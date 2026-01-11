Experto en aviación explicó el “stall” que causó el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

Así quedó la avioneta en la que se movilizaba el artista - crédito Suministrado a Infobae Colombia

En la tarde del 10 de enero se registró un accidente aéreo en el Aeródromo Juan José Rondón, en el que una avioneta con seis pasajeros no logró despegar y terminó impactando en el suelo.

El golpe provocó que la aeronave se incendiara y murieran los tripulantes, entre ellos, el artista de música popular Yeison Jiménez, que el día anterior se había presentado en Santander.

Desde ese momento, políticos, celebridades, figuras públicas en general y los fanáticos de Yeison Jiménez han lamentado el hecho, que terminó con la vida de uno de los artistas más populares del país.

Además, se han conocido videos de los momentos previos del siniestro, incluyendo una grabación en la que se observa que el piloto de la avioneta estaba utilizando su teléfono celular antes de despegar.

Hipótesis sobre el accidente

Un usuario grabó los momentos previos al lamentable accidente en el que algunas personas notan que la aeronave se sale de la vía - crédito @FabianCorredor/X

En diálogo con Infobae Colombia, un experto en aviación callsign Booster habló sobre lo que considera que se pudo registrar en el accidente por los videos difundidos. En primer lugar, destacó que la avioneta era una Piper Navajo con matrícula N325FA, que debe elevarse a una velocidad de 100 a 120 nudos y tiene capacidad de 195 galones de combustible.

“No se elevaron, siguieron derecho y exploto. Fue una muerte horrible”, indicó el experto, que explicó que lo registrado en Paipa es mencionado como un “stall”.

“Cuando un avión no toma altura y se estrella, generalmente se debe a una pérdida de sustentación, que en aviación lo llamamos ”stall", donde el ángulo del ala respecto al aire es demasiado alto, haciendo que el aire se separe y pierda sustentación, o problemas graves como fallas de motor, falta de combustible, o errores de pilotaje, que impiden generar la potencia necesaria para ascender, a menudo durante el despegue o ascenso inicial, una fase crítica donde la velocidad y potencia son máximas".

Esta es la aeronave en la que viajaba el artista de música popular - crédito (@YeisonJimenez/Instagram/Suministrada a Infobae)

El experto, basándose en su conocimiento, indicó que el siniestro aéreo podrí haber sido consecuencia de una falla técnica; no obstante, serán las autoridades las encargadas de aclarar las causas del mismo.

Para explicar de una mejor manera lo que pudo haberse registrado en Boyacá, la fuente mencionó que el motor seguía funcionando, pero el ala no pudo generar la fuerza necesaria para levantarse.

“Para que un avión vuele, el aire debe fluir suavemente sobre el ala. Si el piloto inclina el morro demasiado hacia arriba, llega a un punto llamado Ángulo de Ataque Crítico. En este punto, el aire ya no puede “pegarse” a la superficie curva del ala y se vuelve turbulento. La sustentación cae drásticamente y la resistencia al avance aumenta de forma súbita. El avión no “se apaga” (el motor puede seguir funcionando al 100%), simplemente el ala deja de generar la fuerza necesaria para sostener el peso".

El accidente se registró en la tarde del 10 de enero - crédito Montaje Infobae (SuministradaainfobaeColombia/YeisonJimenez/Instagram)

También añadió que el despegue o ascenso inicial es el momento más propenso para que se registre un accidente, puesto que, al estar cerca del suelo, los factores de la potencia y la velocidad, hacen que exista muy poco tiempo de reacción ante una posible emergencia.

Por último, mencionó lo que suelen hacer los pilotos para evitar un “stall”; sin embargo, cabe aclarar que no hay información sobre el momento del siniestro y si el piloto de la avioneta en la que estaba Yeison Jiménez intentó tomar alguna de estas medidas.

“Mantener siempre una velocidad por encima de la velocidad de pérdida, usualmente mantener un margen del 30%. Usar los flaps correctamente para aumentar la curvatura del ala, lo que permite generar más sustentación a velocidades más bajas”.