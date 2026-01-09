Colombia

Donald Trump confirmó que se reunirá con Gustavo Petro la primera semana de febrero: “Será muy beneficioso”

El presidente estadounidense aseguró que espera con interés el encuentro con su homólogo en Colombia

En su momento, el presidente
En su momento, el presidente Donald Trump aseguró que conversar por teléfono con Gustavo Petro fue un "honor" - crédito Reuters/Colprensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó detalles de la reunión que pactó con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, en una llamada telefónica en la que lograron desescalar un poco la tensión existente entre ambos gobiernos. En su momento, el jefe de Estado norteamericano aseguró que el encuentro será en Washington.

A través de su cuenta oficial en Truth Social, Trump informó que ya se estableció una fecha para el encuentro con su homólogo. La reunión se llevará a cabo la primera semana de febrero de 2026, aunque no aclaró qué día tendrá lugar. Lo esperará en la Casa Blanca.

El presidente Gustavo Petro conversó
El presidente Gustavo Petro conversó con el presidente Donald Trump en medio de tensiones - crédito Redes sociales/X

Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos”, detalló.

Indicó que, aunque tiene claro que el diálogo que se suscite con Petro tendrá buenos resultados, recalcó su punto de vista con respecto al narcotráfico, un flagelo que no ha podido ser destruido y que ha generado divisiones entre sus gobiernos, debido a que tiene políticas de lucha antidrogas distintas.

Es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, añadió.

El presidente Donald Trump informó
El presidente Donald Trump informó sobre la reunión que tendrá con el presidente Gustavo Petro - crédito @realDonaldTrump/Truth Social

La reducción de las tensiones se hizo evidente justo después de la llamada entre los mandatarios, sobre todo, por la manera como el jefe de Estado norteamericano se refirió a Petro en la publicación en la que confirmó que hubo un diálogo fructífero. Aseguró que fue un “honor” conversar con él y que esperaba que pudieran hablar presencialmente.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”, indicó.

Donald Trump se refirió a
Donald Trump se refirió a la conversación que tuvo con el presidente Gustavo Petro - crédito Donald Trump/Truth Social

Los pasos para mejorar la situación con Estados Unidos

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, informó que su responsabilidad en a gestión del encuentro entre los jefes de Estado se centró, en parte, en el envío de una carta para el agendamiento de la reunión y el establecimiento de la fecha en la que ella viajará a territorio estadounidense.

También tenemos compromisos con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y entrevistas con representantes y parlamentarios”, explicó la canciller colombiana en conversación con El Espectador.

Ante el desescalamiento de las tensiones entre las naciones, que se intensificó luego de que Trump advirtiera que no descartaba realizar una intervención militar en Colombia, la funcionaria aseguró que los colombianos “pueden dormir tranquilos”, puesto que menguaron los ánimos entre los presidentes.

La canciller de Colombia, Rosa
La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, dijo que los colombianos "pueden dormir tranquilos" porque bajaron los humos entre Petro y Trumo - crédito Sergio Acero/Reuters

Reconoció, además, que al percibir la advertencia de Trump como una “amenaza” real, se adelantaron todas las gestiones necesarias para conversar con el Gobierno estadounidense y evitar cualquier acción militar en territorio colombiano. “Aceleramos el poder hablar con todos los actores que pudieran ayudar a restablecer la comunicación directa”, precisó.

Aunado a ello, aseguró que el presidente Gustavo Petro no tiene ningún proceso penal abierto en Estados Unidos. En ese sentido, aseguró que fue equivocada su inclusión en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), así como la de su exesposa Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro; y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

El presidente Gustavo Petro aparece
El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac

“No, el presidente no tiene ningún proceso. El presidente fue incluido en esta lista —Clinton— junto con miembros de su familia como una medida punitiva en un momento en el que había una tensión verbal bastante alta con el presidente Trump”, detalló al medio citado.

