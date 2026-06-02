Iglesia católica cuestionó a las campañas de De la Espriella y Cepeda por su lenguaje: “Hasta destrozar la imagen y la dignidad del otro”

La Iglesia Católica aseguró que las campañas políticas de los candidatos que han pasado a la segunda vuelta electoral promueven de forma agresiva y sin pudor una lógica que legitima la violencia verbal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae VisualesIA ScribNews

Luego de que los colombianos acudieran a las urnas el 31 de mayo de 2026 para elegir a un nuevo presidente o presidenta en primera vuelta, la Conferencia Episcopal de Colombia emitió un comunicado en el que instó a la ciudadanía a dejar de lado la violencia verbal sujeta al debate político-electoral actual. Esto, teniendo en cuenta que han surgido comentarios en los que, incluso, se ha tendido a “destrozar” al otro que piensa distinto.

Según el obispo de Engativá y secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Germán Medina Acosta, esto tipo de declaraciones están siendo promovidas por las mismas campañas de los aspirantes Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro, que competirán en la segunda vuelta presidencial el 21 de junio de 2026.

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“Compartimos la preocupación de numerosos colombianos y colombianas ante la manera como las campañas políticas de los candidatos que han pasado a la segunda vuelta electoral promueven de forma agresiva y sin pudor una lógica que legitima la violencia verbal. Insultos, maltratos y descalificaciones van y vienen hasta destrozar la imagen y la dignidad del otro en un desenfreno que no podría darse en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre nosotros”, dijo monseñor.

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