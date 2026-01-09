Petro reveló detalles inéditos de su llamada con Trump: también habló del régimen en Venezuela y de la seguridad nacional de Colombia

Petro y Trump hablaron por teléfono durante 55 minutos la tarde del miércoles 7 de enero de 2026 en la antesala de lo que fue el discurso que el presidente colombiano pronunció en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, y tras convocar a una serie de movilizaciones a nivel nacional en defensa de la soberanía luego de que el mandatario norteamericano dijo que "sonaba bien" para él realizar una acción militar similar a la Maduro, pero en Colombia - créditos @infopresidencia/IG | @realdonaldtrump/IG

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que recibió una advertencia directa de Donald Trump sobre la preparación de “cosas malas” en su país, incluyendo una posible operación militar.

Así lo relató en una entrevista exclusiva concedida a El País América (Petro: “Trump me dijo que estaba pensando hacer cosas malas en Colombia, una operación militar”, publicada el 9 de enero de 2026), y en medio de la suscitada tensión política entre el Gobierno colombiano y la administración estadounidense encabezada por Donald Trump.

La conversación telefónica entre ambos líderes, que se extendió por casi una hora, marcó un giro en la narrativa oficial, tras semanas de incertidumbre y amenazas públicas, y luego de lo que fueron las declaraciones de ambos tras el operativo militar que dio con la caída en Caracas del dictador venezolano Nicolás Maduro.

La entrevista, realizada en la residencia presidencial de la Casa de Nariño, expuso la preocupación de Petro ante la posibilidad de ser capturado y extraditado bajo acusaciones promovidas desde sectores radicales de Estados Unidos.

“Indudablemente. Nicolás Maduro o cualquier presidente en el mundo puede ser extraído si no concuerda con ciertos intereses”, declaró Petro al medio español.

La referencia a la reciente captura y traslado de Maduro a territorio estadounidense sirvió como telón de fondo para dimensionar la gravedad de la amenaza.

Según el relato recogido en la charla, el presidente colombiano se apoyó en “el pueblo” como su principal defensa ante la falta de infraestructura militar adecuada.

“Aquí ni siquiera hay defensa antiaérea. Nunca se compró porque la lucha es interna. La guerrilla no tiene aviones de combate F-16 y el Ejército no cuenta con ese tipo de defensa”, explicó Petro.

Ante la presión, el jefe de Estado decidió convocar a la resistencia popular mediante concentraciones masivas en varias ciudades del país. Estas manifestaciones culminaron con un discurso en la plaza de Bolívar de Bogotá, la noche del miércoles 7 de enero de 2026, en el que confirmó la reunión entre ambas naciones en la Casa Blanca y anunció la invitación a Colombia dirigida a Delcy Rodríguez, presidenta interina del régimen.

El presidente colombiano Gustavo Petro se dirigió a sus simpatizantes en una manifestación convocada para protestar contra los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, en Bogotá, Colombia, el miércoles 7 de enero de 2026 - crédito Santiago Saldarriaga/AP

La llamada entre Petro y Trump que le bajó el tono a las declaraciones de ambos

El contacto telefónico con el presidente Trump permitió, según el mandatario colombiano, rebajar momentáneamente el nivel de tensión.

“Creo que se congeló, pero puedo equivocarme. No supimos qué acción militar se planificaba, solo que había una en curso”, afirmó el presidente Petro.

Durante la llamada, Trump habría admitido que “estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia” y que “el mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar”, explicó Petro.

Estas declaraciones dieron cuenta del clima de incertidumbre que rodeó al Palacio de Nariño en los días previos y, más aún, cuando el mismo Trump aseguró el mismo sábado 3 de enero de 2026 (día en que se llevó a cabo la Operación Resolución Absoluta por parte de la Fuerza Delta de los EE. UU. que dio con Maduro y su esposa Cilia Flores) Trump advirtió que Petro debía “cuidarse el trasero”.

En esta foto difundida por la Casa Blanca, el presidente Donald Trump supervisa las operaciones militares estadounidenses en Venezuela, junto al director de la CIA, John Ratcliffe, a la izquierda, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el sábado 3 de enero de 2026, y días antes de la llamada que tuvieron Trump y Petro - crédito Molly Riley/La Casa Blanca a través de AP

Qué aspectos abordó Petro: narcotráfico, su relación con Trump, la situación en Venezuela, el expresidente Uribe y más

En la conversación, el presidente Petro expuso sus argumentos sobre la lucha contra el narcotráfico, la situación en Venezuela y la necesidad de abrir canales de diálogo.

En torno al narcotráfico y las políticas de extradición, el mandatario colombiano sostuvo una postura crítica tanto hacia los grupos armados como hacia el manejo estadounidense de la situación.

“En realidad yo no les reconozco ese estatus porque son grupos que se han dedicado a la codicia”, expresó, descartando cualquier legitimidad política de estas organizaciones.

Petro también señaló la contradicción de Estados Unidos al negociar con criminales:

“Negociar con un grupo delincuencial lo hace Estados Unidos todo el tiempo. Estados Unidos negocia con los señores capos que nosotros extraditamos”. Según él, el papel de la Fiscalía colombiana en las negociaciones ha sido limitado “por miedo”, y consideró que Trump podría ayudar a destrabar esa situación.

La captura de Nicolás Maduro, enfrenta cargos federales estadounidenses que incluyen narcoterrorismo, conspiración, narcotráfico, blanqueo de dinero y otros, provocó que la tensión diplomática subiera de tono con las declaraciones de ambos mandatarios - crédito REUTERS/Adam Gray

Además, el gobernante colombiano sostuvo que la información que recibía Trump provenía principalmente de la oposición radicada en el estado de Florida, señalando que “esa oposición miente sobre nuestra lucha contra el narcotráfico”.

También mencionó la influencia de figuras como Álvaro Uribe, expresidente colombiano, al defender posturas que, según Petro, justifican intervenciones externas: “Usted lee lo que dice Álvaro Uribe (expresidente colombiano) y prácticamente viene a defender que nos ataquen”.

Al ser consultado sobre el panorama político nacional y su posible participación tras dejar la presidencia, Petro marcó distancia de cualquier injerencia.

“Yo no me puedo meter en política. Está prohibido”, puntualizó en la entrevista, pero si lanzó un dardo, al mencionar frente a la comparación con otros expresidentes su futuro de esta forma: “No soy un viejo cansón. No soy tan viejo como él [Álvaro Uribe]. Prefiero dedicarme a leer y a escribir libros”.

De este modo, descartó un rol activo en la vida política tras finalizar su mandato.

Sobre la relación personal con Trump, el mandatario colombiano destacó ciertos paralelismos.

“Hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar”, comentó en tono distendido, y también reconoció que en asuntos como la lucha antidrogas, sus posturas no difieren tanto.

“Me dijo algo que me gustó: ‘Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí’”, destacó Petro en el diálogo con el medio español.

En su discurso en la Plaza de Bolívar el jefe de Estado colombiano confirmó que la presidenta interina del régimen venezolano Delcy Rodríguez fue invitada por él para que se reúnan en el país - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La crisis en Venezuela: Petro se refirió a lo que viene con Delcy Rodríguez como presidente interina

La entrevista también abordó la situación en Venezuela tras la captura de Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta interina del régimen,

Petro habló acerca de su amistad con Rodríguez y valoró la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana.

“La acusaron de ser la traidora. Ella ve la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana, pero su tarea central debería ser unir al pueblo de Venezuela. Si el pueblo se divide, habrá colonización. Si se une y busca una salida política al problema evidente que hay, puede avanzar”, apuntó el mandatario de los colombianos.

Respecto a la mediación internacional, el presidente colombiano aseguró que propuso, junto a otros países como México y Noruega, un acuerdo que permitiera elecciones libres en Venezuela.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención fue lo que Petro recalcó sobre una reunión que sostuvo con Nicolás Maduro en la capital:

“Antes de las elecciones buscamos un acuerdo para celebrar elecciones libres. Hablé con [el expresidente Joe] Biden y con Maduro sobre esa opción. En Bogotá se hizo quizá la última reunión con gobiernos de Europa, el de Estados Unidos, varios latinoamericanos y nosotros”, narró el jefe de Estado.

Sin embargo, la propuesta de un gobierno compartido y un plebiscito no fue aceptada ni por Estados Unidos ni por Maduro, lo que derivó en el fracaso del intento.

Al ser consultado sobre la legitimidad del proceso electoral venezolano, Petro sostuvo: “Yo no considero que fueran unas elecciones libres”.

Esta posición fue compartida por otros gobiernos de la región, entre ellos Brasil y México, agregó Petro, que considera que cualquier tipo de mediación se ha vuelto inviable.

Para Petro las elecciones en Venezuela no fueron "libres" - crédito Presidencia de la República

Petro se refirió al decreto de emergencia económica que le valió críticas de varios sectores

La coyuntura política y económica de Colombia también fue tema de análisis, debido a que ahondó en otro de los focos de polémica del Gobierno de Petro decretó la emergencia económica en diciembre de 2025.

Su fin, en palabras del mismo Petro: cubrir un déficit de 16,3 billones de pesos (unos 4.350 millones de dólares) en el presupuesto de 2026.

El mandatario reconoció que la medida refleja la fragilidad del momento político y económico, a pocos meses de las próximas elecciones, y la necesidad de tomar decisiones excepcionales para garantizar la estabilidad del país.

Al cierre de la entrevista, Petro resaltó la movilización popular en apoyo a su mandato.

“El que ya faltando tan poco salga tanta gente a las plazas demuestra fuerza. Me siento muy satisfecho de la compañía del pueblo”, concluyó el jefe de Estado.