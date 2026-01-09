Colombia

IPC de 2025 en Colombia dejó preocupados hasta a los pensionados: critican al Gobierno por el “manejo deficiente de la economía”

Las consecuencias para tarifas, contratos y servicios básicos en 2026 son inmediatas, mientras crece el desafío para recobrar el poder de compra de los hogares

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y candidato presidencial, señaló que el hecho de que el IPC haya cerrado en 5,1% demuestra evidencia un manejo deficiente de la economía nacional - crédito Mauricio Cárdenas/Prensa

La inflación Colombia 2025 cerró en 5,10%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El resultado, divulgado el 8 de enero de 2026, representa una leve disminución respecto al 5,20% registrado en 2024, aunque permanece lejos de la meta oficial del Banco de la República del 3%.

El Índice de Precios al Consumidor afecta de manera directa la actualización de servicios y otras tarifas en el país a partir de enero de 2026. Así las cosas, distintas tarifas y contratos tendrán incrementos de hasta 5,10% desde el comienzo del año. Entre los campos más impactados figuran el arrendamiento de vivienda, cuyo ajuste anual no puede superar el valor de la inflación. También se prevén aumentos en la cuota de salud, el transporte y las matrículas educativas.

Luego de conocerse las cifras oficiales, varios expertos reaccionaron y dejaron un tinte de incertidumbre para la economía colombiana. Por ejemplo, el consultor Diego Montañez-Herrera recalcó que la disminución es marginal y sitúa a Colombia entre “las más altas de la región y nos alejamos de economías pares: México (3,7%), Chile (3,5%), zona euro (2,0%) y Estados Unidos (2,7%)”.

Diego Montañez-Herrera, consultor, anotó que
Diego Montañez-Herrera, consultor, anotó que la inflación de 2025 cerró casi igual que a la de 2024 - crédito @DiegoMontanezH/X

El experto resaltó que “la inflación en Colombia en 2025 fue del 5,10%, completa cinco años por fuera de la meta del banco central (2-4%). No se avanzó nada, prácticamente igual que 2024, caso contrario a la mayoría de países latinoamericanos que registraron una caída más significativa en términos de inflación”.

Deuda con los pensionados

El incremento de la inflación anual tendrá consecuencias inmediatas para los hogares colombianos. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, aclaró, teniendo en cuenta el alza del 5,1%, que “con este valor se ajustarán la mayoría de bienes y servicios, y no el valor del incremento del salario mínimo que es del 23%, como malintencionadamente lo han dicho empresarios, la oposición y sus medios de comunicación”.

Arias remarcó además que “sí queda la deuda con los pensionados, pues su mesada se ajustará con el índice de precios al consumidor. Seguirá esa lucha”.

Fabio Arias, presidente de la
Fabio Arias, presidente de la CUT, apuntó que hay una deuda histórica con los pensionados - crédito @FabioAriasCUT/X

De igual forma, Montañez-Herrera advirtió que el ajuste en distintas tarifas garantiza que los consumidores enfrenten un encarecimiento progresivo de la vida diaria durante 2026.

Menos espacio para bajar tasas de interés

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, resaltó las dificultades para la política económica. Lamentó que la inflación se mantiene por encima de la meta, lo que reduce el margen de maniobra para su disminución. “Con un cierre de 2025 en 5,1% (frente a una meta de 3%), el banco central tendrá menos espacio para bajar tasas; además, un aumento del salario mínimo de 23,7% puede trasladarse a costos y precios, reforzar la indexación y dificultar la recuperación, la productividad y la competitividad”, anotó.

Lacouture recomendó que para acelerar la corrección se requiere una senda fiscal creíble de reducción del déficit, avanzar en desindexación de precios y tarifas frente al salario mínimo, y medidas concretas para reducir costos, en especial logísticos, mediante mejoras de infraestructura y eficiencia.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, se mostró preocupada porque la inflación no se reduce - crédito @McLacouture/X

Golpe al bolsillo de los colombianos

Entretanto, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, candidato presidencial por Avanza Colombia, advirtió que el resultado refleja un “manejo deficiente de la economía”, y dijo que el dato es alarmante. “Un aumento de esta magnitud está por encima de lo razonable y golpea directamente el bolsillo de los colombianos. Este incremento debió estar claramente por debajo del 3%”.

Añadió que “Colombia necesita un liderazgo que proteja el poder adquisitivo de las familias y garantice estabilidad económica”.

Mientras que el director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, expresó que la “inflación 202 de 5,1% es, prácticamente, invariable frente al cierre de 2024 (5,2%)”. Precisó que “aunque algunos meses bajó del 5%, la inflación terminó ‘parqueada’ lejos de su meta - por quinto año consecutivo”.

Salario mínimo de 2026

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, que alcanza un 23,7%, generó opiniones divididas. Arias aclaró que “este incremento no tiene relación directa con el índice de precios al consumidor. El salario mínimo es un debate aparte, y genera confusión atribuirle el mismo comportamiento que al índice de precios”. Por su parte, Lacouture insistió en que “un aumento del salario mínimo de 23,7% puede trasladarse a costos y precios, reforzar la indexación y dificultar la productividad y la competitividad”.

Andrés Valencia, exministro de Hacienda,
Andrés Valencia, exministro de Hacienda, resaltó que el Banco de la República no haya cedido a la presión del Gobierno - crédito @AndrsValencia9/X

Duro mensaje a la oposición

Al respecto, desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró la cifra oficial y, de paso, criticó a la oposición. “Inflación cerró con el 5,1%. Y que siga llorando la oposición y que se sigan equivocando los gurús de la economía de las universidades prestigiosas”. En contraste, Cárdenas alertó sobre el efecto de las políticas oficiales. Puntualizó que “estas decisiones están generando presiones inflacionarias que terminarán disparando aún más los precios en el país”.

Otro que se refirió a la cifra fue el exministro de Agricultura Andrés Valencia. En respuesta a Benedetti, remarcó que se esperaba la inflación bajara gracias a la reducción de los costos de los productores reflejada en la caída del Índice de Precios al Productor y al banco central, que no se ha sometido a la presión para que baje las tasas de interés, algo que no fue tan así.

“Quizá, por ello el impacto del populista incremento del salario mínimo no se vaya a sentir todavía y menos si siguen monetizando la venta de TES en dólares”, apuntó el exfuncionario.

Inflación de servicios se mantiene alta

Por su parte, la economista principal de DAVIBank, Jackeline Piraján, precisió que la inflación de servicios se mantuvo alta, promediando más del 6% durante el año y cerrando en 5,93%. Según ella, “permanecimos con inflaciones de servicio altas durante todo 2025”. Algunos servicios estuvieron especialmente afectados por la indexación a la inflación pasada y por el aumento de los costos laborales.

El IPC de 2025 siguió
El IPC de 2025 siguió lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Dane

Recalcó que el segmento de arrendamiento y servicios públicos fue responsable del 30% de la inflación en 2025, a pesar de mostrar cierta desaceleración en algunos servicios. Y es que los arrendamientos y los costos de copropiedad continuaron siendo relevantes. Además, los sectores de alojamiento y servicios de comida también influyeron de manera importante, ya que el costo de la mano de obra en estos rubros se trasladó a los precios finales.

Por otro lado, la inflación de bienes se mantuvo controlada. El año comenzó con una inflación de bienes inferior al 1% y cerró en 2,5%. Esto fue posible gracias a la estabilidad en el tipo de cambio, especialmente para los bienes importados. Piraján afirmó que “el buen entorno que al final tuvimos de estabilidad, por ejemplo en el tipo de cambio” permitió que los precios se mantuvieran contenidos, aunque la demanda también influyó en el alza de algunos productos.

Qué se espera para 2026

De cara a 2026, se prevé un panorama desafiante, ya que el incremento en los costos laborales podría elevar la inflación, en especial en los servicios. DAVIbank proyecta que la inflación para finales de 2026 superaría el 6,5%. Ante este escenario, el Banco Central podría verse obligado a subir las tasas de interés, comenzando con un aumento de 50 puntos básicos en enero, para alcanzar un máximo del 12% a mitad de año. Esto impactaría el costo del crédito y la economía en general.

