Políticos reaccionaron a la encuesta de AtlasIntel: pone a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la cima de la contienda electoral

Dirigentes reaccionaron con entusiasmo y advertencias tras los resultados que ubican a De la Espriella e Iván Cepeda como favoritos en las próximas elecciones presidenciales

Wilson Ruiz Orejuela, Ingrid Betancourt
Wilson Ruiz Orejuela, Ingrid Betancourt y Enrique Gómez se pronunciaron por reciente encuesta de AtlasIntel sobre la contienda electoral 2026 - crédito Montaje Infobae

La firma AtlasIntel, considerada la principal empresa de estudios electorales en Estados Unidos según el ranking de 2025 elaborado por el reconocido estadístico Nate Silver, continúa consolidando su reputación internacional.

Semana informó que la compañía logró ese reconocimiento tras realizar pronósticos precisos en las elecciones presidenciales de 2020 y 2024 en territorio estadounidense, además de obtener aciertos significativos en procesos de Argentina, Brasil, Chile, Sudáfrica y España.

Cuando faltan cinco meses para los próximos comicios presidenciales, Semana presentó la primera encuesta realizada por AtlasIntel para su publicación, revelando un escenario electoral altamente competitivo.

El sondeo ubica a Abelardo de la Espriella en el primer lugar con 28% de intención de voto, seguido muy de cerca por Iván Cepeda, quien suma 26,5%. La encuesta situó a Sergio Fajardo en la tercera posición, con 9,4%.

Según encuesta de AtlasIntel, entre
Según encuesta de AtlasIntel, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda está el próximo presidente de Colombia - crédito @delaespriella_style y Luisa González/Reuters

Más atrás aparecen Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, ambos con 5,1%. Completan la lista de aspirantes Claudia López (2,6%), Enrique Peñalosa (2,3%), Juan Daniel Oviedo (1,8%), Aníbal Gaviria (1,3%), Juan Manuel Galán (1,1%), David Luna (0,9%), Vicky Dávila (0,9%), Daniel Quintero (0,4%), Mauricio Cárdenas (0,4%), Roy Barreras (0,2%) y Daniel Palacios sin registro de intención.

El estudio muestra que el 1,1% de los consultados manifestó no participar en la elección, el 7,2% se inclinó por el voto en blanco y el 5,7% indicó no haber tomado una decisión.

La medición se realizó entre el 5 y el 8 de enero de 2026, periodo en el que la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses ocupó la agenda informativa y pudo influir en el ánimo del electorado.

La muestra incluyó 4.520 personas, seleccionadas mediante el sistema digital aleatorio Atlas RDR.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. El exministro Wilson Ruiz Orejuela expresó en X: “¡Este año gana Colombia! El país necesita seguridad con legalidad y justicia sin impunidad. Ese liderazgo lo tiene @ABDELAESPRIELLA como Presidente. Este 8 de marzo, vota por el Senador del Tigre. Salvemos a Colombia Juntos”.

Wilson Ruiz Orejuela reafirmó su
Wilson Ruiz Orejuela reafirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella tras encuesta de AtlasIntel - crédito @WilsonRuizO

Por su parte, el militante del Centro Democrático Andrés Guerra Hoyos celebró en X: “PASO A PASO… Encuesta hoy de @revistasemana y @atlasintel cómo quedaría la GRAN CONSULTA POR COLOMBIA el 8 de marzo… CONTIGO PALOMA @PalomaValenciaL UNIDAD=VICTORIA”.

Andrés Guerra Hoyos mostró su
Andrés Guerra Hoyos mostró su apoyo a Paloma Valencia - crédito @andresguerraho

La exsenadora Ingrid Betancourt también se pronunció afirmando que: “Buenas noticias con la Primera encuesta 2026: Se le puede ganar a Petro. Abelardo sigue rugiendo fuerte y frena a Cepeda. La Gran Consulta se va afianzando con Paloma y Pinzón punteando. Todo es posible. Vamos a salir del caos narcopetrista”.

Ingrid Betancourt celebró los resultados
Ingrid Betancourt celebró los resultados de reciente encuesta de AtlasIntel - crédito @IBetancourtCol

El concejal de Medellín por el Centro Democrático Juan Carlos Vélez Uribe, en su cuenta de X, resaltó: “Lo más importante de la encuesta hoy de Atlas Intel publicada hoy por @RevistaSemana es que @IvanCepedaCast pierde en segunda vuelta con Abelardo, Fajardo y Paloma. Un golpe duro para el candidato comunista”.

Juan Carlos Vélez Uribe señaló
Juan Carlos Vélez Uribe señaló que la encuesta de AtlasIntel es "un golpe duro para el candidato comunista" - crédito @jcvelezuribe

Enrique Gómez, abogado y jefe de debate de Abelardo de la Espriella, expresó optimismo sobre el panorama: “Vamos a ganar en primera vuelta con el Tigre @ABDELAESPRIELLA”.

Enrique Gómez afirmó que con
Enrique Gómez afirmó que con Abelardo de la Espriella ganarán en primera vuelta - crédito @Enrique_GomezM

El senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín expresó en X su respaldo a Abelardo de la Espriella: “De la mano de Dios, este año Colombia gana”.

Afirmó que “esto apenas comienza” y aseguró que, “unidos, derrotaremos a la izquierda y devolveremos el orden, la esperanza y el futuro al país”.

Mauricio Gómez Amín afirmó que
Mauricio Gómez Amín afirmó que Abelardo de la Espriella derrotará al petrismo - crédito @MauricioGomezCO

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero celebró que “el candidato de Petro pierde en segunda vuelta frente a varios candidatos” y criticó la estrategia de evitar debates y entrevistas, al tiempo que advirtió que “no hay que confiarse”.

Andrés Forero afirmó que tras
Andrés Forero afirmó que tras encuesta de AtlasIntel, Petro debe replantear su estrategia - crédito @AForeroM

Por útimo, el candidato presidencial David Luna destacó el respaldo inicial a la Gran Consulta por Colombia, que ya suma “el apoyo del 18,7% de los colombianos, sin haber arrancado campaña, sin publicidad y sin pedagogía”.

Luna subrayó que alcanzar el 5,7% antes de iniciar actividades proselitistas constituye “una base sólida y muy valiosa”. Para el dirigente, “la gente sí quiere una alternativa distinta y cree en este proyecto”.

“De esta consulta saldrá el próximo presidente de Colombia. Está en nuestras manos”, remató Luna, quien llamó a sumar esfuerzos para consolidar una opción real y unida en el próximo proceso electoral.

