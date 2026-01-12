Colombia

Líderes políticos rechazaron la propuesta de un ‘acuerdo nacional’ del ELN: “No vamos a negociar con narcos las elecciones”

La guerrilla busca discutir durante las elecciones de 2026, pero diversos políticos de oposición no solo rechazaron la iniciativa, sino que señalaron que detrás de ella se escondía el intento de disfrazar la idea del Gobierno de una constituyente

Guardar
El anuncio del ELN sobre
El anuncio del ELN sobre su propuesta de un "acuerdo nacional" fue rápidamente rechazado por políticos de todas las tendencias - crédito Federico Ríos/Reuters

El anuncio de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre su propuesta de un “acuerdo nacional” provocó fuertes reacciones entre los principales líderes políticos opositores de Colombia. La iniciativa, presentada como una respuesta al acuerdo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, de Estados Unidos, para coordinar operativos contra la guerrilla, busca ser debatida durante las elecciones y llevarse a cabo bajo el próximo gobierno.

El ELN señaló por medio de un comunicado que el acuerdo debe ser construido con la participación de la sociedad y convertirse en un “mandato constitucional” que sea respetado por todos los gobiernos, independientemente de su orientación política.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las prioridades del acuerdo, la delegación del ELN menciona la soberanía nacional, la erradicación de la pobreza, la protección de los ecosistemas y la lucha contra el narcotráfico con la participación de las comunidades. Además, abogan por unas Fuerzas Armadas que protejan la democracia y la diversidad política, no que la repriman; paradójico, cuando esta guerrilla es la responsable de cientos de delitos en contra de lo que piden que se proteja.

El acuerdo sugerido por el
El acuerdo sugerido por el ELN incorpora la protección ambiental, la transición energética y estrategias para superar el narcotráfico con participación comunitaria - crédito@DDPazELN/X

Rechazo unánime a la desconcertante propuesta del ELN

Por esta razón, dicha propuesta fue rechazada rotundamente por sectores políticos del país; uno de los primeros en pronunciarse fue José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y economista, que expresó en redes sociales: “El único acuerdo posible ahora es perseguirlos con todo el peso de la ley y de la justicia”

“Cuando no hay ni gestos, ni voluntad de paz, se necesita el ejercicio de la autoridad. Se nota que están asustados con lo que sucede en Venezuela”, agregó el líder, al referirse a las tensiones diplomáticas que actualmente atraviesa el país vecino, tras el operativo de Estados Unidos el 3 de enero, que resultó con la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.

José Manuel Restrepo rechazó la
José Manuel Restrepo rechazó la idea del ELN al hacerle una contrapropuesta y que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos - crédito @jrestrp/X

Por su parte, la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila —que busca ser la más votada de la llamada Gran Consulta por Colombia, entre otros candidatos de centro-derecha— expresó su rechazo de manera tajante.

En un mensaje directo al ELN, Dávila afirmó: “Al ELN le digo: no vamos a negociar con narcos las elecciones. En cambio, cuando seamos Gobierno los vamos a perseguir, capturar y extraditar. No metan sus manos podridas en las urnas”.

Esta declaración resaltó la postura inflexible de la comunicadora frente a cualquier tipo de negociación con el grupo armado, a quien acusó de intentar influir en el proceso electoral.

Vicky Dávila rechazó de forma tajante la propuesta del ELN, asegurando que cuando sea presidenta, perseguirá y extraditará a los miembros del grupo armado - crédito @VickyDavilaH/X

El concejal de Bogotá Daniel Briceño, que aspira a la Cámara de Representantes en 2026, compartió en un mensaje breve que la propuesta de la guerrilla no es más que una constituyente del mandatario y del candidato presidencial del Pacto Histórico.

En su cuenta de X el abogado y miembro del Centro Democrático escribió: “El ELN anuncia su respaldo a la constituyente de Petro e Iván Cepeda”

El concejal Daniel Briceño rechazó
El concejal Daniel Briceño rechazó la propuesta del ELN, señalando que detrás de la misma se encuentra un respaldo implícito a la constituyente - crédito @Danielbricen/X

Por su parte, Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y actual candidato presidencial, también expresó su enérgico rechazo, al destacar la peligrosidad de la propuesta del ELN.

En un video compartido a través de sus redes sociales, Fajardo aseguró: “No podemos aceptar la violencia, el chantaje y la manipulación política que ofrece el ELN. Es la consecuencia de un Gobierno nacional que negoció, a través de la ‘Paz Total’ lo que estamos viendo hoy, el caos total”.

“Colombia sin seguridad, con miedo por todas partes de nuestro territorio. Esa es una responsabilidad política del gobierno nacional y su candidato, que estuvieron dirigiendo esa negociación”, señaló Fajardo, que fue más allá y calificó de “inadmisible” cualquier intento de llevar adelante una constituyente o revolución por decreto.

Sergio Fajardo expresó su rechazo a la propuesta del ELN, relacionando el caos actual con la política de "Paz Total" del Gobierno Petro - crédito @sergio_fajardo/X

Otro de los pronunciamientos más contundentes fue el de Juan Manuel Galán, líder del partido Nuevo Liberalismo y candidato también de la Gran Consulta por Colombia, que rechazó la dicha propuesta del ELN al señalar que era un atentado contra la democracia.

“La democracia no se negocia con fusiles. Punto. El ELN no propone un ‘Acuerdo Nacional’, intenta imponer una agenda política con las armas en la mano. No hay democracia posible bajo amenaza, ni soberanía cuando un grupo armado pretende estar por encima de la Constitución. Colombia no negocia su futuro con quienes secuestran y asesinan”, escribió el líder.

Estas palabras reforzaron el rechazo de muchos sectores políticos que consideran que el ELN está buscando legitimar su lucha armada a través de la política.

Juan Manuel Galán, líder del
Juan Manuel Galán, líder del partido Nuevo Liberalismo, rechazó el intento del ELN de imponer un "acuerdo nacional" bajo amenaza - crédito @juanmanuelgalan/X

De igual forma, la congresista Cathy Juvinao, del Partido Verde, acusó al presidente Petro de permitir que la organización guerrillera se expandiera por todo el país durante su Gobierno.

“Quién lo habría imaginado: el gobierno de @petrogustavo ha permitido que el ELN se fortalezca en 4 años lo que no había podido en toda su historia. Y ahora, a cambio, el ELN anuncia su apoyo al disparate de la asamblea constituyente. Aquí ya todos se quitaron la máscara (sic)”, escribió la representante en su cuenta de X.

Según Juvinao, la propuesta de una constituyente solo evidenciaba una alianza implícita entre el ELN y el Estado.

Cathy Juvinao responsabilizó al presidente
Cathy Juvinao responsabilizó al presidente Petro de permitir que el ELN se fortalezca durante su mandato - crédito @CathyJuvinao/X

Temas Relacionados

ELNAsamblea ConstitucionalConstituyenteOposición del GobiernoGobierno PetroGustavo PetroAcuerdo NacionalElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Junior FC es el próximo club que agitará la bolsa de jugadores, Atlético Nacional no define el futuro de Morelos e Hinestroza y restan detalles para que Millonarios oficialice el delantero con el que cerrarán el libro de pases

EN VIVO - Mercado de

El desgarrador relato de Yennis Salazar, expersonera de Tamalameque, secuestrada por el ELN en condiciones inhumanas

Durante su cautiverio en la selva, la mujer fue sometida a aislamiento, maltrato y recibió comida contaminada, situaciones que agravaron su salud

El desgarrador relato de Yennis

Gustavo Petro respondió al ELN tras propuesta de crear un “acuerdo nacional” y recordó fallido proceso de paz: “Lo destruyó a sangre y fuego”

El jefe de Estado, en sus redes sociales, expresó su molestia frente al más reciente pronunciamiento del Ejército de Liberación Nacional, que puso sobre la mesa la intención de “construir el futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social”

Gustavo Petro respondió al ELN

Luis Gilberto Murillo habló de lo que serían ‘coqueteos’ del petrismo y no descartó unirse a la consulta del Pacto Amplio: “No nos cerramos”

En entrevista con Infobae Colombia, el excanciller y candidato presidencial, que radicó su aspiración con más de 1,2 millones de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, expresó su deseo de seguir analizando las posibilidades con miras a lo que será la escogencia del aspirante de la centro-izquierda de cara a la primera vuelta presidencial

Luis Gilberto Murillo habló de

En vivo: el gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ con el nuevo ciclo entre Neos y Gamma

Alpha bajó su bandera y los concursantes que quedan en la competencia se disputan el primer lugar

En vivo: el gran regreso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen millonaria recompensa por alias

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

En vivo: el gran regreso

En vivo: el gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ con el nuevo ciclo entre Neos y Gamma

Estreno de ‘La casa de los famosos Colombia’ EN VIVO: conozca los participantes que se pelearán el maletín de los $400 millones

Esperanza Gómez puso fin a los chismes sobre su relación con Yeison Jiménez: aclaró si tuvieron algo más

J Balvin también rindió homenaje a Yeison Jiménez durante su concierto en Puerto Gaitán, Meta

Hermana de Yeison Jiménez pidió prudencia con la información que circula: no hay fecha ni lugar para su homenaje

Deportes

Brasil, el nuevo destino favorito

Brasil, el nuevo destino favorito de los futbolistas colombianos: sueldos europeos y liga competitiva

Culpan a James Rodríguez de la floja temporada del Club León en el 2025: “Afectó al plantel”

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

La Liga BetPlay está en el top 3 de las de mayor promedio de edad en el continente: estos son los clubes más veteranos

Hincha de Millonarios fue herido con arma de fuego en Uruguay: hubo peleas fuera del estadio donde jugaban contra River Plate