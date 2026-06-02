Colombia

Carlos Carrillo recibió con “sorpresa” la suspensión ordenada por la Procuraduría por participación política: “Nunca promoví a candidato alguno”

El director de la Ungrd aseguró que en ningún momento se aprovechó de su cargo ni de los recursos públicos para impulsar una candidatura a la Presidencia de la República

Guardar
Google icon
El director de la Ungrd aseguró que entiende "la preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia", refiriéndose al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @Frankzm/X

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, se pronunció en una rueda de prensa sobre la decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación de abrir una investigación disciplinaria en su contra y suspenderlo provisionalmente por presunta participación política.

SUSPENDER PROVISIONALMENTE del ejercicio del cargo a Carlos Alberto Carrillo Arenas, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-hasta el 21 de junio de 2026 a las 4 p.m. Contra la orden de suspensión provisional no procede recurso alguno”, se lee en el auto del organismo de control, firmado por la procuradora delegada Sonia Patricia Téllez Beltrán.

PUBLICIDAD

La medida responde a las declaraciones que dio Carrillo el 2 de junio de 2026 ante varios medios de comunicación, en las que se refirió a la “preocupación” del mandatario Gustavo Petro por la amplia votación que obtuvo el candidato presidencial de la derecha, Abelardo de la Espriella, en las elecciones del 31 de mayo (primera vuelta).

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reaccionó de forma contundente a una publicación periodística que cuestionó la compra de lanchas ambulancia destinadas a La Guajira - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fue suspendido hasta el 21 de junio de 2026 a las 4 p.m. - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“Entiendo la preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia. Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente. Ahora, considero que hay que mantenerse dentro de los límites de esa participación debida en política”, dijo.

PUBLICIDAD

Carlos Carrillo se defendió: negó haber participado en política de manera indebida

Luego de que la Procuraduría emitiera el auto en el que confirma la apertura de la investigación disciplinaria y la medida cautelar contra Carlos Carrillo, el director se pronunció ante la prensa. Según indicó, su trabajo se ha centrado en sacar adelante a la Ungrd, que fue objeto de graves actos de corrupción en la anterior administración, y que, con profesionalismo, tanto él como los trabajadores de la entidad han podido recuperar.

En consecuencia, negó que, como funcionario del Estado, haya incurrido en alguna falta disciplinaria relacionada con una indebida participación en política.

La Procuraduría General de la Nación investiga presuntas irregularidades contractuales en Matanza, Santander - crédito Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación consultará la suspensión de Carlos Carrillo ante la Sala Disciplinaria de Instrucción - crédito Procuraduría General de la Nación

“Una entidad que ha venido actuando siempre de manera honesta, con apego a la ley, rechaza categóricamente cualquier interpretación según la cual mis declaraciones constituyan una falta disciplinaria. En ningún momento hice proselitismo, nunca promoví a candidato alguno ni solicité apoyo electoral para ninguna campaña. Como funcionario público reconozco y respeto los límites establecidos por la Constitución y la ley”, afirmó ante la prensa.

Aclaró que jamás se aprovechó de su cargo ni de los recursos públicos de la Ungrd, así como tampoco de sus capacidades institucionales, para impulsar alguna candidatura a la Presidencia de la República. Por eso, confesó que recibió “con sorpresa” la decisión de la Procuraduría de suspenderlo de manera provisional.

Aseguró que lo que más le llamó la atención de la medida cautelar es el hecho de que haya sido decretada tan rápidamente, apenas dos horas después de que dio las declaraciones ante los medios que ahora son consideradas una presunta falta disciplinaria. Recordó que se trató de una respuesta que dio ante una pregunta formulada por alguien de la prensa.

Carlos Carrillo aseguró que fue suspendido por la Procuraduría apenas dos horas después de que diera las declaraciones que fueron objeto de controversia - crédito Ungrd/X
Carlos Carrillo aseguró que fue suspendido por la Procuraduría apenas dos horas después de que diera las declaraciones que fueron objeto de controversia - crédito Ungrd/X

“Yo no propicié el tema. La pregunta fue formulada a una periodista durante una rueda de prensa convocada para informar”, aclaró.

La suspensión ordenada por la Procuraduría será consultada ante la Sala Disciplinaria de Instrucción. Sin embargo, ya fue debidamente notificada a la directora del Departamento Andministrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Nhora Yhanet Mondragón Ortíz, con el fin de que designe a la persona que debe ejercer el cargo que Carlos Carrillo dejará vacante hasta el 21 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

“COMISIONAR por el término de la investigación a la asesora adscrita a esta procuraduría delegada Kattia Milena Torres Torres, para que adelante las diligencias procesales pertinentes, practique las pruebas decretadas y, aquellas que se deriven de estas y resulten útiles, necesarias, pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos”, añade el auto de la Procuraduría.

Temas Relacionados

Elecciones Colombia 2026Carlos CarrilloCarlos Carrillo suspendidoParticipación políticaProcuraduría General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí las nóminas titulares y el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Los dos mejores equipos del primer semestre del fútbol colombiano se enfrentarán en los primeros 90 minutos de la final que definirá al campeón de mitad de año

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí las nóminas titulares y el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Westcol buscará que el debate entre Cepeda y de la Espriella sea en su canal: “Me interesa”

El creador de contenido indicó que su canal de Kick es una plataforma objetiva para que los candidatos puedan discutir

Westcol buscará que el debate entre Cepeda y de la Espriella sea en su canal: “Me interesa”

Red de Veedurías acusó al vicepresidente de Ecopetrol de aparentes irregularidades en su cargo: “Activamos protocolos de denuncia”

De acuerdo con el abogado Pablo Bustos, la adjudicación se impulsaría en plena Ley de Garantías y bajo un esquema que incluiría presuntos movimientos económicos irregulares y vínculos indebidos con contratistas, por lo que atribuyó la responsabilidad al vicepresidente de refinación y procesos industriales, Felipe Trujillo

Red de Veedurías acusó al vicepresidente de Ecopetrol de aparentes irregularidades en su cargo: “Activamos protocolos de denuncia”

Hay alerta por las cuentas que deben hacer De la Espriella o Cepeda para resolver los problemas económicos: “El gasto social limita”

De acuerdo con la firma Fitch Ratings, el escenario político del país plantea retos inéditos para el próximo Gobierno, que encontrará un déficit fiscal histórico

Hay alerta por las cuentas que deben hacer De la Espriella o Cepeda para resolver los problemas económicos: “El gasto social limita”

Bogotá lanzó programa técnico laboral en mercadeo y ventas para mujeres con incentivos del 75% del salario mínimo: así puede participar

Las beneficiarias cursarán Social Tech y Avanzatech, además de tutorías y seguimiento, y contarán con apoyo para gestionar prácticas en entornos corporativos, según el desempeño y la ruta definida

Bogotá lanzó programa técnico laboral en mercadeo y ventas para mujeres con incentivos del 75% del salario mínimo: así puede participar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Crecen los rumores de compromiso entre Blessd y Manuela QM antes del nacimiento de su primer hijo

Crecen los rumores de compromiso entre Blessd y Manuela QM antes del nacimiento de su primer hijo

Alex Ubago celebra 25 años de su debut discográfico con una serie de conciertos por Colombia: todo lo que debe saber

Melissa Gate pidió perdón tras votar por Abelardo de la Espriella: esta fue la razón que la llevó a cambiar su decisión

Sheila Gándara quedó en el centro de la polémica: la acusan de llevarse hasta el aire acondicionado tras su ruptura con Juanda Caribe

Habrá concierto de ‘La reina del flow’ en Bogotá: seguidores se preguntan si Carolina Ramírez estará presente

Deportes

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Mauricio ‘Chicho’ Serna salió en defensa de Sebastián Villa: “No puede ser castigado para toda la vida”

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional: jugador del Rey de Copas reveló que tuvo depresión cuando jugó en España

Campeón del Mundo con Argentina afirmó que la selección Colombia es favorita en el Mundial 2026

Esta fue la mejor participación de la selección Colombia en una Copa Mundial de la FIFA