Carlos Carrillo recibió con “sorpresa” la suspensión ordenada por la Procuraduría por participación política: “Nunca promoví a candidato alguno”

El director de la Ungrd aseguró que entiende "la preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia", refiriéndose al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @Frankzm/X

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, se pronunció en una rueda de prensa sobre la decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación de abrir una investigación disciplinaria en su contra y suspenderlo provisionalmente por presunta participación política.

“SUSPENDER PROVISIONALMENTE del ejercicio del cargo a Carlos Alberto Carrillo Arenas, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-hasta el 21 de junio de 2026 a las 4 p.m. Contra la orden de suspensión provisional no procede recurso alguno”, se lee en el auto del organismo de control, firmado por la procuradora delegada Sonia Patricia Téllez Beltrán.

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La medida responde a las declaraciones que dio Carrillo el 2 de junio de 2026 ante varios medios de comunicación, en las que se refirió a la “preocupación” del mandatario Gustavo Petro por la amplia votación que obtuvo el candidato presidencial de la derecha, Abelardo de la Espriella, en las elecciones del 31 de mayo (primera vuelta).

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fue suspendido hasta el 21 de junio de 2026 a las 4 p.m. - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“Entiendo la preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia. Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente. Ahora, considero que hay que mantenerse dentro de los límites de esa participación debida en política”, dijo.

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Carlos Carrillo se defendió: negó haber participado en política de manera indebida

Luego de que la Procuraduría emitiera el auto en el que confirma la apertura de la investigación disciplinaria y la medida cautelar contra Carlos Carrillo, el director se pronunció ante la prensa. Según indicó, su trabajo se ha centrado en sacar adelante a la Ungrd, que fue objeto de graves actos de corrupción en la anterior administración, y que, con profesionalismo, tanto él como los trabajadores de la entidad han podido recuperar.

En consecuencia, negó que, como funcionario del Estado, haya incurrido en alguna falta disciplinaria relacionada con una indebida participación en política.

La Procuraduría General de la Nación consultará la suspensión de Carlos Carrillo ante la Sala Disciplinaria de Instrucción - crédito Procuraduría General de la Nación

“Una entidad que ha venido actuando siempre de manera honesta, con apego a la ley, rechaza categóricamente cualquier interpretación según la cual mis declaraciones constituyan una falta disciplinaria. En ningún momento hice proselitismo, nunca promoví a candidato alguno ni solicité apoyo electoral para ninguna campaña. Como funcionario público reconozco y respeto los límites establecidos por la Constitución y la ley”, afirmó ante la prensa.

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Aclaró que jamás se aprovechó de su cargo ni de los recursos públicos de la Ungrd, así como tampoco de sus capacidades institucionales, para impulsar alguna candidatura a la Presidencia de la República. Por eso, confesó que recibió “con sorpresa” la decisión de la Procuraduría de suspenderlo de manera provisional.

Aseguró que lo que más le llamó la atención de la medida cautelar es el hecho de que haya sido decretada tan rápidamente, apenas dos horas después de que dio las declaraciones ante los medios que ahora son consideradas una presunta falta disciplinaria. Recordó que se trató de una respuesta que dio ante una pregunta formulada por alguien de la prensa.

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Carlos Carrillo aseguró que fue suspendido por la Procuraduría apenas dos horas después de que diera las declaraciones que fueron objeto de controversia - crédito Ungrd/X

“Yo no propicié el tema. La pregunta fue formulada a una periodista durante una rueda de prensa convocada para informar”, aclaró.

La suspensión ordenada por la Procuraduría será consultada ante la Sala Disciplinaria de Instrucción. Sin embargo, ya fue debidamente notificada a la directora del Departamento Andministrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Nhora Yhanet Mondragón Ortíz, con el fin de que designe a la persona que debe ejercer el cargo que Carlos Carrillo dejará vacante hasta el 21 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

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“COMISIONAR por el término de la investigación a la asesora adscrita a esta procuraduría delegada Kattia Milena Torres Torres, para que adelante las diligencias procesales pertinentes, practique las pruebas decretadas y, aquellas que se deriven de estas y resulten útiles, necesarias, pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos”, añade el auto de la Procuraduría.