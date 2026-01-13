Colombia

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

En sus redes sociales, el cabecilla de esta organización armada denunció que estarían usando su imagen para causar no solo intimidaciones contra el mandatario nacional sino contra la población civil

Guardar
El líder guerrillero es buscado
El líder guerrillero es buscado por las autoridades por múltiples hechos de violencia en La Guajira, ya que cuenta con una recompensa de hasta 500 millones de pesos - crédito Captura de Pantalla Facebook de Naín Pérez/ Presidencia de Colombia

Las Fuerzas Militares anunciaron una recompensa de hasta 500 millones de pesos por Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o el Bendito Menor, señalado como uno de los líderes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

Sin embargo, hay preocupación luego de que en las redes sociales se conociera un video en el que el líder guerrillero aparentemente estaría lanzando mensajes intimidatorios contra el presidente Gustavo Petro, a raíz de que las autoridades lo estarían vinculando con una masacre presentada en Maicao (La Guajira), ocurrida el viernes 9 de enero de 2026, donde cinco personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el material audiovisual recopilado por varios medios locales, se escucha lo que sería la voz del cabecilla de las Acsn, acompañado por las imágenes de un grupo de hombres exhibiendo armas cortas y largas.

“Comunicado para Gustavo Petro que está Ofreciendo Jugosa Recompensa por mí y Volándose los Conductos volándose nuestras Normas solo cabe Resaltar Que exigimos una investigación de lo contrario nuestra Organización se verá obligada atentar contra él (...) te vamos a picar y te vamos a meter en bolsita de esas de azúcar. Deja que te dejes agarrar (sic)”, se escucha en la grabación.

No obstante, horas después de la difusión de este filme, se conoció otra grabación en la que aparece Pérez Toncel desmintiendo lo que se expresa en el video intimidatorio contra Petro.

En su cuenta de Instagram, alias Naín o El Bendito Menor advierte que su nombre estaría siendo suplantado por otras cuentas en redes sociales para emitir mensajes que no corresponderían de su vocería ni del grupo armado en cuestión.

Quiero dejar en claro que yo no voy con esa conducta y que mi única red social es de Instagram, no uso Facebook ni TikTok. Hay personas amenazando y haciéndose pasar por mí para dañar mi imagen con cuentas de Facebook falso”, comunicó.

Temas Relacionados

Alias NaínGustavo PetroAmenazasRecompensaAutodefensas Conquistadoras de la Sierra NevadaNaín Andrés Pérez ToncelEl Bendito Menorredes socialesColombia-Noticias

Más Noticias

Rigoberto Urán dedicó unas emotivas palabras a Yeison Jiménez tras su muerte: “Gracias por la alegría que regalaste”

El pedalista no dudó en recordar también a los que acompañaban al artista en la avioneta que se accidentó saliendo del aeropuerto de Paipa en Boyacá, conmoviendo a sus seguidores

Rigoberto Urán dedicó unas emotivas

Ministro de Justicia aclaró por qué se suspendió el traslado de cabecillas de grupos criminales a Barranquilla: “No fue por la réplica de Char”

Andrés Idárraga, titular encargado de la cartera, aseveró que el incumplimiento a los acuerdos pactados entre los líderes criminales y el Gobierno nacional detuvieron su llegada hacia la capital del Atlántico

Ministro de Justicia aclaró por

Yeferson Cossio recibió fuertes críticas por un comentario suyo sobre la muerte de Yeison Jiménez: qué pasó

El creador de contenido antioqueño generó una tormenta en redes sociales por lo que dijo del fallecimiento del popular cantante, dividiendo a los fanáticos entre quienes respaldan su franqueza y quienes lo consideran insensible

Yeferson Cossio recibió fuertes críticas

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

América de Cali anunció al jugador con el que cerraría su periodo de traspasos, mientras que Junior sigue sin acordar los pormenores con Luis Muriel para reforzar su delantera

EN VIVO - Mercado de

Yeison Jiménez debuta en el ‘top global artist’ de Spotify tras su inesperada muerte: supera a Olivia Rodrigo, Maroon 5, Post Malone, entre otros

El cantante logró entrar a la prestigiosa lista de los 200 artistas más escuchados en el mundo luego de conocerse su fallecimiento

Yeison Jiménez debuta en el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Caída de ‘Santiago’, uno de

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

ENTRETENIMIENTO

Diego El Cigala regresa a

Diego El Cigala regresa a Colombia con una gira especial que celebra aniversario de ‘Lágrimas Negras’, el álbum que transformó la música en español

Rating Colombia: ‘La casa de los famosos’ y ‘El Desafío’ se enfrentan por la audiencia en el horario ‘prime’

Creador de contenido español realizó video sobre ‘Stranger Things’ y usó curioso artículo colombiano con el que causó todo tipo de comentarios

Jhonny Rivera habló sobre los homenajes que rindieron sus colegas tras la muerte de Yeison Jiménez

BTS desata la ilusión de sus fans en Colombia: crecen los rumores de un posible concierto en Bogotá

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

Adidas relanza la mítica camiseta de la selección Colombia usada en el Mundial de Fútbol de Italia 90: esto vale la indumentaria

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

“Falcao lo que quiere es la selección”: el motivo del regreso del delantero a Millonarios, según Carlos Antonio Vélez

Dirigente de San Lorenzo lanzó fuerte comentario en contra de Jhohan Romaña, que presiona para salir a River Plate: “Es un mal tipo”