Gobierno Petro generó la mayor deuda de la historia de Colombia e hizo que el peso se apreciara frente al dólar

El récord de endeudamiento abre interrogantes sobre el impacto real en la confianza de los inversores y en la estabilidad de las finanzas públicas nacionales

El dólar viene perdiendo fuerza
El dólar viene perdiendo fuerza a nivel global y Colombia no ha sido la excepción

Colombia llevó a cabo el martes 13 de enero de 2026 la mayor emisión de deuda externa de la historia, al colocar Títulos de Tesorería (TES) globales por USD4.950 millones a un cupón promedio ponderado del 5,93% y con vencimientos en tres, cinco y siete años. La demanda por estos títulos alcanzó USD23.200 millones, lo que reveló el interés de los inversionistas internacionales y provocó una apreciación inmediata del peso colombiano frente al dólar (cerró por debajo de los $3.700).

El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, destacó que la operación fijó un nuevo récord en el volumen colocado y en el apetito de la demanda. Los TES globales, denominados en dólares, se adjudicaron con vencimientos escalonados, lo que otorgó flexibilidad para la gestión de las finanzas públicas.

Por supuesto, el impacto en los mercados fue inmediato. El peso colombiano se apreció un 2,2% durante la jornada, al cotizarse en $3.630 por dólar, el nivel más elevado desde la pandemia de 2021. El comportamiento señaló una mayor confianza de los actores globales ante la operación, aunque también evidenció algunos retos para la economía local en medio de las presiones fiscales.

Javier Cuéllar es el director
Javier Cuéllar es el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda

Operación “compleja”

Dicha operación dejó preocupados a varios expertos. El profesor de Economía de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo señaló la magnitud del salto en la cotización, al destacar que “el peso alcanzó su valor más alto en más de dos años a raíz de la noticia de la multimillonaria colocación, un nivel que no se había observado desde los meses más críticos de la emergencia sanitaria”.

Para la exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) Mónica Higuera, la operación es “compleja”, y resaltó los desafíos que entraña asumir compromisos financieros de esta escala en el presente contexto.

Desde el ámbito político, el politólogo Luis David Caro remarcó que el Gobierno de Gustavo Petro dispuso del presupuesto más grande en la historia de Colombia, pero los recursos no alcanzaron. Calificó la emisión como “la mayor jamás realizada y la asoció a circunstancias excepcionales, comparables a respuestas durante la pandemia”. Vinculó la medida a dificultades estructurales del modelo político vigente.

El dólar en Colombia registró
El dólar en Colombia registró números que no se veían desde 2021

Las críticas sobre la gestión fiscal se expresaron también en las declaraciones de Jorge Suárez, que cuestionó la estrategia de endeudamiento estatal. Llamó la atención sobre los decretos que incrementaron la carga tributaria, así como la polémica venta anterior de TES a un inversionista extranjero con tasas elevadas, y remarcó la tensión por la nueva colocación por casi USD5.000 millones.

Colombia, entre los que más pagan por deuda

A nivel internacional, de acuerdo con un análisis de Bloomberg, Colombia figura entre los países emergentes que más pagan por su deuda soberana. Datos del mercado muestran que los bonos a diez años del Gobierno ofrecen una rentabilidad cercana al 13,2%, lo que sitúan al país en la cuarta posición global después de Nigeria, Rusia y Brasil.

En contraste, economías desarrolladas como Estados Unidos, Reino Unido o Noruega mantienen tasas por debajo del 5%, un diferencial que refleja la percepción de mayor riesgo y el encarecimiento del financiamiento para el Estado colombiano.

El Gobierno de Gustavo Petro
El Gobierno de Gustavo Petro busca recursos de cara a las elecciones presidenciales

Necesidad de financiamiento del Gobierno

La nueva emisión se dio ante la premura con la que el Estado busca cubrir necesidades de financiamiento antes del proceso electoral. El país abordó este reto con bonos globales en tres, cinco y siete años, con precios iniciales en torno al 6%, 6,75% y 7,1% respectivamente, según fuentes cercanas a la operación.

En la distribución participaron Bank of America (BofA) Securities, Citigroup y Deutsche Bank Securities.

Factores internos añaden presión adicional. El aumento del 23% en el salario mínimo alimentó temores sobre un rebrote inflacionario y mayor estrés en las cuentas fiscales. Además, desde la anterior emisión global en noviembre, los títulos públicos en dólares registraron una pérdida media del 2,5%, el peor desempeño entre sus referencias internacionales, de acuerdo con Bloomberg.

