Colombia

Este será el nuevo ‘Portal Norte’ de Transmilenio en Bogotá: estará después de la terminal de transporte, en la calle 222

La ejecución del proyecto impulsará alternativas de movilidad, integración de sistemas regionales y acciones prioritarias para el cuidado ecológico en la Sabana Norte

El inicio de las obras
El inicio de las obras en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245 permitirá conectar de manera más eficiente a la capital con municipios vecinos y reducir la congestión vial en la región - crédito Transmilenio

La reciente aprobación de la licencia ambiental para el proyecto Accesos Norte II marca el inicio de una etapa decisiva para la movilidad en el norte de Bogotá.

La autopista Norte será ampliada y se construirá un nuevo portal de TransMilenio en el sector de Bima, una transformación largamente esperada por quienes residen en la capital y en municipios vecinos.

La luz verde concedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) el 7 de enero permite avanzar en una intervención sobre el tramo comprendido entre las calles 191 y 245.

Esta franja es vital para conectar a Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá, corredores que han enfrentado congestiones durante años.

La obra incluye la ampliación de la autopista a diez carriles, cinco por sentido, integrando carriles exclusivos para Transmilenio e infraestructura adicional para peatones y ciclistas.

La construcción de una terminal
La construcción de una terminal y seis estaciones mejorará las condiciones de transporte para los habitantes de la zona norte, facilitando transbordos y fortaleciendo la movilidad intermunicipal - crédito Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, entrevistado por La FM, el proyecto acumuló más de ocho años de planeación y cinco de estudios técnicos y acuerdos previos. La concesionaria Ruta Bogotá S.A.S. será la responsable de ejecutar las obras, conforme a la aprobación ambiental.

En cuanto al alcance exacto, Donoso explicó que la ampliación se extenderá “desde el centro comercial Santa Fe, en la calle 195, hasta el peaje de los Andes, en la calle 245”. El trayecto dispondrá de cinco carriles por sentido y un corredor exclusivo para el sistema Transmilenio. Blu Radio subrayó que esta extensión permitirá a los buses articulados llegar hasta Bima y aliviar la congestión de los accesos actuales al norte de la ciudad.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, celebró ante Blu Radio el impacto directo que recibirán los habitantes de la Sabana Norte, quienes afrontan extensos tiempos de desplazamiento a diario.

Por su parte, Donoso enfatizó que la llegada de Transmilenio hasta Bima representa una solución esperada para miles de viajeros diarios, además de estar articulada con la troncal de los Andes y el Regiotram del Norte.

La aprobación ambiental del megaproyecto
La aprobación ambiental del megaproyecto marca un punto de inflexión en las conexiones entre la capital y la Sabana Norte, con profundas implicaciones para la dinámica urbana y el acceso regional al transporte público - crédito @BogotaTransito/X

El eje central del proyecto es la construcción de un nuevo portal de Transmilenio en Bima. La infraestructura contemplará seis estaciones y un patio taller para mantenimiento operativo.

A esto se suman estaciones adicionales para el transporte de pasajeros, lo que, según Donoso, facilitará transbordos y permitirá reducir la dependencia de rutas alimentadoras e intermunicipales, actualmente indispensables para los habitantes de la zona.

Accesos Norte II también prevé obras complementarias con un enfoque en la protección ambiental.

Se construirán tres puentes elevados para retornos, nuevos andenes y se habilitarán ciclorrutas a lo largo del corredor. El proyecto incluye la elevación de tramos específicos y la instalación de “box culvert” para proteger humedales como Torca y Guaymaral, contribuyendo a mitigar riesgos de inundación y a la conservación de ecosistemas, según Donoso en La FM.

El alcalde de Chía recalcó que estas intervenciones facilitarán la recuperación ambiental de zonas afectadas por el crecimiento urbano y las carencias de infraestructura sobre la autopista. La protección de humedales es prioritaria en el plan, así como la incorporación de espacios para peatones y ciclistas.

La aprobación ambiental marca un
La aprobación ambiental marca un hito en la movilidad capitalina. Los planes incluyen obras inéditas y prometen aliviar la congestión. Aguarda aún la etapa más desafiante y esperada de la construcción - crédito Colprensa

En el aspecto financiero, el proyecto dispone de cerca de 700.000 millones de pesos, fondos provenientes, en su mayoría, del recaudo del peaje de los Andes. Donoso explicó que el 65% se destina a la fase de Accesos Norte en Cundinamarca y el 35% a una fiducia para la fase uno. La obra, además, se articula con la troncal de los Andes y el Regiotram del Norte, con el objetivo de conectar los sistemas de transporte regional y diversificar las alternativas de movilidad.

Para la Sabana Norte, la puesta en marcha de Accesos Norte II significa la realización de un antiguo anhelo, mejorando las rutas y la accesibilidad al sistema de transporte público masivo.

