Colombia

Petro propuso incluir a la oposición venezolana en el gabinete de Maduro durante gestiones ante Washington

Armando Benedetti reveló que Gustavo Petro planteó ante Estados Unidos una propuesta para Venezuela que incluía un gabinete compartido entre oficialismo y oposición, idea expuesta en conversaciones con Joe Biden y Donald Trump

Guardar
(Nathalia Angarita/The New York
(Nathalia Angarita/The New York Times)

El ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó detalles sobre una conversación sostenida entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump el 7 de enero, en la que Venezuela y la lucha contra las drogas ocuparon un lugar central.

La información fue revelada en una entrevista concedida a la Revista Semana, medio al que el funcionario explicó los alcances de la propuesta que el mandatario colombiano ha socializado con Estados Unidos.

Según Benedetti, el jefe de Estado colombiano recordó durante ese diálogo que, en el pasado, sostuvo encuentros con el entonces presidente estadounidense Joe Biden con el propósito de ofrecerse como intermediario frente a la crisis política y social en Venezuela.

FOTO DE ARCHIVO. El ministro
FOTO DE ARCHIVO. El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, asiste a una sesión plenaria de congresistas en el Congreso de Colombia en Bogotá, Colombia, 25 de febrero, 2025. REUTERS/Luisa González

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En esas conversaciones, Petro expuso una iniciativa orientada a aliviar las tensiones internas y generar un escenario distinto en el proceso electoral del vecino país.

El ministro relató que el propio presidente reconoció ante Trump que los intentos previos de mediación no produjeron los resultados esperados.

Él se ofreció como intermediario y, al mismo tiempo, recordó que lo había hecho con Biden, y que las cosas, de pronto, no habían salido bien, y él se echaba la culpa por ello”, manifestó Benedetti, quien también estuvo presente en la reunión sostenida ese día.

En ese contexto, Benedetti explicó que la idea central planteada por Petro giraba alrededor de la composición del gabinete venezolano antes de las elecciones del año anterior. De acuerdo con su versión, el mandatario colombiano insistió en la necesidad de una fórmula que integrara a sectores del oficialismo y de la oposición, como un mecanismo para generar mayor equilibrio institucional.

Crédito Catalina Olaya/Colprensa
Crédito Catalina Olaya/Colprensa

Siempre buscó que para las elecciones del año pasado tendría que haber estado un gabinete que se compartiera, mitad oposición, mitad gobierno”, señaló el ministro del Interior al describir la propuesta que, según dijo, fue presentada como una alternativa para mejorar las condiciones políticas en Venezuela.

Benedetti agregó que, en la visión expuesta por Petro ante Trump, una estructura de ese tipo habría incidido directamente en el desarrollo del proceso electoral. Según relató, el presidente colombiano expresó que, de haberse implementado ese esquema, el resultado habría sido distinto en términos de garantías y participación.

El funcionario explicó que Petro recordó haber hablado en cuatro oportunidades con Biden sobre la situación venezolana.

En esos intercambios, el tema fue recurrente y estuvo enfocado en la posibilidad de una salida concertada. Sin embargo, el balance que hizo el mandatario ante Trump fue que esas gestiones no prosperaron.

Hubieran sido unas elecciones más libres. Él recordó cómo cuatro veces habló con Biden, y, básicamente, era para hablar de Venezuela, pero las cosas no funcionaron”, indicó Benedetti al relatar ese fragmento de la conversación entre ambos presidentes.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La mención a Venezuela surgió nuevamente en el diálogo con Trump porque, según Benedetti, Petro reiteró su disposición a actuar como intermediario ante la Casa Blanca. Este ofrecimiento se dio en un escenario político distinto, marcado por la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y la posterior posesión de Delcy Rodríguez como presidenta interina del vecino país.

De acuerdo con lo expuesto por el ministro, este nuevo contexto abrió la posibilidad de revisar opciones de mediación internacional. En ese marco, Benedetti señaló que se prevé la llegada de Delcy Rodríguez a Colombia en un plazo aproximado de 15 días. Según dijo, la dirigente venezolana aterrizaría en Bogotá para sostener conversaciones con Petro en la Casa de Nariño.

El objetivo de ese encuentro, explicó el ministro, sería intercambiar posiciones y explorar alternativas frente a la situación política de Venezuela. Benedetti precisó que, dentro del Gobierno colombiano, existen distintas posturas sobre los escenarios que podrían considerarse en ese proceso de diálogo.

No obstante, el funcionario subrayó que cualquier avance dependerá de la postura que adopte el Gobierno de Estados Unidos. “Falta ver qué dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre qué piensa de esa intermediación. Hasta que ellos no digan, porque es obvio que ellos deben estar en la mesa de negociación, hasta que ellos no digan que aceptan esa intermediación, pues es difícil saber qué va a suceder”, afirmó.

Benedetti indicó que la participación estadounidense es vista como un componente necesario dentro de cualquier eventual proceso de intermediación, dado su papel en la política regional y su relación directa con la situación venezolana.

La conversación entre Petro y Trump, según el ministro, se desarrolló en un tono que permitió abordar estos temas de manera directa, incluyendo los antecedentes de los intentos de mediación y las propuestas que Colombia ha considerado en diferentes momentos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroVenezuelaEstados UnidosMediaciones internacionalesColombia -Noticias

Más Noticias

Resultados Super Astro Sol y Luna del sorteo de hoy jueves 8 de enero de 2026

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos juegos

Resultados Super Astro Sol y

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 9 de enero

Conoce con antelación los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por

Resultados Sinuano Día y Noche sorteo del jueves 8 de enero 2026

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Día y Noche

Más de 30 exmagistrados exigieron a Armando Benedetti retractarse por asociar a las altas cortes con narcos en medio de crisis con Estados Unidos

El ministro del Interior llamó cobardes a las instituciones por no otorgar apoyo al presidente de la República, Gustavo Petro

Más de 30 exmagistrados exigieron

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay: así fueron las altas y bajas de los 20 equipos el 8 de enero

Una de las noticias fuertes en la jornada fue la confirmación de Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla, así como la llegada del portero Kevin Cataño a Atlético Nacional

Mercado de fichajes de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Mayor (r) de la reserva

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

ENTRETENIMIENTO

David Ospina y su hija

David Ospina y su hija arrasaron en las redes sociales con un baile viral: “Es igualita a Salomé”

Sara Uribe lanzó picante advertencia a sus compañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No solamente sé quitar maridos”

Sara Uribe reveló a qué participante apoyó en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ entre Altafulla y Melissa Gate

Yina Calderón habría quedado por fuera de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: La Negra Candela reveló el motivo

Ranking Spotify: Ryan Castro domina el top de las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Deportes

Mercado de fichajes de la

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay: así fueron las altas y bajas de los 20 equipos el 8 de enero

El futuro de Nairo Quintana en el ciclismo sigue siendo incierto: dejó frase lapidaria sobre su retiro

Millonarios sigue confirmando bajas: delantero se va para el fútbol de Estados Unidos

Luis Fernando Muriel, el fichaje de peso para el Junior de Barranquilla: estos son los detalles de la negociación

Atlético Nacional le mandó competencia a David Ospina: presentó a su portero para 2026