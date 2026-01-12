Registraduría radicará reforma en el Congreso para impedir que ciudadanos ‘regalen’ firmas a candidatos: solo podrán apoyar a uno

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que en la reciente revisión de firmas se encontraron ciudadanos que habían apoyado a hasta 90 candidatos para el mismo proceso electoral - crédito Registraduría

El proceso de revisión de las firmas recolectadas para las candidaturas presidenciales en Colombia dejó al descubierto prácticas fraudulentas que podrían cambiar la forma en que los ciudadanos apoyan a sus aspirantes.

De hecho, el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció en la mañana del lunes que la entidad radicará un proyecto de reforma en el que se le impediría a los colombianos apoyar a más de un candidato para las próximas elecciones.

El funcionario explicó que la legislación vigente no impide que un ciudadano apoye con su firma a tantos candidatos como desee, lo que estaría dando paso a acciones fraudulentas por parte de algunos candidatos.

“Lo razonable es que quien entrega su firma para avalar a una persona, bien sea a la presidencia, o a la alcaldía, o a una gobernación, solo lo haga con una de ellas, porque se entiende que es con quien tiene cercanía política, ideológica, o cercanía con su programa de gobierno”, afirmó el funcionario en diálogo con La W.

Por estos motivos, la Registraduría Nacional está preparando una reforma que limitaría la posibilidad de firmar por más de un aspirante para un mismo cargo público. Esta iniciativa busca que cada ciudadano entregue su respaldo únicamente a un candidato por proceso electoral, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y la transparencia.

La propuesta, según lo explicado por Penagos al medio radial, se presentará después del segundo semestre de 2026 y será el próximo Congreso electo el encargado de estudiarla y decidir su futuro.

“Esa, por ejemplo, sin duda se trata de una regulación que hay que llevar a cabo, como muchas otras que tendremos que presentar, ojalá después del segundo semestre de este año, para, de alguna manera, poner en sintonía el sistema político colombiano”, señaló el registrador al medio radial

Con este cambio, las autoridades buscan cerrar las brechas legales que actualmente permiten conductas irregulares y proteger el valor simbólico y real del apoyo ciudadano en las elecciones.

Según explicó el registrador nacional Hernán Penagos en diálogo con La W, en la reciente evaluación se encontraron irregularidades sistemáticas en los documentos entregados por diversos precandidatos.

La identificación de estos fraudes ocurrió tras el cierre del plazo oficial el 17 de diciembre de 2025. En ese periodo, la Registraduría examinó un total de 28 millones de firmas presentadas por 22 aspirantes que buscan llegar a la Presidencia en los comicios de 2026.

Esta revisión permitió detectar que muchas personas habían firmado por varios candidatos, una práctica permitida actualmente por la ley colombiana.

Ante este vacío normativo, Penagos enfatizó que, en la práctica, hubo personas pudieron firmar hasta por 90 candidatos entre quienes acudieron a la Registraduría para buscar su aval por el mecanismo de recolección de firmas. Esta situación, según su análisis, abre la puerta a inconsistencias y dificulta el control sobre la legitimidad de los apoyos ciudadanos.

Entretanto, el registrador nacional aseguró que el proceso de verificación de firmas ya se encuentra en su fase final y solo quedan 11 candidatos por confirmar sus listados, con lo que se abriría paso a la siguiente fase del periodo electoral.

“Hasta ahora estamos terminando, insisto, nos faltan cerca de once candidatos por revisar. Esperamos terminar al final de esta semana o inicios de la otra, pero sin duda se trata de un esfuerzo inmenso, monumental, sobre todo porque la ley establece un tiempo corto, un poco menos de un mes, para poder revisar cada una de estas firmas, verificar que cumplan con las condiciones exigidas por el Consejo Nacional Electoral y, en todo caso, sí es un esfuerzo muy grande por parte de la Registraduría”, señaló el registrador a la emisora.