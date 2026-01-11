Yeison Jiménez y la “propuesta indecente” que recibió por parte de una pareja: “Está muy loco”

El accidente aéreo en Boyacá que causó la muerte del cantante Yeison Jiménez conmocionó a los seguidores de la música popular colombiana - crédito @yeison_jimenez/Instagram

La muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo en zona rural de Boyacá generó conmoción en el país durante la tarde del sábado 10 de enero. Según informó Revista Semana, la aeronave en la que viajaba el cantante sufrió un siniestro en la vereda Romita, área situada sobre la vía que conecta Paipa y Duitama, cuando se dirigía hacia Medellín.

El cantante se trasladaba a la capital antioqueña para cumplir una presentación en Marinilla, como parte de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, festividad tradicional de ese municipio programada para la noche del sábado.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noticia provocó una inmediata reacción en redes sociales, desde manifestaciones de tristeza por el hecho, hasta publicaciones de seguidores y colegas recordaron diversos episodios de la carrera del artista a lo largo de su vida, mientras se le reconocía su lugar como una de las figuras clave en la proyección internacional que vivió la música popular colombiana en los últimos años.

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación oficial sobre el accidente de la aeronave N325FA que dejó seis víctimas fatales en Boyacá - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Entre las anécdotas más mencionadas apareció el relato que Jiménez compartió en el formato de entrevistas Sin Filtro de Revista Semana en marzo de 2025. En esa ocasión, el cantante describió uno de los momentos más inusuales que vivió con sus fanáticos fuera de los escenarios.

“Hay muchas que no se pueden contar, pero de las relevantes, había una pareja que va mucho a mis conciertos que no son de aquí de este país”, comentó inicialmente.

En esa ocasión, Jimenez describió a la mujer de la relación como “muy bonita” y relató que accedió a beber algunos tragos con ambos. “Cuando estábamos tomando en el cuarto, el señor me dice: ‘Mira, no vayas a tomar mal lo que te voy a decir, pero yo quiero que le hagas el amor a mi mujer’”, relató el artista, que no ocultó su sorpresa por la proposición.

“Son las tres de la mañana, estamos en un hotel tomando, la señora está buenísima y me dice eso. Y yo: ‘No, yo me voy de aquí, muchas gracias’. Mejor dicho, me puse mis zapatos porque estaba acostado así ya en la cama”, agregó el cantante, describiendo su reacción ante la inesperada propuesta.

El cantante relató que la propia mujer fue la que insistió con mantener el encuentro íntimo. “Y ella me dice: ‘Sí, yo ya lo hablé con él y pues él sabe que tú eres mi crush, mi amor platónico’. Él me dice que no tiene problema”, relató.

La situación escaló hasta el punto de que el hombre intentó ofrecerle dinero a Yeison para cumplirle la fantasía a su pareja. “Si me quieres cobrar, cóbrame. Ya, hágale el amor a esta vieja, no me chimbeé más”, le habría dicho el sujeto al cantante, que finalmente tomó la decisión de abandonar el cuarto de hotel.

“Yo me fui de una. Porque yo dije: ‘No, ese man está muy loco. O sea, no’”, finalizó.

Fiscalía abrió investigación por accidente de avioneta que dejó seis muertos, incluido al cantante Yeison Jiménez

El episodio revivió anécdotas del cantante, entre ellas una experiencia inusual con una pareja de fanáticos que le propuso cumplir una fantasía sexual - crédito @yeison_jimenez/Instagram

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), anunció en la noche del sábado 10 de enero, que abrió una indagación sobre el accidente de la aeronave particular de matrícula N325FA, que se presentó entre Paipa y Duitama (Boyacá).

“Luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”, indicó la Fiscalía.