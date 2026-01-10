Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Tres personas fueron halladas muertas en la vereda Los Rastrojos, zona rural de Abejorral, Oriente de Antioquia, según confirmó la Alcaldía local - crédito Colprensa

Una nueva masacre enluta a Antioquia tras conocerse el homicidio de tres hombres en Abejorral, en el oriente del departamento.

El macabro hallazgo se dio en la vereda Los Rastrojos, zona rural del municipio, según confirmó la Alcaldía de Abejorral mediante un comunicado emitido el sábado 10 de enero.

Las autoridades locales indicaron que el hallazgo de los cuerpos ocurrió a aproximadamente una hora del casco urbano, en circunstancias que permanecen bajo investigación.

La Alcaldía de Abejorral confirmó el macabro hallazgo - crédito Alcaldía de Abejorral/X

De acuerdo con la Alcaldía de Abejorral, hasta el momento “se desconoce si fueron ultimados en la zona donde fueron hallados”.

Personal del Ejército Nacional, la Policía local y unidades de criminalística se desplazaron hasta el lugar para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y establecer la identidad de los presuntos responsables.

“Se desconoce si fueron ultimados en la zona donde fueron hallados. A la zona se desplazaron unidades de Ejército, Policía local y criminalística para realizar las investigaciones que permitan dar claridad de los hechos y presuntos responsables. La ampliación de detalles de este hecho deberá ser proporcionados por las autoridades policiales y judiciales del departamento”, señaló puntualmente el comunicaco oficial.

Corpades denunció que sus alertas sobre riesgos en la zona no fueron atendidas por las autoridades de Antioquia y Abejorral - crédito @Corpades/X

Por su parte, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) dijo que “nuestras alertas eran ciertas y no fueron atendidas por las autoridades”, refiriéndose a advertencias previas sobre la situación de seguridad en el área.

La organización agregó que, según diversas fuentes, habría más de tres víctimas fatales en el hecho y expresó preocupación por lo que calificó como omisión e intento de desviar la atención por parte del Gobierno de Antioquia y la Alcaldía de Abejorral.

“Ahora no podrán seguir ocultando la veracidad de nuestras alertas y la crisis de derechos humanos en el municipio. Desde Corpades condenamos la violencia y demandamos acciones urgentes, respetuosas de los derechos humanos, para frenar el escalamiento”, afirmó la organización.

La Sijin de la Policía Nacional y el Ejército coordinan la llegada al sitio para adelantar las averiguaciones y determinar las circunstancias exactas del suceso, mientras la comunidad permanece a la espera de mayor información oficial sobre los hechos.

Reportan doble homicidio con arma de fuego en zona rural de Remedios, Antioquia

Dos hombres fueron hallados muertos con heridas de arma de fuego en la vereda Martana, zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), en la madrugada del 9 de enero de 2026.

El hecho, reportado por la Policía, ocurrió sobre la vía que conecta con el municipio de Yondó, a aproximadamente 40 minutos del casco urbano.

La primera víctima fue identificada como Javier Alcides Londoño Barrera, de 42 años, comerciante residente en el sector La 40 de Segovia. Según información de familiares, Londoño Barrera había desaparecido el miércoles 7 de enero después del mediodía, situación que no fue reportada oportunamente a las autoridades por temor a represalias.

Una de las víctimas era un comerciante que había desaparecido desde el 7 de enero - crédito Colprensa

Los parientes aseguraron que no tenía vínculos con grupos delincuenciales ni conflictos relacionados con la empresa de compra de oro que administraba. La segunda víctima permanece sin identificar.

Los cuerpos presentaban múltiples heridas de arma de fuego y laceraciones, según el reporte de Policía judicial. En el caso del segundo fallecido, se registró la ausencia bilateral de pezones y lesiones en la región abdominal.

Las autoridades iniciaron el levantamiento y traslado de los cuerpos en coordinación con la funeraria del municipio. El informe preliminar de las diligencias indica que el crimen podría estar relacionado con ajustes ilegales de cuentas por el control territorial de grupos criminales que operan en la zona, como la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, el frente José Antonio Galán del ELN y el GAO-R E4, según fuentes consultadas por este medio.

No se reportaron capturas ni identificación de los responsables. Tampoco se cuenta con registros de cámaras de seguridad en el lugar. La Fiscalía y el equipo de criminalística continúan con la investigación para esclarecer los móviles del doble homicidio y determinar la identidad de la segunda víctima.