Antonio Sanguino sacó pecho por el Gobierno Petro y defendió el salario vital: “No más abusos con la vivienda de los más pobres”

El ministro del Trabajo subrayó que nueva medida obliga a fijar el precio de la vivienda en pesos colombianos desde el inicio y exige transparencia en todo el proceso

Antonio Sanguino destacó que el proyecto amplía la protección al consumidor, refuerza la seguridad jurídica y evita prácticas abusivas en el sector inmobiliario - crédito Ministerio de Trabajo

El Gobierno Nacional de Colombia impulsa una medida clave que busca frenar los incrementos injustificados en el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS).

El proyecto de decreto, citado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, establece un tope general para el precio de la VIS y prohíbe su indexación al salario mínimo después de firmar el contrato.

El texto, que estará abierto a comentarios públicos hasta el 24 de enero de 2026, representa una de las primeras acciones oficiales dentro de la agenda de protección al salario vital.

De acuerdo con la información publicada por Antonio Sanguino en la red social X, el objetivo principal de la propuesta se centra en “defender el salario vital” y evitar abusos en el acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables.

Ministro del Trabajo afirmó que precio de VIS se fijará en pesos y sin incrementos automáticos, según nuevo decreto - crédito @AntonioSanguino

“¡No más abusos con la vivienda de los más pobres!”, escribió el funcionario, quien destacó que la iniciativa fortalece la protección de los derechos de los consumidores y armoniza el marco normativo vigente.

El proyecto reafirma que el valor máximo de la Vivienda de Interés Social será de hasta “135 salarios mínimos”, pero aclara que ese límite “no equivale al precio final del inmueble”.

Además, introduce una regla que obliga a fijar el precio en pesos colombianos desde el inicio de cualquier negociación, prohibiendo que el monto se ajuste automáticamente con los cambios en el salario mínimo, una práctica que solía elevar el costo final para los compradores de menores ingresos.

Según el texto del decreto divulgado por Sanguino, “toda separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario o cualquier negocio jurídico destinado a la adquisición de Vivienda de Interés Social deberá establecer de manera expresa, clara y verificable el precio total de la vivienda en pesos colombianos”.

El documento oficial subraya que este será “el único precio exigible para la ejecución del respectivo contrato hasta su finalización”.

Según el ministro del Trabajo, la nueva norma prohíbe que los precios de la VIS se ajusten automáticamente al salario mínimo, asegurando mayor estabilidad para los compradores - crédito @AntonioSanguino

La iniciativa también prohíbe de manera expresa que el valor de la vivienda se someta a “mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo legal mensual vigente” una vez formalizado el acuerdo de compraventa.

Únicamente se permitirán ajustes en el valor pactado cuando existan “motivos extraordinarios que afecten los precios de los insumos y que estén soportados en el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (Icce), elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)”.

La propuesta incluye regímenes excepcionales debidamente justificados, con el fin de cubrir situaciones que requieran flexibilizar el tope general, pero exige transparencia y soporte técnico para cualquier ajuste.

Sanguino resaltó que el proyecto refuerza la transparencia en el mercado inmobiliario, otorga mayor seguridad jurídica y amplía las garantías para los consumidores.

Según el documento, estas medidas pretenden evitar que el alza del salario mínimo derive en incrementos automáticos del precio de la vivienda, problemática que impacta de manera directa a los hogares de menores ingresos en Colombia.

El ministro Antonio Sanguino afirmó que la iniciativa busca “defender el salario vital” y poner freno a los incrementos injustificados en el valor de la vivienda social - crédito Colprensa

¿Quiénes pueden aplicar a una Vivienda de Interés Social?

La Vivienda de Interés Social (VIS) es una modalidad habitacional diseñada por el Estado colombiano para facilitar el acceso a la vivienda propia de hogares con recursos limitados o medios.

El principal objetivo es permitir que familias que no cuentan con suficientes ingresos accedan a soluciones dignas bajo condiciones favorables y un precio máximo fijado por la legislación vigente.

Existen clasificaciones especiales, como la VIS sostenible o la Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA), que pueden ofrecer beneficios adicionales.

Para postularse a una vivienda VIS, es necesario cumplir ciertos requisitos. Pueden aplicar quienes actualmente viven en alquiler, comparten techo con familiares y desean formar un hogar independiente.

También califican quienes tienen ingresos familiares que no superan los cuatro salarios mínimos mensuales y no son propietarios de otra vivienda.

Otro requisito fundamental es no haber sido beneficiario previamente de subsidios estatales o de cajas de compensación familiar. Además, el interesado debe buscar proyectos inmobiliarios que tengan la categoría de VIS.

Temas Relacionados

Ministro del TrabajoMinisterio del TrabajoAntonio SanguinoGobierno PetroSalario mínimo 2026Salario mínimo ColombiaVivienda de Interés SocialColombia-Noticias

