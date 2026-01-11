Colombia

Murió Yeison Jiménez: Medicina Legal confirmó que el cuerpo llegará a Bogotá

El cantante de música popular junto a los ocupantes de la avioneta accidentada estarán a la capital del país, tras el siniestro aéreo en Boyacá

El cuerpo del cantante de
El cuerpo del cantante de música popular Yeison Jiménez ya se encuentra en Bogotá - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El accidente que cobró la vida del reconocido cantante de músca popular, Yeison Jiménez, y parte de su equipo ocurrió la tarde del sábado 10 de enero, cuando una aeronave privada con matrícula N325FA se precipitó entre Paipa y Duitama, en Boyacá. Las autoridades confirmaron que ningún ocupante sobrevivió al siniestro.

Tras la tragedia, los restos de las víctimas fueron trasladados a Bogotá.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses explicó que este procedimiento busca avanzar en la identificación plena de cada persona fallecida, en coordinación con el equipo forense de Cundinamarca.

Según el comunicado oficial de la entidad, el traslado se llevó a cabo “conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, con el fin de adelantar los procedimientos de identificación plena”.

Medicina Legal informó que los
Medicina Legal informó que los cuerpos de las seis víctimas serán trasladados a la capital del país en articulación con el equipo de Cundinamarca - crédito @yeison_jimenez/Instagram

La institución destacó que todas las actuaciones se realizan bajo estrictos parámetros técnicos y legales, tal como exigen las investigaciones judiciales en este tipo de casos.

El Instituto continuará atento al desarrollo del caso y, en atención a su naturaleza misional, la información técnica y procedimental que se derive de las actuaciones será remitida oportunamente y de manera exclusiva a las autoridades competentes, en el marco de la investigación”, señala el comunicado.

La confirmación del fallecimiento de Yeison Jiménez y su equipo ha generado conmoción en el país, mientras las familias esperan los resultados de las pruebas forenses y la evolución de las investigaciones.

Fiscalía abrió investigación por el accidente de avioneta que dejó seis muertos, incluido al cantante Yeison Jiménez

La Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una investigación penal tras el accidente aéreo que costó la vida al cantante Yeison Jiménez y a otros cinco ocupantes de una avioneta en Boyacá.

El siniestro ocurrió en la vereda Romita, sobre la vía entre Paipa y Duitama, y provocó un incendio que movilizó a bomberos y personal de rescate.

Los cuerpos serán trasladados a
Los cuerpos serán trasladados a Medicina Legal en Bogotá para identificación oficial - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y X

Las autoridades reportaron que los seis cuerpos serán trasladados a Medicina Legal en Bogotá para establecer plenamente su identidad. “Los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”, informó la Fiscalía.

La investigación estará a cargo de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del CTI, en coordinación con la Aerocivil y la Policía Nacional.

El proceso incluye la recolección de informes técnicos, análisis forenses y testimonios de testigos, pasos clave para reconstruir el momento del accidente y determinar las causas.

La Aeronáutica Civil confirmó que la avioneta perdió el control segundos después de despegar del aeropuerto de Paipa. Según la entidad, “se activó el protocolo de investigación y se ofrecerán actualizaciones conforme se dispongan de datos confirmados”.

Esta es la aeronave en
Esta es la aeronave en la que viajaba el artista de música popular - crédito (@YeisonJimenez/Instagram/Suministrada a Infobae)

El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) activó la señal de localización de emergencia (ELT) en la zona. Además, la entidad aseguró que “mantiene comunicación directa con la Policía Nacional y coordina la intervención de los servicios locales y del equipo SEI de Paipa para la atención de lo sucedido”.

El plan de vuelo señalaba que la aeronave transportaba a seis personas: piloto, copiloto y cuatro pasajeros, todos con destino a Medellín. Según documentos citados por el diario El Tiempo, la avioneta pertenecía a YJ Company SAS, registrada en Bogotá en octubre de 2019, y tenía como único accionista a Yeison Jiménez.

Mientras la investigación se encuentra en sus primeras etapas, la Fiscalía aclaró que “hasta el momento, no se han emitido pronunciamientos sobre posibles responsabilidades o causas definitivas”, y que la prioridad es recopilar toda la evidencia física y documental para esclarecer los hechos.

