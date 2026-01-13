Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

El líder guerrillero es buscado por las autoridades por múltiples hechos de violencia en La Guajira, ya que cuenta con una recompensa de hasta 500 millones de pesos - crédito Captura de Pantalla Facebook de Naín Pérez/ Presidencia de Colombia

Las Fuerzas Militares anunciaron una recompensa de hasta 500 millones de pesos por Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o el Bendito Menor, señalado como uno de los líderes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

Sin embargo, hay preocupación luego de que en las redes sociales se conociera un video en el que el líder guerrillero aparentemente estaría lanzando mensajes intimidatorios contra el presidente Gustavo Petro, a raíz de que las autoridades lo estarían vinculando con una masacre presentada en Maicao (La Guajira), ocurrida el viernes 9 de enero de 2026, donde cinco personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas.

De acuerdo con el material audiovisual recopilado por varios medios locales, se escucha lo que sería la voz del cabecilla de las Acsn, acompañado por las imágenes de un grupo de hombres exhibiendo armas cortas y largas.

“Comunicado para Gustavo Petro que está Ofreciendo Jugosa Recompensa por mí y Volándose los Conductos volándose nuestras Normas solo cabe Resaltar Que exigimos una investigación de lo contrario nuestra Organización se verá obligada atentar contra él (...) te vamos a picar y te vamos a meter en bolsita de esas de azúcar. Deja que te dejes agarrar (sic)”, se escucha en la grabación.

No obstante, horas después de la difusión de este filme, se conoció otra grabación en la que aparece Pérez Toncel desmintiendo lo que se expresa en el video intimidatorio contra Petro.

En su cuenta de Instagram, alias Naín o El Bendito Menor advierte que su nombre estaría siendo suplantado por otras cuentas en redes sociales para emitir mensajes que no corresponderían de su vocería ni del grupo armado en cuestión.

“Quiero dejar en claro que yo no voy con esa conducta y que mi única red social es de Instagram, no uso Facebook ni TikTok. Hay personas amenazando y haciéndose pasar por mí para dañar mi imagen con cuentas de Facebook falso”, comunicó.