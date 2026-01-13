Colombia

Revelan dónde será la velación y las exequias del cantante Yeison Jiménez: ya no serán en el Movistar Arena de Bogotá

Inicialmente se habló de una cámara ardiente en el recinto de conciertos para que sus fans pudieran despedirse

El artista falleció el 10
El artista falleció el 10 de enero en inmediaciones de Paipa, Boyacá - crédito Yeison Jiménez / Instagram

La información oficial sobre las exequias de Yeison Jiménez se confirmó esta mañana en el programa Arriba Bogotá del medio City Tv, despejando las especulaciones sobre los actos funerarios tras el fallecimiento del artista en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

Representantes de la familia del cantante dejaron clara su posición frente a los rumores de un funeral en el Movistar Arena. La familia pidió prudencia y negó que se realizara ese acto.

En el mismo espacio televisivo, se reveló el cartel fúnebre: La velación se realizará hoy 13 de enero en la funeraria Jardines del Recuerdo, sede Parque Cementerio, autopista norte calle 207, desde las 9:00 a. m.

El funeral se realizará el
El funeral se realizará el día de hoy 13 de enero - crédito City Tv

Además, el cartel informa que las exequias también serán hoy a las 2:15 p. m. en la misma funeraria y finalmente se realizará la cremación del cuerpo. Esta ceremonia será privada para la familia.

La noticia de la muerte de Yeison Jiménez y cinco personas más ha marcado profundamente a la música popular en Colombia. El homenaje abierto al público está previsto para el miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, donde los seguidores podrán despedirse del artista.

El accidente aéreo se produjo el sábado 10 de enero en Paipa, dentro del departamento de Boyacá. La aeronave en la que viajaba el cantante cayó, provocando la muerte de todos sus ocupantes. Medicina Legal identificó a las víctimas: Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo y el capitán Hernando Torres.

El destino del viaje era Marinilla, Antioquia, donde Jiménez tenía programada una presentación. Este concierto formaba parte de una serie de actuaciones que confirmaban su posición como uno de los referentes del género popular, un reconocimiento alcanzado tras años de esfuerzo y dedicación.

En Bogotá, sus fans ya
En Bogotá, sus fans ya han realizado homenajes públicos tras el fallecimiento del cantante - crédito EFE

La reacción oficial fue inmediata. El primer comunicado de las autoridades confirmó la gravedad de la situación y expresó el pesar institucional. La magnitud del accidente le otorgó una dimensión nacional a la tragedia, dada la relevancia del artista en la cultura popular.

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que el cuerpo de Yeison Jiménez fue entregado a sus familiares el lunes 12 de enero para que pudieran realizar los actos fúnebres. El organismo agradeció a los seguidores la comprensión y el respeto durante el proceso de identificación y entrega.

La muerte del provocó que cientos de seguidores se reunieran en medicina legal y en la funeraria donde se realizó la preparación del cuerpo. En el lugar, grupos de personas han compartido música, realizaron oraciones y aguardaron el paso del coche fúnebre para darle el último adiós.

El ambiente ha reflejado la expectativa de los asistentes, quienes expresaron su deseo de despedirse del artista y acompañar el proceso hasta el final de la jornada.

Los fans del artista aguardan
Los fans del artista aguardan información oficial para la despedida del ídolo de la música popular - crédito Carlos Ortega / EFE

Por otra parte, el Ministerio de Transporte indicó que se investigan tres aspectos para determinar las causas del accidente: el estado y funcionamiento del avión, la operación en pista y las condiciones meteorológicas que pudieron influir en el desenlace. El análisis técnico sigue en curso, mientras el país espera respuestas claras sobre lo ocurrido.

La carrera de Yeison Jiménez estuvo marcada por su origen humilde y su ascenso hasta convertirse en voz reconocida del género. Muchos seguidores destacan la influencia de su historia personal y el mensaje de superación que transmitió a lo largo de su trayectoria.

Por ahora las condolencias publicas de otros artistas se han difundido en redes sociales, mientras los fans esperan detalles sobre la despedida del ídolo colombiano que falleció de manera inesperada justo cuando se preparaba para realizar uno de los conciertos más importantes de su carrera en el Estadio el Campin de Bogotá.

