Colombia

Juan Carlos Pinzón dijo que por ahora no respaldará a De la Espriella si pasa a segunda vuelta presidencial: “No vinimos a hacerle campaña a nadie”

El candidato presidencial advirtió que quien resulte vencedor en la consulta interna de aspirantes del 8 de marzo será el nuevo mandatario de los colombianos desde el 7 de agosto de 2026

El candidato presidencial aseguró que
El candidato presidencial aseguró que el ganador de 'La Gran Consulta por Colombia' será el nuevo mandatario de los colombianos - crédito Colprensa/Instagram de Abelardo de la Espriella

La campaña a la Presidencia de Colombia sigue al rojo vivo. Tras la divulgación de dos encuestas, en las que posicionan a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los favoritos a suceder al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, varios aspirantes se han referido a los resultados de los sondeos difundidos a la opinión pública.

Ese fue el caso de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y hoy candidato presidencial que integra ‘La Gran Consulta por Colombia’, una coalición de aspirantes a la Presidencia que definirá un candidato único para las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Al ser interrogado por la posibilidad de que el empresario cordobés se enfrente al candidato del Pacto Histórico en una segunda vuelta presidencial, que se disputaría el 21 de junio, el exembajador en Estados Unidos descartó cualquier respaldo hacia el aspirante de la derecha colombiana.

En una rueda de prensa, Pinzón aseveró que, por el momento, no se han planteado los apoyos posteriores a la primera vuelta presidencial, e incluso señaló que del ganador de la consulta resultará el próximo mandatario de los colombianos.

“Aquí no vinimos a hacerle campaña a nadie, sino a los que están aquí. Aquí está el próximo presidente de Colombia, cuenten con eso, no hay ninguna duda”, expresó Pinzón a la prensa nacional.

Noticia en desarrollo...

