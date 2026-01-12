Líderes políticos rechazaron la propuesta de un ‘acuerdo nacional’ del ELN: “No vamos a negociar con narcos las elecciones”

El anuncio del ELN sobre su propuesta de un "acuerdo nacional" fue rápidamente rechazado por políticos de todas las tendencias - crédito Federico Ríos/Reuters

El anuncio de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre su propuesta de un “acuerdo nacional” provocó fuertes reacciones entre los principales líderes políticos opositores de Colombia. La iniciativa, presentada como una respuesta al acuerdo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, de Estados Unidos, para coordinar operativos contra la guerrilla, busca ser debatida durante las elecciones y llevarse a cabo bajo el próximo gobierno.

El ELN señaló por medio de un comunicado que el acuerdo debe ser construido con la participación de la sociedad y convertirse en un “mandato constitucional” que sea respetado por todos los gobiernos, independientemente de su orientación política.

Entre las prioridades del acuerdo, la delegación del ELN menciona la soberanía nacional, la erradicación de la pobreza, la protección de los ecosistemas y la lucha contra el narcotráfico con la participación de las comunidades. Además, abogan por unas Fuerzas Armadas que protejan la democracia y la diversidad política, no que la repriman; paradójico, cuando esta guerrilla es la responsable de cientos de delitos en contra de lo que piden que se proteja.

Rechazo unánime a la desconcertante propuesta del ELN

Por esta razón, dicha propuesta fue rechazada rotundamente por sectores políticos del país; uno de los primeros en pronunciarse fue José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y economista, que expresó en redes sociales: “El único acuerdo posible ahora es perseguirlos con todo el peso de la ley y de la justicia”

“Cuando no hay ni gestos, ni voluntad de paz, se necesita el ejercicio de la autoridad. Se nota que están asustados con lo que sucede en Venezuela”, agregó el líder, al referirse a las tensiones diplomáticas que actualmente atraviesa el país vecino, tras el operativo de Estados Unidos el 3 de enero, que resultó con la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.

Por su parte, la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila —que busca ser la más votada de la llamada Gran Consulta por Colombia, entre otros candidatos de centro-derecha— expresó su rechazo de manera tajante.

En un mensaje directo al ELN, Dávila afirmó: “Al ELN le digo: no vamos a negociar con narcos las elecciones. En cambio, cuando seamos Gobierno los vamos a perseguir, capturar y extraditar. No metan sus manos podridas en las urnas”.

Esta declaración resaltó la postura inflexible de la comunicadora frente a cualquier tipo de negociación con el grupo armado, a quien acusó de intentar influir en el proceso electoral.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño, que aspira a la Cámara de Representantes en 2026, compartió en un mensaje breve que la propuesta de la guerrilla no es más que una constituyente del mandatario y del candidato presidencial del Pacto Histórico.

En su cuenta de X el abogado y miembro del Centro Democrático escribió: “El ELN anuncia su respaldo a la constituyente de Petro e Iván Cepeda”

Por su parte, Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y actual candidato presidencial, también expresó su enérgico rechazo, al destacar la peligrosidad de la propuesta del ELN.

En un video compartido a través de sus redes sociales, Fajardo aseguró: “No podemos aceptar la violencia, el chantaje y la manipulación política que ofrece el ELN. Es la consecuencia de un Gobierno nacional que negoció, a través de la ‘Paz Total’ lo que estamos viendo hoy, el caos total”.

“Colombia sin seguridad, con miedo por todas partes de nuestro territorio. Esa es una responsabilidad política del gobierno nacional y su candidato, que estuvieron dirigiendo esa negociación”, señaló Fajardo, que fue más allá y calificó de “inadmisible” cualquier intento de llevar adelante una constituyente o revolución por decreto.

Otro de los pronunciamientos más contundentes fue el de Juan Manuel Galán, líder del partido Nuevo Liberalismo y candidato también de la Gran Consulta por Colombia, que rechazó la dicha propuesta del ELN al señalar que era un atentado contra la democracia.

“La democracia no se negocia con fusiles. Punto. El ELN no propone un ‘Acuerdo Nacional’, intenta imponer una agenda política con las armas en la mano. No hay democracia posible bajo amenaza, ni soberanía cuando un grupo armado pretende estar por encima de la Constitución. Colombia no negocia su futuro con quienes secuestran y asesinan”, escribió el líder.

Estas palabras reforzaron el rechazo de muchos sectores políticos que consideran que el ELN está buscando legitimar su lucha armada a través de la política.

De igual forma, la congresista Cathy Juvinao, del Partido Verde, acusó al presidente Petro de permitir que la organización guerrillera se expandiera por todo el país durante su Gobierno.

“Quién lo habría imaginado: el gobierno de @petrogustavo ha permitido que el ELN se fortalezca en 4 años lo que no había podido en toda su historia. Y ahora, a cambio, el ELN anuncia su apoyo al disparate de la asamblea constituyente. Aquí ya todos se quitaron la máscara (sic)”, escribió la representante en su cuenta de X.

Según Juvinao, la propuesta de una constituyente solo evidenciaba una alianza implícita entre el ELN y el Estado.

