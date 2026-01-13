Colombia

Duro golpe a Epa Colombia: juez negó extinción de pena por vandalizar una estación de Transmilenio en 2019, deberá cumplir su condena

La defensa de la creadora de contenido estudia nuevas alternativas en procura de que su cliente consiga la libertad

Guardar
Duro golpe a Epa Colombia:
Duro golpe a Epa Colombia: juez negó extinción de pena por vandalizar una estación de Transmilenio en 2019 - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

La influenciadora colombiana Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a cumplir una pena de cinco años y dos meses de prisión, por cometer actos vandálicos contra las estaciones de TransMilenio y compartirlos en sus redes sociales en 2019.

El fallo, que se leyó el miércoles 29 de enero de 2025, confirma que no gozará del beneficio de casa por cárcel debido a las graves imputaciones. La decisión se fundamenta en los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La defensa de la creadora de contenido, comandada por el abogado Francisco Bernate, ha planteado alternativas para poner en libertad a Barrera, que lleva más de 10 meses en prisión. Entre ellas, apegarse a un proceso de justicia restaurativa, un mecanismo con el que busca que su cliente repare el daño causado por fuera del centro penitenciario.

La creadora de contenido cree
La creadora de contenido cree que el alto tribunal reversará la decisión de la Corte Suprema de Justicia en su caso - crédito Corte Constitucional/X

A pesar de ello, el 13 de enero de 2026, se reveló que un juez de ejecución de penas negó a Daneidy Barrera Rojas la extinción de la pena que solicitó con base en la Ley de justicia restaurativa. En consecuencia, la empresaria seguirá privada de la libertad, en la Escuela de Carabineros de Bogotá, hasta que cumpla la pena impuesta por la justicia colombiana.

En reacción a la decisión, la defensa de la creadora de contenido solicitó a la Corte Constitucional revisar la tutela que pone en tela de juicio la legalidad de la condena contra Epa Colombia.

Las estrategias fallidas de Epa Colombia para reducir su pena y salir de la carcel

La defensa de la creadora
La defensa de la creadora de contenido estudia nuevas alternativas para evitar que continúe privada de la libertad - crédito TransMilenio y Colprensa

El 28 de septiembre de 2025, Daneidy Barrera Rojas presentó una tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada Hilda González Neira firmó la admisión y dispuso la recolección de diferentes conceptos, con el objetivo de tomar una decisión de fondo en los próximos días.

En su acción judicial, la empresaria sostuvo que la sala penal del máximo tribunal no consideró su condición de madre cabeza de familia ni el hecho de haber reparado económicamente a las víctimas reconocidas en su expediente. Por ello, alega que se vulneraron sus derechos al debido proceso, la igualdad y el principio de favorabilidad. La petición recibió una respuesta negativa por parte de la entidad. Sin embargo, Epa Colombia no se rinde en su propósito de abandonar la cárcel.

Como acto de buena fe, Barrera Rojas llegó a un acuerdo con TransMilenio S.A., para indemnizar a la empresa de transporte por los hechos que protagonizó en 2019.

En la negociación se estableció que deberá pagar $100.000.000 a la entidad de servicio urbano, además de que estará obligada a realizar actividades pedagógicas tanto en espacios públicos como en redes sociales, una vez culmine su condena y ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido.

Epa Colombia llegó a un
Epa Colombia llegó a un acuerdo con Transmilenio - crédito Transmilenio / X

TransMilenio precisó: “Son actividades pedagógicas que Daneidy hará a través de sus redes sociales y también con su presencia en puntos estratégicos del sistema para incentivar la apropiación y el respeto de nuestros usuarios por el sistema de transporte”.

Y agregó: “Desde TransMilenio reafirmamos el compromiso de la entidad y de la ciudad con soluciones innovadoras de justicia restaurativa que no solamente buscan una reparación total de los hechos, sino también una reconciliación social y un incentivo del respeto por el sistema de transporte público”.

Incluso, Barrera Rojas se comprometió a emplear su experiencia digital para promover el respeto a la infraestructura y a los funcionarios del sistema, así como para sensibilizar sobre las consecuencias de colarse o causar daños a las estaciones y buses.

Temas Relacionados

Epa ColombiaJuezEpa Colombia carcelEpa Colombia TerrorismoTransmilenioCorte ConstitucionalCondena Epa ColombiaDefensa Epa ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Los Diablos Rojos jugarán su primer amistoso, mientras que el conjunto albo terminará su preparación en territorio vallecaucano de cara al inicio de la Liga BetPlay I-2026

EN VIVO América de Cali

Falcao vuelve y Jhon Córdoba responde: la competencia en la selección Colombia rumbo al Mundial 2026

El técnico Néstor Lorenzo sigue de cerca a sus jugadores, que buscan consolidarse como referentes del ataque Tricolor

Falcao vuelve y Jhon Córdoba

‘La Casa de los Famosos Colombia’: Sofía Jaramillo reveló que reconocido futbolista sigue “desentendido” de sus hijos

La modelo caleña habló sin filtros sobre los problemas familiares de su hermana y la disputa con el jugador del Real Cartagena Michael Ortega por la manutención de sus hijos

‘La Casa de los Famosos

Junior de Barranquilla por fin tendrá el reemplazo de José Enamorado: otro golpe al mercado de fichajes

Pese a que la llegada de Luis Fernando Muriel afectó las negociaciones con un extremo, parece que todo se destrabó y la contratación sería cuestión de días

Junior de Barranquilla por fin

“La depresión no es una debilidad del carácter”: claves para acompañar a quien vive con una enfermedad que va más allá de la tristeza

En el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, organizaciones médicas insisten en la importancia de hablar de esta condición como una enfermedad, promover el acceso a la atención especializada y orientar a quienes acompañan a personas que viven con este diagnóstico

“La depresión no es una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Polémica por supuestas amenazas de

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

ENTRETENIMIENTO

‘La Casa de los Famosos

‘La Casa de los Famosos Colombia’: Sofía Jaramillo reveló que reconocido futbolista sigue “desentendido” de sus hijos

Vecinos de Yeison Jiménez recordaron la noche en la que hizo un show desde su balcón durante la pandemia

Habrá nueva temporada de ‘Sin senos si hay paraíso’: esta será la trama de la historia

Esposa de Luis Alfonso defendió a la viuda de Yeison Jiménez tras los rumores de las supuestas amantes del cantante

Ministerio de las Culturas anunció la convocatoria ‘Encuentros 2026′ para proyectos audiovisuales

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Falcao tiene competencia en Millonarios para 2026: este es el séptimo fichaje de los azules

Falcao vuelve y Jhon Córdoba responde: la competencia en la selección Colombia rumbo al Mundial 2026

Junior de Barranquilla por fin tendrá el reemplazo de José Enamorado: otro golpe al mercado de fichajes