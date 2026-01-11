Muerte de Yeison Jiménez: Así fue la llegada de la esposa al lugar del siniestro en Boyacá

Sonia Restrepo llegó al lugar donde su esposo murió en un accidente aéreo - crédito Infobae/Captura video

La muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo estremeció no solo la industria de la música colombiana, sino que dejó a sus seguidores en estado de conmoción por la inesperada noticia.

El siniestro ocurrió la tarde del sábado 10 de enero en el municipio de Paipa, sector Romita, cuando se presentó la caída de una avioneta, en la que viajaba el cantante de música popular, tres de sus músicos, el piloto de la aeronave y el copiloto.

La llegada de la esposa de Yeison Jiménez al sitio del accidente añadió una escena de profundo dolor a la jornada. Los equipos de emergencia y autoridades locales acompañaron a la familia mientras se iniciaban las investigaciones sobre las causas del accidente.

De acuerdo con las imágenes conocidas se ve a Sonia Restrepo llegando con dos personas a su lado, un hombre y una mujer, que la sostienen de los brazos, mientras de fondo se escucha el lamento ante la situación.

Sonia Restrepo llegó a Boyacá en medio de la tragedia que enfrenta su familia - crédito @EltrinoCo/X