudieron a la entidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sobre su historia en la cartera de Hacienda y Crédito Público comentó: “ Yo entré al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el año 2020. Estuve como contratista por dos años largos y en diciembre de 2022 me dan un cargo de asesor, un asesor pequeño dentro de este ministerio. Y yo no esperaba lo que se venía", dijo.

María Alejandra Benavides guardó silencio
María Alejandra Benavides guardó silencio en la Corte Suprema, tras diligencia por el caso de corrupción en la Ungrd - crédito redes sociales

"En septiembre de 2023, en efecto, mi jefe del momento, Andrea Ramírez, me dice: ‘El ministro decidió, el ministro Ricardo Bonilla, que tú ibas a reemplazarme en algunos temas como jefe de la oficina de enlace con el Congreso’. Y yo hice caso. No tenía ni idea de todo lo que se me venía al aceptar eso“, comentó.

“Yo me equivoqué y yo lo reconozco, como funcionaria pública. Yo fallé porque cuando yo sentí que las cosas no iban bien, no lo reporté. Y ahí me equivoqué. Sin embargo, yo estoy aquí hoy y soy la única que da la cara y soy la única que está dispuesta a ir cuantas veces sea necesario ante las autoridades pertinentes. Porque como usted lo acaba de decir, yo tengo la tranquilidad de que estoy diciendo la verdad. Pese a que en las noches me duermo con miedo por lo que pueda pasar, porque yo tengo una amenaza sobre mi cabeza, a mí me tranquiliza el hecho de que yo estoy diciendo la verdad. Yo con mi dicho, con mi celular, yo pasé toda la información que las autoridades me lo pidieron”, dijo la exasesora en la entrevista.

Durante la conversación, Benavides relató que ingresó al Ministerio de Hacienda en 2020 como contratista y asumió el cargo de asesora a finales de 2022.

La exasesora técnica del Ministerio
La exasesora técnica del Ministerio de Hacienda colabora con la justicia bajo un principio de oportunidad y cuenta con medidas de protección - crédito X

La exasesora explicó que su entonces jefa, Andrea Ramírez, le comunicó que sería designada como enlace con el Congreso en reemplazo suyo, con autorización directa del ministro. Desde esa posición, sostuvo reuniones con legisladores que ahora están bajo investigación

La funcionaria remarcó que todas sus actuaciones fueron autorizadas y que no actuó por beneficio económico.

“Mi intención no es hablar mal de nadie ni juzgar, pero sí contar lo que vi”, aclaró, y reiteró: “Eso que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Estaba trabajando en un Ministerio y recibiendo órdenes de un ministro. Estaba haciendo caso, es lo único que puedo decir”.

“Tengo miedo”: María Andrea Benavides confirmó que está amenazada

Consultada sobre las pruebas que entregó a la Fiscalía, Benavides sostuvo que su testimonio se basa en la verdad sobre lo que presenció como enlace entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso. “Hay una línea delgada que no quiero cruzar, soy testigo, protegida y tengo un principio de oportunidad”, advirtió.

Benavides relató que jamás previó la magnitud de las repercusiones en su vida. “Nadie está listo para un día levantarse y ver que en el celular de su mamá, de su abogado y otro miembro de su familia, hay una amenaza sobre su cabeza. Yo no soy de una familia política, yo no tengo un respaldo político, yo no soy una cuota política de nadie ni le doy un favor a nadie. Yo soy como cualquier otro ciudadano. Y de la noche a la mañana, por estar trabajando, me amenazan”, expuso.

Afirmó que las amenazas alteraron radicalmente su entorno: “Esto cambió mi vida por completo. Yo no sé qué es tener una vida como la conocía antes. Y es de mucha responsabilidad, pero al tiempo da mucho miedo el saber que cada cosa que yo pueda decir ante la Corte Suprema, ante la Fiscalía o ante cualquier ente, tenga repercusiones en otros y en mí. Es como caminar sobre cáscaras de huevo”.

Benavides fue clave para que
Benavides fue clave para que las autoridades judiciales condenaran al exministro Ricardo Bonilla - crédito Colprensa/Captura de pantalla @FiscaliaCol/X

Sobre cómo se dio cuenta de la gravedad de los hechos, la exasesora prefirió no entregar detalles, aunque aseguró que toda la información la comunicaba directamente a su jefe en el Ministerio.

En la misma entrevista, abordó la relación de Benavides con otros protagonistas del caso, como el exdirector de Crédito Público, José Roberto Acosta, que dejó de asistir a las sesiones de la comisión interparlamentaria en 2023 tras “encontronazos” con varios congresistas, según reconoció la exasesora.

Frente a la pregunta sobre la posible implicación de más parlamentarios en el caso de la Ungrd, Benavides respondió: “Tengo miedo. Me abstengo de responder”.

Temas Relacionados

María Andrea BenavidesEscándalo UngrdCorrupciónExasesoraMinisterio de HaciendaColombia-Noticias

Más Noticias

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

En sus redes sociales, el cabecilla de esta organización armada denunció que estarían usando su imagen para causar no solo intimidaciones contra el mandatario nacional sino contra la población civil

Polémica por supuestas amenazas de

Chontico Día: los números ganadores este martes 13 de enero de 2026

Conoce los resultados de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día: los números ganadores

Así era como Japón veía a Colombia, según un mapa pictórico japonés de Sudamérica de 1932

La ilustración de Shishido Sagyō revela cómo la mirada nipona de la época transformó la identidad colombiana en iconos visuales, reflejando juegos de poder globales y disputas por recursos

Así era como Japón veía

Daniel Briceño le recordó a ‘Matador’ las investigaciones que tiene por maltrato: “Ataca de forma rastrera a Paloma Valencia”

El exconcejal de Bogotá señaló que el caricaturista obtiene pagos del Ejecutivo de Petro y aseguró que mantiene investigaciones por presunto maltrato a sus parejas

Daniel Briceño le recordó a

Cómo sobrellevar el malestar emocional al volver al trabajo después de las vacaciones: recomendaciones clave

Uno de los consejos principales es considerar enero como una etapa de transición, en la que es fundamental reorganizar hábitos y las expectativas

Cómo sobrellevar el malestar emocional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Caída de ‘Santiago’, uno de

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

ENTRETENIMIENTO

Diego El Cigala regresa a

Diego El Cigala regresa a Colombia con una gira especial que celebra aniversario de ‘Lágrimas Negras’, el álbum que transformó la música en español

Rating Colombia: ‘La casa de los famosos’ y ‘El Desafío’ se enfrentan por la audiencia en el horario ‘prime’

Creador de contenido español realizó video sobre ‘Stranger Things’ y usó curioso artículo colombiano con el que causó todo tipo de comentarios

Jhonny Rivera habló sobre los homenajes que rindieron sus colegas tras la muerte de Yeison Jiménez

BTS desata la ilusión de sus fans en Colombia: crecen los rumores de un posible concierto en Bogotá

Deportes

Adidas relanza la mítica camiseta

Adidas relanza la mítica camiseta de la selección Colombia usada en el Mundial de Fútbol de Italia 90: esto vale la indumentaria

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

“Falcao lo que quiere es la selección”: el motivo del regreso del delantero a Millonarios, según Carlos Antonio Vélez

Dirigente de San Lorenzo lanzó fuerte comentario en contra de Jhohan Romaña, que presiona para salir a River Plate: “Es un mal tipo”