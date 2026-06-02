Colombia

Iglesia católica cuestionó a las campañas de De la Espriella y Cepeda por su lenguaje: “Hasta destrozar la imagen y la dignidad del otro”

La Conferencia Episcopal de Colombia advirtió que se han identificado insultos, maltratos y descalificaciones, así como manipulación emocional de la población

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda mirándose fijamente, con un sacerdote de espaldas y brazos alzados en una iglesia.
La Iglesia Católica aseguró que las campañas políticas de los candidatos que han pasado a la segunda vuelta electoral promueven de forma agresiva y sin pudor una lógica que legitima la violencia verbal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae VisualesIA ScribNews

Luego de que los colombianos acudieran a las urnas el 31 de mayo de 2026 para elegir a un nuevo presidente o presidenta en primera vuelta, la Conferencia Episcopal de Colombia emitió un comunicado en el que instó a la ciudadanía a dejar de lado la violencia verbal sujeta al debate político-electoral actual. Esto, teniendo en cuenta que han surgido comentarios en los que, incluso, se ha tendido a “destrozar” al otro que piensa distinto.

Según el obispo de Engativá y secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Germán Medina Acosta, esto tipo de declaraciones están siendo promovidas por las mismas campañas de los aspirantes Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro, que competirán en la segunda vuelta presidencial el 21 de junio de 2026.

PUBLICIDAD

“Compartimos la preocupación de numerosos colombianos y colombianas ante la manera como las campañas políticas de los candidatos que han pasado a la segunda vuelta electoral promueven de forma agresiva y sin pudor una lógica que legitima la violencia verbal. Insultos, maltratos y descalificaciones van y vienen hasta destrozar la imagen y la dignidad del otro en un desenfreno que no podría darse en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre nosotros”, dijo monseñor.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaElecciones Colombia 2026Iván CepedaIglesia católicaSegunda vuelta presidencialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hay alerta por las cuentas que deben hacer De la Espriella o Cepeda para resolver los problemas económicos: “El gasto social limita”

De acuerdo con la firma Fitch Ratings, el escenario político del país plantea retos inéditos para el próximo Gobierno, que encontrará un déficit fiscal histórico

Hay alerta por las cuentas que deben hacer De la Espriella o Cepeda para resolver los problemas económicos: “El gasto social limita”

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Los dos mejores equipos del primer semestre del fútbol colombiano se enfrentarán en los primeros 90 minutos de la final que definirá al campeón de mitad de año

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Bogotá lanzó programa técnico laboral en mercadeo y ventas para mujeres con incentivos del 75% del salario mínimo: así puede participar

Las beneficiarias cursarán Social Tech y Avanzatech, además de tutorías y seguimiento, y contarán con apoyo para gestionar prácticas en entornos corporativos, según el desempeño y la ruta definida

Bogotá lanzó programa técnico laboral en mercadeo y ventas para mujeres con incentivos del 75% del salario mínimo: así puede participar

Mauricio ‘Chicho’ Serna salió en defensa de Sebastián Villa: “No puede ser castigado para toda la vida”

El extremo de 30 años fue alejado de la selección Colombia tras peticiones de colectivos nacionales

Mauricio ‘Chicho’ Serna salió en defensa de Sebastián Villa: “No puede ser castigado para toda la vida”

Carlos Carrillo recibió con “sorpresa” la suspensión ordenada por la Procuraduría por participación política: “Nunca promoví a candidato alguno”

El director de la Ungrd aseguró que en ningún momento se aprovechó de su cargo ni de los recursos públicos para impulsar una candidatura a la Presidencia de la República

Carlos Carrillo recibió con “sorpresa” la suspensión ordenada por la Procuraduría por participación política: “Nunca promoví a candidato alguno”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Crecen los rumores de compromiso entre Blessd y Manuela QM antes del nacimiento de su primer hijo

Crecen los rumores de compromiso entre Blessd y Manuela QM antes del nacimiento de su primer hijo

Alex Ubago celebra 25 años de su debut discográfico con una serie de conciertos por Colombia: todo lo que debe saber

Melissa Gate pidió perdón tras votar por Abelardo de la Espriella: esta fue la razón que la llevó a cambiar su decisión

Sheila Gándara quedó en el centro de la polémica: la acusan de llevarse hasta el aire acondicionado tras su ruptura con Juanda Caribe

Habrá concierto de ‘La reina del flow’ en Bogotá: seguidores se preguntan si Carolina Ramírez estará presente

Deportes

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Mauricio ‘Chicho’ Serna salió en defensa de Sebastián Villa: “No puede ser castigado para toda la vida”

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional: jugador del Rey de Copas reveló que tuvo depresión cuando jugó en España

Campeón del Mundo con Argentina afirmó que la selección Colombia es favorita en el Mundial 2026

Esta fue la mejor participación de la selección Colombia en una Copa Mundial de la FIFA