Hombre en muletas que llevaba $18 millones fue víctima de un violento robo en Girardota, Antioquia: el hurto quedó en video

Un ciudadano que se desplazaba con muletas fue víctima de un robo en zona urbana de Girardota, Antioquia, el 5 de enero del 2026.
El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad, ocurrió cuando desconocidos interceptaron a la persona que había retirado la suma en un cajero. Uno de los sujetos se acercó al hombre, lo asaltó y le arrebató 18 millones de pesos.
La Policía informó que un grupo especializado de la Sijín asumió la investigación para identificar a los responsables, informó Blu Radio.
Las autoridades analizan los registros de video y han solicitado la colaboración de la ciudadanía para avanzar en el esclarecimiento del caso.
