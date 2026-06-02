Hay alerta por las cuentas que deben hacer De la Espriella o Cepeda para resolver los problemas económicos: “El gasto social limita”

Colombia tendrá que definir su próximo presidente entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. La segunda vuelta de elecciones presidenciales será el 21 de junio de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La calificadora internacional Fitch Ratings se refirió a las elecciones presidenciales de Colombia. Advirtió que la segunda vuelta, del 21 de junio, podría tener consecuencias importantes para la economía y las finanzas de Colombia. Habló de riesgos fiscales, bajo crecimiento económico y fuertes presiones sobre las cuentas públicas que deberá enfrentar la próxima administración.

Por medio de un informe identificó un déficit fiscal elevado con una proyección para 2025 del 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en el Gobierno Central. Estima que estabilizar la deuda pública requerirá un ajuste estructural de 4% del PIB, lo que equivale a $70 billones. La situación, junto con la posibilidad de ingresos temporales por los altos precios internacionales del petróleo, configura uno de los mayores desafíos económicos para el país tras la elección.

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Según la misma, los resultados de la primera vuelta electoral celebrada el 31 de mayo, en la que Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,7% de los votos frente al 40,9% de Iván Cepeda, generaron una reacción positiva en los mercados financieros. Por eso, indicó que esto refleja la expectativa de que De la Espriella podría estar mejor posicionado para abordar los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante el mandato de Gustavo Petro.

Remarcó que el próximo presidente recibirá una economía con profundas dificultades estructurales. Además, recordó que en diciembre de 2025 rebajó la calificación soberana de Colombia a BB con perspectiva estable, citando el “deterioro considerable” de las finanzas públicas. Según el análisis, el reto será corregir el amplio desequilibrio fiscal y gestionar los efectos de las operaciones recientes de canje de deuda, las cuales ofrecieron alivio financiero inmediato, pero incrementaron los intereses futuros.

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Son 41 millones de ciudadanos colombianos habilitados para votar en las elecciones del 21 de junio - crédito Mario Caicedo/EFE

Déficit fiscal y desafíos para la deuda pública de Colombia

Fitch Ratings señaló que el déficit neto, al descontar operaciones de manejo de pasivos, llegó al 7,8% del PIB. Para lograr una consolidación fiscal sostenible, considera necesarias medidas orientadas a incrementar los ingresos, dada la imposibilidad de implementar recortes importantes en el gasto público. La presión por el pago de intereses, agravada por canjes de deuda que sustituyeron títulos de bajo cupón por otros con tasas más altas, continuará afectando el balance fiscal.

Destacó que buena parte del presupuesto se ve restringido por pensiones, sanidad y transferencias subnacionales, lo que complica cualquier ajuste de gran escala. Puntualizó que “el próximo presidente se enfrentará al reto de corregir el amplio desequilibrio fiscal. El déficit del Gobierno Central fue del 6,4% del PIB en 2025. Estimamos que la estabilización de la deuda requiere un ajuste del 4% del PIB”.

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Los altos precios internacionales del petróleo podrían proporcionar un alivio fiscal transitorio hasta 2027, pero la firma advierte que este beneficio sería temporal y no haría sostenible el gasto a largo plazo. Fitch reiteró que el respaldo coyuntural de las materias primas no resolverá los problemas estructurales.

Propuestas económicas de los candidatos ante el reto fiscal

Abelardo de la Espriella apuesta por una consolidación del gasto mediante la reducción del 40% en el tamaño del Estado. En contraste, Iván Cepeda plantea limitar salarios y prestaciones en el sector público. Pese a estas propuestas, Fitch Ratings observa que “la rigidez del gasto social limita el margen de maniobra de ambos esquemas”.

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Fitch Ratings estima un déficit fiscal histórico para Colombia en 2026 - crédito Fitch Ratings

“La rigidez presupuestaria y las presiones de gasto relacionadas con las pensiones, la sanidad y las transferencias subnacionales dificultarán dichos ajustes”. Ambos candidatos, además, propusieron incrementar el gasto en áreas como Defensa y Bienestar Social, lo que de mayor fuerza a las presiones fiscales.

Sobre los ingresos, la agencia enfatizó en que “De la Espriella se ha comprometido a reducir los impuestos y aunque Cepeda apoya las reformas para aumentar los ingresos, podría tener dificultades para impulsarlas en el Congreso, como sucedió durante la administración de Petro”.

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Las limitaciones políticas y la necesidad de nuevas reformas tributarias se presentan como uno de los principales obstáculos para alcanzar la consolidación fiscal.

Perspectivas de crecimiento y señales para los mercados

Fitch Ratings resaltó que las proyecciones para el crecimiento económico de Colombia permanecen muy por debajo del promedio previo al 2019 y de países con calificación BB similar. Entre 2019 y 2025, el PIB creció a una media de 2,5%, evidencia de la debilidad y de los retos que afronta el país.

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La agencia también destacó la caída de la inversión privada, situada en 16% del PIB frente al 21% de años anteriores. Para revertir esta tendencia, De la Espriella propone fomentar el desarrollo de hidrocarburos, incluyendo el “fracking”, rebajar los impuestos y reducir la regulación empresarial. Cepeda defiende la continuidad del modelo actual, basado en una mayor intervención estatal, aunque Fitch señala que no presentó iniciativas concretas para reactivar la inversión.

El Congreso de la República será clave para las iniciativas que quieran sacar adelante Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda - crédito Colprensa

El auge en los precios internacionales del petróleo podría impulsar ingresos fiscales y dividendos en 2027; sin embargo, Fitch Ratings subrayó el carácter provisional de este fenómeno y la necesidad de no depender de estas fuentes para sostener el crecimiento y la estabilidad fiscal.

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Retos políticos y riesgos de implementación

La implementación de los programas económicos dependerá de la capacidad del próximo presidente para negociar en un Congreso fragmentado. Fitch Ratings advirtió que la falta de mayorías claras puede dificultar la aprobación de reformas clave, sobre todo en materia fiscal. También llamó la atención sobre el riesgo de protestas sociales ante posibles recortes de gasto o el endurecimiento de las políticas de seguridad. Estas tensiones podrían complicar la gobernabilidad y demorar las medidas necesarias para corregir las cuentas públicas.

Fitch Ratings destacó que el resultado electoral tendrá efectos sobre la política monetaria. Así las cosas, el presidente electo podrá nombrar nuevos miembros en la Junta Directiva del Banco de la República en 2029, lo que podría influir en las futuras decisiones sobre tasas de interés y estabilidad financiera.

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La calificación crediticia de Colombia dependerá del éxito de la próxima administración al enfrentar los retos fiscales y al reactivar el crecimiento económico, en un entorno internacional marcado por tasas altas y la volatilidad de los precios de las materias primas. “La evolución futura de la nota soberana estará determinada por la rapidez y la eficacia con que se ejecuten los ajustes económicos indispensables; un avance suficiente podría fortalecer las perspectivas de la deuda pública, mientras que el deterioro aumentaría los riesgos financieros para el país”, explicó Fitch Ratings.