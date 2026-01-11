Colombia

Gobierno Petro dio pistas sobre las nuevas reglas que habrá para que la vivienda no suba con el aumento del salario mínimo

El Ministerio de Vivienda justificó la medida al señalar que busca “proteger a los compradores” ante la subida de la remuneración mensual

Más de la mitad de las familias colombianas viven en arriendo y no tienen acceso a casa propia ante las dificultades económicas que vive el país - crédito Colprensa

El Gobierno de Gustavo Petro anunció nuevas directrices para la vivienda de interés social (VIS) al publicar el borrador de un decreto que establece que el precio de estos inmuebles deberá comercializarse en pesos y no en salarios mínimos, como se hacía tradicionalmente. El Ministerio de Vivienda justificó la medida al señalar que busca “proteger a los compradores” tras el reciente aumento del salario mínimo.

La propuesta del decreto surge como respuesta a la preocupación por el impacto que el incremento del salario mínimo puede tener sobre el valor final de la VIS. De acuerdo con el documento preliminar, uno de los cambios más relevantes es que “los precios deberán pactarse en pesos –y no en salarios mínimos mensuales– en todas las etapas contractuales", con el fin de evitar sobrecostos y dar mayor certeza a los adquirientes. El Ministerio de Vivienda explicó que “esta medida pretende fortalecer la protección a los compradores y preservar la naturaleza social de la VIS”.

Actualmente, la ley establece que el precio máximo de la Vivienda de Interés Social no puede superar el equivalente a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aunque este tope no es una novedad, el borrador del decreto enfatiza su cumplimiento y advierte sobre la necesidad de reglas claras para evitar “interpretaciones ambiguas y prácticas que han generado incertidumbre” en el sector.

Expertos consultados advirtieron que la medida podría poner en riesgo algunos de los negocios ya pactados bajo el esquema anterior. El documento oficial cita como sustento el artículo 91 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 293 de la Ley 2294 de 2023, lo que refuerza la intención de brindar mayor seguridad jurídica a los hogares interesados en adquirir este tipo de vivienda.

El Gobierno alista cambios en en la reglamentación para la adquisición de vivienda VIS - crédito Ministerio de Vivienda

Noticia en desarrollo...

