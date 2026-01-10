Ciudadano danés deambulaba por las calles de Chía, Cundinamarca: Migración Colombia garantizó su salida segura del país

El ciudadano había llegado a territorio colombiano en septiembre de 2025 - crédito Migración Colombia/Facebook

El turismo internacional en Colombia ha mostrado un crecimiento sostenido durante 2025, impulsando al sector como uno de los motores más importantes de la economía nacional.

Entre enero y septiembre se registró la llegada de más de 3,5 millones de turistas extranjeros no residentes, dentro de un total de 4,9 millones de visitantes no residentes, lo que representó un aumento del 5,2% respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras de ProColombia.

Un ciudadano de Dinamarca en situación de vulnerabilidad recibió atención y protección de Migración Colombia en Chía, a través de la política Red Migrante y apoyo consular - crédito Migración Colombia/Facebook

En este contexto, ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades han ingresado a Colombia con la intención de permanecer en el país; no obstante, diversas situaciones han provocado que algunos enfrenten condiciones adversas, lo que ha generado preocupación y angustia entre sus familiares debido a la falta de información sobre su paradero.

Ese fue el caso de un ciudadano de Dinamarca, que fue hallado en Chía (Cundinamarca) en condición de calle por Migración Colombia.

El extranjero, que había ingresado al país como turista regular en septiembre de 2025, se quedó de manera irregular, al parecer y según informó la entidad, debido a su estado de abandono y vulnerabilidad.

El hombre se encontraba en situación de calle en las calles de Chía, Cundinamarca - crédito Migración Colombia/Facebook

Por ello, las autoridades migratorias activaron la política de Derechos Humanos Red Migrante, con apoyo consular, logrando la salida segura del ciudadano danés como sujeto de especial protección.

El balance del turismo en Colombia durante 2025

Entre enero y septiembre de 2025, el país alcanzó US$5.248 millones en ingresos por transporte aéreo de pasajeros y viajes en el primer semestre, reflejando un incremento del 11,4% frente a 2024, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Las proyecciones de Anato para el cierre de año apuntaron a US$11.344 millones en divisas turísticas y cerca de 6,7 millones de visitantes extranjeros.

El sector turístico colombiano ha sido impulsado por la recuperación de la demanda externa, la diversificación de mercados y una conectividad aérea fortalecida, según Anato y ProColombia.

Colombia recibió más de 3,5 millones de turistas extranjeros no residentes entre enero y septiembre de 2025 - crédito Aeronáutica Civil/Europa Press

Entre los países que más turistas enviaron a Colombia sobresale Estados Unidos, con 893.824 visitantes; seguido por México, con 304.661; y Ecuador, con 242.180.

Otros países con aportes significativos fueron Perú, con 189.977; Chile, con 154.002; Panamá, con 147.198; Venezuela, con 146.035; Brasil, con 144.725; España, con 137.618 y Costa Rica, con 124.786. El mayor crecimiento interanual se registró en Perú, cion 24,8%; Brasil, con 22%; España, con 15% y México, con 10%, según ProColombia.

La conectividad aérea internacional fue clave, con 1.520 frecuencias semanales y más de 288.000 sillas disponibles, conectando a Colombia con 29 países y operadas por 29 aerolíneas a noviembre de 2025.

Estados Unidos lidera en número de frecuencias y sillas, seguido por Panamá, México, Perú y Ecuador. El tráfico internacional de pasajeros alcanzó 18,3 millones entre enero y septiembre, con un crecimiento del 7,3%, a pesar de una disminución del 2,2% en el tráfico nacional.

El mercado aéreo evidenció que Avianca y Latam Airlines lideraron el crecimiento internacional, con variaciones positivas del 14,1% y 14,9%, mientras que aerolíneas estadounidenses como American Airlines y Spirit Airlines experimentaron caídas de -33,1% y -18,5%, respectivamente.

Según Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, la expansión de rutas hacia mercados estratégicos impulsa la llegada de visitantes y el gasto turístico. De otro lado, el turismo emisor también mostró dinamismo, con 4,7 millones de colombianos que viajaron al exterior entre enero y octubre, un 3% más que en 2024.

Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, destacó que el crecimiento de mercados como Perú, México y España evidencia “la confianza que continúa ganando Colombia como destino turístico en el mundo. El crecimiento de mercados como Perú, México y España demuestra que nuestra oferta es cada vez más diversa y competitiva”, dijo en declaraciones citadas por El Colombiano.