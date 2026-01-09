Petro propuso incluir a la oposición venezolana en el gabinete de Maduro durante gestiones ante Washington

(Nathalia Angarita/The New York Times)

El ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó detalles sobre una conversación sostenida entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump el 7 de enero, en la que Venezuela y la lucha contra las drogas ocuparon un lugar central.

La información fue revelada en una entrevista concedida a la Revista Semana, medio al que el funcionario explicó los alcances de la propuesta que el mandatario colombiano ha socializado con Estados Unidos.

Según Benedetti, el jefe de Estado colombiano recordó durante ese diálogo que, en el pasado, sostuvo encuentros con el entonces presidente estadounidense Joe Biden con el propósito de ofrecerse como intermediario frente a la crisis política y social en Venezuela.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti

En esas conversaciones, Petro expuso una iniciativa orientada a aliviar las tensiones internas y generar un escenario distinto en el proceso electoral del vecino país.

El ministro relató que el propio presidente reconoció ante Trump que los intentos previos de mediación no produjeron los resultados esperados.

“Él se ofreció como intermediario y, al mismo tiempo, recordó que lo había hecho con Biden, y que las cosas, de pronto, no habían salido bien, y él se echaba la culpa por ello”, manifestó Benedetti, quien también estuvo presente en la reunión sostenida ese día.

En ese contexto, Benedetti explicó que la idea central planteada por Petro giraba alrededor de la composición del gabinete venezolano antes de las elecciones del año anterior. De acuerdo con su versión, el mandatario colombiano insistió en la necesidad de una fórmula que integrara a sectores del oficialismo y de la oposición, como un mecanismo para generar mayor equilibrio institucional.



“Siempre buscó que para las elecciones del año pasado tendría que haber estado un gabinete que se compartiera, mitad oposición, mitad gobierno”, señaló el ministro del Interior al describir la propuesta que, según dijo, fue presentada como una alternativa para mejorar las condiciones políticas en Venezuela.

Benedetti agregó que, en la visión expuesta por Petro ante Trump, una estructura de ese tipo habría incidido directamente en el desarrollo del proceso electoral. Según relató, el presidente colombiano expresó que, de haberse implementado ese esquema, el resultado habría sido distinto en términos de garantías y participación.

El funcionario explicó que Petro recordó haber hablado en cuatro oportunidades con Biden sobre la situación venezolana.

En esos intercambios, el tema fue recurrente y estuvo enfocado en la posibilidad de una salida concertada. Sin embargo, el balance que hizo el mandatario ante Trump fue que esas gestiones no prosperaron.

“Hubieran sido unas elecciones más libres. Él recordó cómo cuatro veces habló con Biden, y, básicamente, era para hablar de Venezuela, pero las cosas no funcionaron”, indicó Benedetti al relatar ese fragmento de la conversación entre ambos presidentes.



La mención a Venezuela surgió nuevamente en el diálogo con Trump porque, según Benedetti, Petro reiteró su disposición a actuar como intermediario ante la Casa Blanca. Este ofrecimiento se dio en un escenario político distinto, marcado por la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y la posterior posesión de Delcy Rodríguez como presidenta interina del vecino país.

De acuerdo con lo expuesto por el ministro, este nuevo contexto abrió la posibilidad de revisar opciones de mediación internacional. En ese marco, Benedetti señaló que se prevé la llegada de Delcy Rodríguez a Colombia en un plazo aproximado de 15 días. Según dijo, la dirigente venezolana aterrizaría en Bogotá para sostener conversaciones con Petro en la Casa de Nariño.

El objetivo de ese encuentro, explicó el ministro, sería intercambiar posiciones y explorar alternativas frente a la situación política de Venezuela. Benedetti precisó que, dentro del Gobierno colombiano, existen distintas posturas sobre los escenarios que podrían considerarse en ese proceso de diálogo.

No obstante, el funcionario subrayó que cualquier avance dependerá de la postura que adopte el Gobierno de Estados Unidos. “Falta ver qué dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre qué piensa de esa intermediación. Hasta que ellos no digan, porque es obvio que ellos deben estar en la mesa de negociación, hasta que ellos no digan que aceptan esa intermediación, pues es difícil saber qué va a suceder”, afirmó.

Benedetti indicó que la participación estadounidense es vista como un componente necesario dentro de cualquier eventual proceso de intermediación, dado su papel en la política regional y su relación directa con la situación venezolana.

La conversación entre Petro y Trump, según el ministro, se desarrolló en un tono que permitió abordar estos temas de manera directa, incluyendo los antecedentes de los intentos de mediación y las propuestas que Colombia ha considerado en diferentes momentos.