7 muertos y 3 heridos en un accidente de lanchas en Tumaco, Nariño: no han logrado identificar varios cuerpos

El hecho se habría presentado debido a la baja visibilidad del sector, el fuerte oleaje y el aumento de los viajeros por las festividades

El accidente dejo 7 fallecidos
El accidente dejo 7 fallecidos y 3 heridos, 2 cuerpos no han sido identificados - crédito Caracol Radio Pasto / X

Tras el choque entre dos embarcaciones en la zona rural de Tumaco, en el departamento de Nariño, durante la medianoche del domingo 11 de enero, siete personas murieron y otras tres resultaron heridas

Las primeras respuestas de la comunidad y de los equipos de socorro del sector de La Bocana, permitieron rescatar a varios náufragos; no obstante, dos de los heridos fallecieron mientras eran trasladados al Hospital San Andrés de Tumaco debido a la gravedad de los traumatismos.

Los tres heridos reciben atención médica y se encuentran bajo pronóstico reservado, de acuerdo con los reportes de los organismos de socorro. Los cuerpos de las víctimas fueron entregados inicialmente en el muelle La Bavaria, en medio del dolor de familiares y allegados.

El líder social Benildo Estupiñán confirmó a las autoridades que las víctimas eran residentes del área, que realizaban desplazamientos habituales por los esteros que comunican las veredas y poblaciones ribereñas.

Los reportes cuentan 7 fallecidos y 3 heridos - crédito Francisco Humberto Gomez Camacho / Facebook

Hasta ahora, cinco de los fallecidos han sido identificados, mientras que la identidad de las otras dos personas sigue sin esclarecerse, según los informes entregados por las fuentes locales.

Según las investigaciones preliminares de las autoridades y expertos en transporte marítimo, la colisión ocurrió en condiciones de escasa visibilidad y fuerte oleaje, características propias del sector de La Bocana, donde confluyen los ríos Chajal y Mejicano con el océano Pacífico.

Las hipótesis iniciales apuntan a factores ambientales, como la complejidad de las corrientes y la peligrosidad de la navegación nocturna en estos esteros sin iluminación, junto con posibles causas logísticas, entre ellas el exceso de velocidad en canales estrechos y la eventual carencia de implementos de seguridad requeridos por ley.

El incidente ha motivado que las autoridades locales insistan en su advertencia de evitar desplazamientos fluviales después de las 6:00 p. m. ya que la mayoría de los canales no tienen señalización lumínica y las condiciones climáticas suelen tornarse impredecibles en la región del Pacífico colombiano.

Benildo Estupiñán, reconocido líder social del pacifico nariñense, fue una de las primeras personas en informar sobre el hecho - crédito @viracachapava / X

La identificación de las víctimas tras el accidente acuático en la desembocadura del Río Mejicano marcó una jornada de luto en la región.

Los medios locales brindaron el nombre de algunas personas fallecidas, pese a que las autoridades no han brindado un listado de oficial, entre ellos figuran: Jader Zamora, Arnovil Arcilla, Nelson Iván Guerrero Valencia, Ángel Fernando Valencia Valencia y Luis Mateo Guerrero Castillo.

En cuanto a los heridos, se reportó que Roberto Aníbal Toro Albán permanece hospitalizado con pronóstico reservado. Su estado crítico mantiene en vilo a familiares y vecinos, quienes esperan señales de recuperación.

Las autoridades han recordado que este tramo del río ha sido escenario de otros accidentes similares. Por esa razón, insisten en la importancia de adoptar medidas de seguridad estrictas al navegar.

Según publicaciones en redes sociales,
Según publicaciones en redes sociales, estas personas serían las victimas del accidente - crédito Facebook

Recomiendan el uso obligatorio de chalecos salvavidas, sobre todo para los niños, así como botiquines de primeros auxilios y dispositivos de comunicación como radios VHF o GPS. También subrayan la necesidad de contar con equipos de emergencia: bengalas, linternas, extintores, remos y baldes, indispensables ante cualquier imprevisto en el agua.

La desembocadura del Río Mejicano se sitúa en el centro-sur de la ensenada de Tumaco, desaguando en el Océano Pacífico junto a otros ríos de la zona como el Chaguí, Tablones, Rosario y Caunapí.

Aunque su longitud no es extensa, el caudal es notable, alimentado por la frecuente lluvia y la confluencia de múltiples afluentes, condiciones que suelen hacer difícil la navegación.

El transporte en el sector cambia dependiendo el trayecto, en canoa motorizada desde Tumaco toma cerca de 4 horas, mientras que una lancha rápida acorta el viaje a hora y media, recurso reservado para entidades gubernamentales o instituciones del departamento.

