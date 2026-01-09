Colombia

Hombre en muletas que llevaba $18 millones fue víctima de un violento robo en Girardota, Antioquia: el hurto quedó en video

El atraco habría ocurrido minutos después de que la víctima retirara la cuantiosa suma en un cajero del municipio antioqueño

El ladrón le llegó a
El ladrón le llegó a la víctima de frente y de una vez sacó un arma, en el centro de Girardota, Antioquia - crédito captura de pantalla/X

Un ciudadano que se desplazaba con muletas fue víctima de un robo en zona urbana de Girardota, Antioquia, el 5 de enero del 2026.

El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad, ocurrió cuando desconocidos interceptaron a la persona que había retirado la suma en un cajero. Uno de los sujetos se acercó al hombre, lo asaltó y le arrebató 18 millones de pesos.

La Policía informó que un grupo especializado de la Sijín asumió la investigación para identificar a los responsables, informó Blu Radio.

Las autoridades analizan los registros de video y han solicitado la colaboración de la ciudadanía para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Roban a hombre en muletas, en Girardota, Antioquia - crédito redes sociales/X

