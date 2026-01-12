Medicina Legal identificó plenamente el cuerpo de Yeison Jiménez y Jefferson Osorio; serán entregados a su familia hoy, 12 de enero

La confirmación se dio durante la tarde del lunes festivo - crédito Medicina Legal Bogotá

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la identificación de las víctimas del accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama en el departamento de Boyacá, que se desplazaban en la avioneta de Yeison Jiménez con rumbo a Medellín para continuar su trayecto hasta Marinilla, donde debían cumplir un compromiso en un evento.

De acuerdo con un comunicado que fue emitido en la jornada del lunes 12 de enero de 2026 desde Bogotá, los cuerpos de dos de las víctimas: Yeison Orlando Jiménez Galeano y Jefferson Osorio Vásquez, fueron plenamente identificadas y sus restos se entregarán a sus familiares después de las 6:00 p. m. del festivo para sus posteriores honras fúnebres.

La institución precisó que otros dos cuerpos fueron identificados mediante odontología forense, mientras avanza el proceso para reconocer los dos restantes. Así, la entrega total de los cuerpos está programada para el martes 13 de enero, una vez se cumplan los requisitos legales.

De acuerdo con el comunicado número 3, que fue expedido por el Instituto de Medicina Legal, estos procedimientos se realizan en coordinación con las autoridades y bajo estándares técnico-científicos para garantizar el respeto por las personas fallecidas y sus familias.

