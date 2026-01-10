Karina García protagonizó incómodo momento con una menor de edad durante una transmisión en vivo

Mientras la creadora de contenido esperaba un vuelo, la menor que se encontraba en la sala de espera llamó la atención de la propia Karina - crédito @juanjo_1994/TikTok

Un episodio ocurrido durante una transmisión en vivo colocó a la modelo y creadora de contenido Karina García en el centro de la polémica en las redes sociales, cuando una transmisión en vivo se le fue de las manos.

El momento se originó cuando, de forma espontánea, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia saludó a una niña situada detrás de ella mientras realizaba su directo. Inicialmente no le dio importancia, pero conforme pasaron los minutos la menor se percató de la situación y realizó algunos movimientos que para los seguidores de Karina fueron interpretados como una intención de la niña de aparecer en la transmisión.

Al darse cuenta, Karina le preguntó a la niña su nombre y llegó incluso a invitarla a acercarse y participar en la cámara, en lo que fue interpretado como un gesto amistoso y sin segundas intenciones.

“Mucho gusto, mi reina. Estás muy hermosa. Muy lindas esas trenzas. Saluda a mis seguidores”, expresó Karina.

No obstante, la situación cambió de inmediato cuando la madre de la menor intervino y expresó claramente: “No autorizo que mi hija hable ni aparezca en el live”.

Según se aprecia en los videos difundidos, Karina respetó la decisión, pero dijo: “Amor, entonces dile que se corra, porque ella hace rato está acá”. El tono usado por la paisa para hacer la solicitud fue el que terminó generando el debate en cuestión de horas.

“Dice [la mamá] que no, no le da autorización. Y yo: ‘Ven, mi reina, entonces quita a la niña de ahí porque yo estoy aquí haciendo mi live con mi gente’. Pero bueno, hagamos de cuenta que no pasó nada. Sigamos”, expresó la influenciadora.

Una vez el momento se viralizó, quedó en evidencia la diferencia de puntos de vista entre quienes se pusieron del lado de la madre y su intención de defender la privacidad de la menor, a lo que se sumaron cuestionamientos a la petición de Karina a la madre. Otros, por su parte, se pusieron del lado de la modelo e hicieron hincapié en la importancia de preservar el lado espontaneo de las interacciones en redes sociales, mucho más en una transmisión en vivo.

“Como si el lugar fuera un aeropuerto privado”, “Karina estába en live y la niña era la que estába mire y mire a la cámara y ahí si no decia nada la mamá”, “Karina tienes que buscar tu espacio”, “Quieren estar grabando como si estuvieran es sus casas”, “víctima la Karina otra vez”, “La niña está seria, no le rie ni nada, y es libre de mirar donde quiera”, “Ellas son Team Melissa”, fueron algunos de los comentarios que más notoriedad alcanzaron sobre esta situación.

Karina García hizo aclaración sobre su “cuenta azul”

Como bien contó la modelo durante su estancia en La casa de los famosos Colombia, en su día abrió una cuenta en la plataforma OnlyFans en la que vendía material para adultos. Sin embargo, anunció en el mismo formato que su intención era cerrar la cuenta y dar por concluida esa etapa. Inclusive cuando participó en La mansión de Luinny trató de convencer a una participante para que dejara esa práctica.

En su cuenta de X, y con la intención de evitar malentendidos, Karina confirmó que actualmente no cuenta con una cuenta en dicha plataforma.

“Por si las dudas, no tengo página azul, la cerré hace más de un año antes de ingresar a LCDLF, no me siento orgullosa de haberlo hecho, pero es algo que no puedo borrar, estoy evolucionado y me siento feliz de la mujer que soy ahora”, escribió.

Karina García afirmó que ya no tiene cuenta en la "página azul" desde antes de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @karinagarciaof/X