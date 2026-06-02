Colombia

Bogotá lanzó programa técnico laboral en mercadeo y ventas para mujeres con incentivos del 75% del salario mínimo: así puede participar

Las beneficiarias cursarán Social Tech y Avanzatech, además de tutorías y seguimiento, y contarán con apoyo para gestionar prácticas en entornos corporativos, según el desempeño y la ruta definida

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El programa ofrece un incentivo económico equivalente al 75% del salario mínimo mensual legal vigente para facilitar la formación en mercadeo y ventas - crédito Ipes
El programa ofrece un incentivo económico equivalente al 75% del salario mínimo mensual legal vigente para facilitar la formación en mercadeo y ventas - crédito Ipes

El Instituto para la Economía Social (Ipes) de Bogotá lanzó el programa de Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas, dirigido inicialmente a 16 mujeres de la economía informal, quienes recibirán un incentivo económico equivalente al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) durante el proceso de formación.

De acuerdo con la entidad distrital, dicho monto representa cerca de un millón de pesos mensuales, una cifra significativa para quienes buscan alternativas de crecimiento y estabilidad económica en la ciudad. La convocatoria, estructurada en alianza con Kuepa Educación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, contempla 20 becas completas para este proceso formativo.

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El objetivo es que las participantes no solo accedan a un título reconocido, sino que cuenten con acompañamiento continuo y, al finalizar sus estudios, tengan rutas claras de inserción laboral en grandes empresas y multinacionales.

El programa está compuesto por 360 horas de formación presencial, de lunes a viernes en la jornada de la mañana, y se complementa con seis meses de práctica en contextos reales del mercado laboral corporativo. Las beneficiarias recibirán, además, capacitación en habilidades digitales mediante los cursos Social Tech y Avanzatech de la cartera TIC, fortaleciendo así su perfil profesional y su capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos que exige el mercado actual.

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El curso cuenta con 360 horas de formación presencial, sumadas a seis meses de práctica en entornos reales del mercado laboral - crédito Alcaldía de Bogotá

La directora del Ipes, Catalina Arciniegas, subraya la importancia de este tipo de oportunidades: “El acceso a la formación es una de las herramientas más poderosas para mejorar las condiciones de vida”. La subdirectora de Formación y Empleabilidad, Jenyfer Juez, agregó que “seguimos ampliando nuestra oferta de formación para responder a las necesidades de la población”, en referencia a las más de 7.800 mujeres vendedoras informales identificadas en la capital, de las cuales 1.242 son jóvenes entre 18 y 28 años.

Para la entidad, el programa Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas no solo representa una oportunidad educativa, también un modelo de inclusión productiva con enfoque de género. A través del incentivo económico mensual, el Ipes reconoce las barreras que enfrentan las mujeres en la economía informal y busca reducir la brecha de acceso a la educación y al empleo digno.

El proceso de selección priorizó a mujeres que, además de ser vendedoras informales, hayan demostrado interés en mejorar su situación laboral y empresarial. Durante la formación, las beneficiarias contarán con acompañamiento individual y grupal, seguimiento al desempeño académico y apoyo en la búsqueda de prácticas laborales formales.

IPES, en alianza con Kuepa Educación y MinTIC, busca reducir la brecha de acceso a educación y empleo digno para mujeres trabajadoras informales en Bogotá - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
IPES, en alianza con Kuepa Educación y MinTIC, busca reducir la brecha de acceso a educación y empleo digno para mujeres trabajadoras informales en Bogotá - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Una de las participantes expresó su entusiasmo: “Para mí esta oportunidad significa crecer, aprender y poder mejorar mi negocio. Es una puerta que se abre para salir adelante con más herramientas y confianza”.

Empleabilidad y acompañamiento

El programa no termina con la formación técnica. Kuepa Educación, en alianza con el Ipes, realizará un proceso de vinculación laboral, facilitando la inserción de las egresadas en empresas que demandan talento en mercadeo y ventas. De acuerdo con el rendimiento académico, las estudiantes podrán acceder a prácticas y empleos formales.

La iniciativa se suma a la oferta integral de formación del Ipes, que incluye bachillerato flexible, programas técnicos, cursos en habilidades digitales, manipulación de alimentos y orientación para el empleo, todos dirigidos a vendedores informales, vivanderos y sus familias. Entre los cursos disponibles se destacan: manipulación de alimentos, manejo básico de máquina plana, sistemas básicos, ventas y servicio al cliente, preparación de comidas rápidas gourmet, y orientación para el empleo y el trabajo.

¿Cómo acceder a estas oportunidades?

Quienes estén interesadas en participar en futuras cohortes o en otros programas de formación pueden consultar la oferta vigente y realizar su inscripción a través de la página web oficial del Ipes: www.ipes.gov.co/index.php/programas/formacion/formacion-y-capacitacion o acercarse a la Casa del Vendedor (carrera 9 No. 10-59) para recibir orientación personalizada.

Las participantes recibirán acompañamiento individual y grupal, respaldo académico y apoyo en la inserción laboral en grandes empresas y multinacionales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
Las participantes recibirán acompañamiento individual y grupal, respaldo académico y apoyo en la inserción laboral en grandes empresas y multinacionales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

El Ipes también ofrece servicios para el fortalecimiento empresarial, ferias institucionales, puntos comerciales y la Red de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público (Redep), todos orientados a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas que dependen de la economía popular.

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